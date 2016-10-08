Экономика по-русски: Ошибся на льду – плати!
Любопытный финансовый эксперимент устроил в своей команде главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников.
Напомню, что «Кузня» – записной аутсайдер
Восточной конференции КХЛ. К тому, что задорная и крепкая некогда команда
замыкает турнирную таблицу, все в последние годы привыкли.
Причина этому – крайне тяжелые финансовые
обстоятельства. И дело не только в том, что в команде нет денег на крепких
легионеров. В «Металлурге» сейчас не играет ни одного варяга. И команда
ориентируется на своих воспитанников, совсем молодых игроков. Хуже другое.
Стоит юному таланту раскрыться – его сразу продают в более успешные клубы. Чтоб
найти деньги на зарплату тем, кто остался.
Понятно, что с такой финансовой стратегией
рассчитывать на успех сложно. Но делать что-то надо. Поэтому в «Кузне» в этом
сезоне уже уволили главного тренера Николая Соловьева. Некоторое время командой
руководил спортивный директор клуба Валерий Зелепукин. А 24 сентября его смени
Сергей Бердников.
Сегодня новоиспеченный главный тренер дал
интервью официальному сайту КХЛ. Из него видно, что к проблемам своей команды
он подходит вдумчиво и всесторонне.
Но особенно меня порадовало, что Бердников
идет на смелые эксперименты не только в спортивной, но и в финансовой сфере!
Вот, что он сам говорит о своих
нововведениях:
- Мы ввели денежные штрафы, небольшие – по
меркам «грандов», но для нас существенные. Причем, и индивидуальные и
коллективные. Если кто-то опоздал – сдаёт 3000 рублей, а остальные – по 500.
Должна же быть ответственность не только за себя, но и за команду. Или вот,
беда наша – нарушение численного состава. Так вот, с недавних пор если вдруг у
нас шесть человек на площадке, то все, кто на скамейке, в том и числе и те, кто
в пиджаках сдают по 500. Если есть излишнее желание – направьте его в
правильное русло. Кстати, в последнем матче у нас нарушений численного состава
не было.
Коллективная финансовая ответственность за опоздание
на тренировку – это одно. Конечно, кто-то может возмутиться, что по закону сын
за отца не ответчик. А тут ты должен отвечать рублем за разгильдяйство
партнеров по команде. Но в этой методе есть и рациональное зерно. Да и штрафы
за опоздание – во многих командах не редкость.
Но вот штраф за несоблюдение численного состава во
время матча – это прорыв! Это совсем новое, непаханое поле на ниве отношение
между игроками и клубом.
Почему в «Металлурге» штрафуют только за нарушение
численного состава?
Я предлагаю не останавливаться на достигнутом!
К примеру, удалился игрок – пусть платит. Он же
подвел команду.
С самого нарушителя – 5000 рублей. С его партнеров
по звену – 1000. С остальной команды – по 500.
Пропустил вратарь шайбу.
10 000 штрафа. Вот это стимул белкой в «рамке»
вертеться! С полевых игроков, кто заработал «минус 1» в этом эпизоде – по 5000,
тоже виноваты. С остальной команды – по 500.
Если пропустили в меньшинстве «4 на 5», то штраф,
конечно, надо снизить. С вратаря – 5000 и т.д. Если играли «3 на 5», то 2000 с голкипера
и по 1000 с полевых. Пусть в меньшей степени, но все равно ведь виноваты.
Не забило звено в свою смену.
Плохо, ребята, не стараетесь. 2000 штраф с
форвардов. По 1000 с защитников – надо нападающим лучше помогать. Ну и с остальной
команды по 500 рублей. Коллективная ответственность.
Проиграли матч? Положите по 10 000 с каждого в
клубную кассу. Спорт любит победителей. Горе побежденным.
Для стонущей под финансовыми проблемами «Кузни» это
просто замечательная схема! Ведь зарплаты там небольшие. А с учетом штрафов они
непросто уменьшатся. Наступит момент, когда уже игроки окажутся должны деньги
клубу, за отработанный по контракту месяц.
Так «Металлург» войдет в историю, как самый
прибыльный клуб КХЛ. Вслед за ним на эту практику перейдут и другие наши
команды. И скоро вся наша лига станет самоокупаемой и финансово успешной.
Ура!