Экономика по-русски: Ошибся на льду – плати!

Любопытный финансовый эксперимент устроил в своей команде главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников.

Напомню, что «Кузня» – записной аутсайдер Восточной конференции КХЛ. К тому, что задорная и крепкая некогда команда замыкает турнирную таблицу, все в последние годы привыкли.

Причина этому – крайне тяжелые финансовые обстоятельства. И дело не только в том, что в команде нет денег на крепких легионеров. В «Металлурге» сейчас не играет ни одного варяга. И команда ориентируется на своих воспитанников, совсем молодых игроков. Хуже другое. Стоит юному таланту раскрыться – его сразу продают в более успешные клубы. Чтоб найти деньги на зарплату тем, кто остался.

Понятно, что с такой финансовой стратегией рассчитывать на успех сложно. Но делать что-то надо. Поэтому в «Кузне» в этом сезоне уже уволили главного тренера Николая Соловьева. Некоторое время командой руководил спортивный директор клуба Валерий Зелепукин. А 24 сентября его смени Сергей Бердников.

Сегодня новоиспеченный главный тренер дал интервью официальному сайту КХЛ. Из него видно, что к проблемам своей команды он подходит вдумчиво и всесторонне.

Но особенно меня порадовало, что Бердников идет на смелые эксперименты не только в спортивной, но и в финансовой сфере!

Вот, что он сам говорит о своих нововведениях:

- Мы ввели денежные штрафы, небольшие – по меркам «грандов», но для нас существенные. Причем, и индивидуальные и коллективные. Если кто-то опоздал – сдаёт 3000 рублей, а остальные – по 500. Должна же быть ответственность не только за себя, но и за команду. Или вот, беда наша – нарушение численного состава. Так вот, с недавних пор если вдруг у нас шесть человек на площадке, то все, кто на скамейке, в том и числе и те, кто в пиджаках сдают по 500. Если есть излишнее желание – направьте его в правильное русло. Кстати, в последнем матче у нас нарушений численного состава не было.

Коллективная финансовая ответственность за опоздание на тренировку – это одно. Конечно, кто-то может возмутиться, что по закону сын за отца не ответчик. А тут ты должен отвечать рублем за разгильдяйство партнеров по команде. Но в этой методе есть и рациональное зерно. Да и штрафы за опоздание – во многих командах не редкость.

Но вот штраф за несоблюдение численного состава во время матча – это прорыв! Это совсем новое, непаханое поле на ниве отношение между игроками и клубом.

Почему в «Металлурге» штрафуют только за нарушение численного состава?

Я предлагаю не останавливаться на достигнутом!

К примеру, удалился игрок – пусть платит. Он же подвел команду.

С самого нарушителя – 5000 рублей. С его партнеров по звену – 1000. С остальной команды – по 500.

Пропустил вратарь шайбу.

10 000 штрафа. Вот это стимул белкой в «рамке» вертеться! С полевых игроков, кто заработал «минус 1» в этом эпизоде – по 5000, тоже виноваты. С остальной команды – по 500.

Если пропустили в меньшинстве «4 на 5», то штраф, конечно, надо снизить. С вратаря – 5000 и т.д. Если играли «3 на 5», то 2000 с голкипера и по 1000 с полевых. Пусть в меньшей степени, но все равно ведь виноваты.

Не забило звено в свою смену.

Плохо, ребята, не стараетесь. 2000 штраф с форвардов. По 1000 с защитников – надо нападающим лучше помогать. Ну и с остальной команды по 500 рублей. Коллективная ответственность.

Проиграли матч? Положите по 10 000 с каждого в клубную кассу. Спорт любит победителей. Горе побежденным.

Для стонущей под финансовыми проблемами «Кузни» это просто замечательная схема! Ведь зарплаты там небольшие. А с учетом штрафов они непросто уменьшатся. Наступит момент, когда уже игроки окажутся должны деньги клубу, за отработанный по контракту месяц.

Так «Металлург» войдет в историю, как самый прибыльный клуб КХЛ. Вслед за ним на эту практику перейдут и другие наши команды. И скоро вся наша лига станет самоокупаемой и финансово успешной.

Ура!