Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Енисей2 : 0Факел
Футбол  Спартак-21 : 3Тосно
Футбол  Англия- : -Мальта
Футбол  Динамо1 : 0Кубань
Хоккей  СКА- : -Йокерит
Футбол  Германия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Экономика по-русски: Ошибся на льду – плати!

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Экономика по-русски: Ошибся на льду – плати!
Источник: ХК «Металлург» (Новокузнецк)

Любопытный финансовый эксперимент устроил в своей команде главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников.

Напомню, что «Кузня» – записной аутсайдер Восточной конференции КХЛ. К тому, что задорная и крепкая некогда команда замыкает турнирную таблицу, все в последние годы привыкли.

Причина этому – крайне тяжелые финансовые обстоятельства. И дело не только в том, что в команде нет денег на крепких легионеров. В «Металлурге» сейчас не играет ни одного варяга. И команда ориентируется на своих воспитанников, совсем молодых игроков. Хуже другое. Стоит юному таланту раскрыться – его сразу продают в более успешные клубы. Чтоб найти деньги на зарплату тем, кто остался.

Понятно, что с такой финансовой стратегией рассчитывать на успех сложно. Но делать что-то надо. Поэтому в «Кузне» в этом сезоне уже уволили главного тренера Николая Соловьева. Некоторое время командой руководил спортивный директор клуба Валерий Зелепукин. А 24 сентября его смени Сергей Бердников.

Сегодня новоиспеченный главный тренер дал интервью официальному сайту КХЛ. Из него видно, что к проблемам своей команды он подходит вдумчиво и всесторонне.

Но особенно меня порадовало, что Бердников идет на смелые эксперименты не только в спортивной, но и в финансовой сфере!

Вот, что он сам говорит о своих нововведениях:

- Мы ввели денежные штрафы, небольшие – по меркам «грандов», но для нас существенные. Причем, и индивидуальные и коллективные. Если кто-то опоздал – сдаёт 3000 рублей, а остальные – по 500. Должна же быть ответственность не только за себя, но и за команду. Или вот, беда наша – нарушение численного состава. Так вот, с недавних пор если вдруг у нас шесть человек на площадке, то все, кто на скамейке, в том и числе и те, кто в пиджаках сдают по 500. Если есть излишнее желание – направьте его в правильное русло. Кстати, в последнем матче у нас нарушений численного состава не было.

Коллективная финансовая ответственность за опоздание на тренировку – это одно. Конечно, кто-то может возмутиться, что по закону сын за отца не ответчик. А тут ты должен отвечать рублем за разгильдяйство партнеров по команде. Но в этой методе есть и рациональное зерно. Да и штрафы за опоздание – во многих командах не редкость.

Но вот штраф за несоблюдение численного состава во время матча – это прорыв! Это совсем новое, непаханое поле на ниве отношение между игроками и клубом.

Почему в «Металлурге» штрафуют только за нарушение численного состава?

Я предлагаю не останавливаться на достигнутом!

К примеру, удалился игрок – пусть платит. Он же подвел команду.

С самого нарушителя – 5000 рублей. С его партнеров по звену – 1000. С остальной команды – по 500.

Пропустил вратарь шайбу.

10 000 штрафа. Вот это стимул белкой в «рамке» вертеться! С полевых игроков, кто заработал «минус 1» в этом эпизоде – по 5000, тоже виноваты. С остальной команды – по 500.

Если пропустили в меньшинстве «4 на 5», то штраф, конечно, надо снизить. С вратаря – 5000 и т.д. Если играли «3 на 5», то 2000 с голкипера и по 1000 с полевых. Пусть в меньшей степени, но все равно ведь виноваты.

Не забило звено в свою смену.

Плохо, ребята, не стараетесь. 2000 штраф с форвардов. По 1000 с защитников – надо нападающим лучше помогать. Ну и с остальной команды по 500 рублей. Коллективная ответственность.

Проиграли матч? Положите по 10 000 с каждого в клубную кассу. Спорт любит победителей. Горе побежденным.

Для стонущей под финансовыми проблемами «Кузни» это просто замечательная схема! Ведь зарплаты там небольшие. А с учетом штрафов они непросто уменьшатся. Наступит момент, когда уже игроки окажутся должны деньги клубу, за отработанный по контракту месяц.

Так «Металлург» войдет в историю, как самый прибыльный клуб КХЛ. Вслед за ним на эту практику перейдут и другие наши команды. И скоро вся наша лига станет самоокупаемой и финансово успешной.

Ура!

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
СКА – «Йокерит». ОнлайнВ субботу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Йокерит» из Хельсинки.«Салават Юлаев» дома обыграл «Трактор»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Салаватом Юлаевом» и «Трактором» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Салавата».«Спартак» проиграл «Адмиралу» во ВладивостокеХоккеисты «Адмирала» нанесли поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:3).КХЛ. «Амур» обыграл «Сочи», СКА – «Йокерит» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.Ковальчук хорош! Но сборной России нужнее Барабанов и ШестеркинКовальчук хорош! Но сборной России нужнее Барабанов и ШестеркинОбозреватель «Советского спорта» – о том, кто должен стать лидерами нашей национальной команды в ближайшее время.Андрей Николишин: Пример «Торпедо» показывает, что тренерам нужно давать хотя бы три года работыЧемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити Андрей Николишин по примеру нижегородского «Торпедо» считает, что тренерам нужно давать работать хотя бы три сезона.Максим Шалунов дисквалифицирован на три матча КХЛКонтинентальная хоккейная лига дисквалифицировала нападающего новосибирской «Сибири» Максима Шалунова по результаты выездного матча регулярного чемпионата с омским «Авангардом».Андрей Разин: Приятно видеть грустные лица некоторых работников «Автомобилиста»Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин после победы над «Нефтехимиком» (3:2) в матче регулярного чемпионата, в котором прервалась шестиматчевая серия поражения екатеринбургской команды, рассказал о существующих противоречиях в клубе.Зинэтула Билялетдинов: Начало матча получилось неважнымГлавный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов после победы над «Югрой» (6:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил действия подопечных при игре в большинстве.КХЛ. «Автомобилист» обыграл «Нефтехимик», «Ак Барс» в гостях взял верх над «Югрой», «Барыс» проиграл «Ладе»Результаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Разин и экстрасенсы. Как тренер «Автомобилиста» выполнил ультиматум клубаРазин и экстрасенсы. Как тренер «Автомобилиста» выполнил ультиматум клубаПохоже, что главный тренер «Автомобилиста» Андрей Разин сумел-таки преодолеть черную полосу в жизни своей команды.«Лада» на выезде обыграла «Барыс», Филатов оформил дубльХоккеисты «Барыса» в матче регулярного чемпионата КХЛ на домашнем льду уступили «Ладе».Браво, Ковальчук! Пора вернуть Илье звание капитана СКАБраво, Ковальчук! Пора вернуть Илье звание капитана СКАОбозреватель «Советского спорта» говорит о возрождении Ильи Ковальчука и его статусе в питерской команде.Ковальчук вышел на первое место в списке бомбардиров СКА в КХЛФорвард СКА Илья Ковальчук вышел на первое место в списке лучших бомбардиров клуба в КХЛ.Патрик Херсли: Мне повезло получить шанс играть за СКАЗащитник СКА Патрик Херсли поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Йордан будет играть в «Ак Барсе»Защитник Михал Йордан продолжит карьеру в «Ак Барсе». Срок контракта 26-летнего чешского игрока с казанским клубом не разглашается.Илья Никулин выбыл до середины ноябряЗащитник московского «Динамо» Илья Никулин переведен в список травмированных до середины ноября, сообщает официальный сайт КХЛ.Андрей Николишин: СКА больше играет за счет «физики», а не мастерстваЧемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр Андрей Николишин после матча регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА (2:0) высказался о работе главного тренера сборной России Олега Знарка в питерском клубе.Крепни, ЦСКА! «Салават» теперь станет армейским фарм-клубом?Крепни, ЦСКА! «Салават» теперь станет армейским фарм-клубом?Как изменится КХЛ после слияния двух крупнейших российских нефтяных компаний.«Сказал Сорокину, чтоб не расстраивался». Главные слова после армейского дерби«Сказал Сорокину, чтоб не расстраивался». Главные слова после армейского дербиГерои-вратари скромничали, а Павел Дацюк говорил о правильном хоккее в исполнении СКА.

Металлург Нк
Металлург Нккалендарьстатистика
Сергей Бердников
Сергей Бердниковвсе новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение