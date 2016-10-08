Сергей Галицкий: Стадион – для детей и внуков, вложения не окупятся никогда

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, а теперь и его нового стадиона рассказал журналистам обо всем, что их интересовало в связи с открытием великолепной арены.

– Скажу несколько общих слов, – начал Галицкий. – Мы приглашали именитых архитекторов, переговоры шли сложно. Но именно в процессе этих переговоров удалось найти оптимальное решение, концептуально устраивающее нас. В мире есть много стадионов, построенных для птиц. То есть для вида сверху, для гугл-спутника. А вблизи или внутри такие арены порой разочаровывают. Нам хотелось, чтобы было наоборот. Точнее, чтобы внутри человек получал такой же эмоциональный заряд, как и снаружи.

Вопрос яркости отделочных материалов тоже имел смысл. Все знают, что происходит с такой облицовкой через 10-15 лет – она блекнет. Поэтому выбрали классику, прошедшую проверку временем: камень не меняется десятилетиями. Для современности добавили стекла, дерева, других актуальных материалов.

Крыша не металлическая, нам хотелось мягкости крыши. Еще одна задача – чтобы на арене не было ни одного места с плохим обзором. Когда стали решать эту задачу, появились пустые пространства. Отровняли их экраном, который идет по всему периметру внутренних стен. Была идея сделать экран снаружи, но потом поменяли концепцию. При этом агрессивно использовать экран не намерены: главное на футбольном стадионе – сам футбол. А экран, на наш взгляд, – достаточно мощный инструмент воздействия на публику.

Пока на полную мощность экран активировать не успели, его возможности на игре против Коста-Рики будут реализованы только на 5-10 процентов. На матче против «Шальке» 20 октября – уже в большей степени. Прошу отнестись к тому, что увидите сегодня, с дисконтом. Очень многое требует притирки, ряд идей наиболее полно будут раскрыты в будущем. Но в целом кое-что удалось. Например, сделать так, чтобы при 34 тысячах зрителей на арене было ощущение легкости и незажатости.

Надо помнить и другое: на двое 21-й век. Поэтому раздевалки, зона восстановления должны быть реализованы на очень современном уровне. Мне вообще странно, когда к строительству стадиона относятся утилитарно, не обращают внимания на эстетику. Это ведь не просто поле с трибунами – это культурный и архитектурный объект. Сравнение с Колизеем этой арены для нас приятно, но отличий все-таки больше. Главное, чтобы стадионом гордились горожане, чтобы это был центр притяжения для многих. В общем, не судите строго: стадион возводился три года, за это время мы прилично устали.

– В какую сумму обошлось строительство? Планируете ли проводить здесь нефутбольные мероприятия? Важно ли для вас окупить вложения?

– Сумму инвестиций я вам не скажу. Не планируем ничего другого проводить – это футбольный стадион. Окупаемость? Мы должны строить не только для сегодняшнего поколения, но и для детей и внуков. Вложения никогда не окупятся, за 20 матчей в году сделать это нереально. УЕФА не включает сумму строительства в лимит «фейр плей» – и на том спасибо. А город пусть гордится.

– Что скажете насчет непростой транспортной логистики в районе арены?

– Я всего лишь один из жителей Краснодара. Построил стадион. Теперь попросите аэропорт и каждому жителю по самолету? Что вы сделали для логистики района? Что сделали другие? Это нечестно по отношению ко мне.

– Запретив на матчах семечки, вы хотите перевоспитать земляков на европейский манер или избавить себя от уборки шелухи после игр?

– А вы у себя дома плюете шелуху на пол? Нет? Тогда почему такое должно происходить в гостях?

– На Кубани семечки в футбольных секторах – традиция. Ее нарушение может оттолкнуть часть болельщиков.

– Часть болельщиков всегда недовольна. И для таких недовольных, могу успокоить, на матчах будут продаваться очищенные семечки, без скорлупы.

– Будет ли реализована идея просмотра повторов на мобильных устройствах через специальное приложение во время игры?

– Будет реализовано много идей. Пока телефонные вышки не тянут такие мощности, но все будет развиваться. Задумок – масса.

– Будете претендовать на международные матчи?

– Нет, это стадион клуба. И сборную ждем, конечно.

– 34300 зрителей – не мало с прицелом на будущее? Для матчей с участием топ-клубов может не хватить.

– Посмотрим. Зрители должны ходить не на топ-клубы, а на «Краснодар».

– Планируете ли менять название в коммерческих целях?

– Пока это стадион футбольного клуба «Краснодар». Остальное зависит от УЕФА. Если там продолжать притеснять нас по линии финансового фейр-плей... Всегда буду выступать против этого инструмента. Футбол не может быть прибыльным. Тогда надо и гандбол с баскетболом закрывать, и интернет-компании, которые убыточны.

– Кто будет заниматься кейтерингом?

– Применим пока смешанный подход. Мы еще не готовы обслуживать весь стадион. Где-то сами будем кормить, где-то наймем. Пиковая нагрузка на арену, ни разу не принимавшую матчей, поймите, – это непросто.

– Как решен вопрос с обогревом и охлаждением?

– Если вы о поле, то будет и то, и другое. В круглогодичном режиме. Два – три июльских матча получатся для зрителей жаркими, да. Но охлаждать их ради столь непродолжительного неудобства не слишком оправдано. При стоимости 150-200 рублей за билет, которая не будет меняться, не слишком ли много вы от нас требуете?

– По контракту вы должны построить рядом еще жилые дома. Планируете?

– Контракт надо выполнять, но не хочется. Есть еще много спортивных идей, есть 17 га прилегающего парка, где будем много воды и атриумы. Освоено пока лишь 1,5 га.

– Что еще не доделано?

– Не скажу. Главное успели, но что-то нет. Стройку нельзя закончить, как известно, можно только прекратить. Мы пока все не сделаем, прекращать не намерены.

– Как планируете обеспечить безопасность с фанатской точки зрения?

– Планируем. Увидите как. Есть гостевой сектор со стеклом такой толщины, что лбом не пробьешь. Есть сетка. Для нас важно, чтобы люди приходили футбол смотреть, а не хулиганить.

– Жоазиньо в сборной России видите?

– Ему надо много работать, чтобы попасть в сборную. Радует, что в последних матчах он вышел на высокий уровень, почти такой, как до травмы. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Олега Кононова за то, что он довел команду до ее нынешних высот.

– Готовы к изменению стиля в связи с приходом Игоря Шалимова? Или новому тренеру дана жесткая установка сохранить ставку на игру, а не на результат?

– Знаком с Шалимовым не один десяток лет. Его творческий багаж, конечно, отличается от багажа Кононова. Но Шалимов возглавил команду тогда, когда выпала из-за травм целая обойма созидателей. И в непростой ситуации сумел в короткие сроки удержать уровень. Мы тут шутили между собой: когда два матча подряд проиграет, мы его и назначим главным, чтобы поддержать. А он пока не проиграл. Да, стиль меняется, это видно. Но баланс между скоростью, вертикальными передачами и контролем мяча важно сохранить в игре «Краснодара». Шалимов и Кононов – два разных специалиста, однако концептуально хотим сберечь красивый и атакующий футбол.