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«Якупов играл как парень, за которым гонится рой пчел». Мнение канадской прессы

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Наиль Якупов
Наиль ЯкуповИсточник: Associated Press

Наиль Якупов перешел из «Эдмонтона» в «Сент-Луис», и ему в спину полетели критические статьи. Вот одна из них…

Обмен Наиля Якупова в «Сент-Луис» я хотел бы обсудить, показав вам статью автора Марка Спектора из Sportsnet.ca. Это типичный материал. Те недобрые слова, которыми в Канаде провожают нашего форварда из Нижнекамска.

А свое мнение я покажу вам через несколько часов. Пока послушаем заокеанскую сторону.

«О Наиле Якупове однажды сказали: «Он играет как парень, за которым гонится рой пчел», - пишет Спектор.

- И лучше тут сказать нельзя.

Так было всегда и везде. Сейчас Якупов попал в «Сент-Луис». В анналах хоккейной истории этот форвард находится где-то рядом с Александром Дэйглом, как один из худших способов потратить первый пик на драфте.

И конечно, его выбрал «Эдмонтон».

В атаке, в защите, за пределами площадки… Никто никогда не знал, где найти Наиля Якупова. Там не было никакой системы или традиционного пути к успеху. Он шел только с горы.

Менялись тренеры, и они говорили Наилю, куда идти, чтобы получить шайбу. Но когда доходило до дела, Якупов оказывался в каком-то другом месте. Почему он туда не приходил? Никто не знает.

Его учили, куда нужно идти за шайбой в атаку. Но слишком часто, когда центрфорвард поднимал голову, крайний нападающий Якупов оказывался в другом месте. Он напоминал юниора из «Сарнии», который научился забивать голы, но его никогда не учили играть в хоккей.

Одноклубники приглашали его на обед с парнями. Но Якупов умудрялся пропадать даже там.

Эра Якупова в «Эдмонтоне» началась со знаменательного голосования скаутов: 9 были за то, чтобы взять под первым номером защитника Райана Мюррея на драфте-2012. Только двое были за Наиля. Решение было принято после мозгового штурма, который устроили тогда еще генменеджер Стив Тамбеллини, а также Крэйг Мактавиш и Кевин Лоу. Это еще одно их блестящее решение, из-за которого «Ойлерз» уже 10 лет не попадают в плей-офф. Конечно, они взяли Якупова!

Великолепно…

Эта ошибка не давала «Эдмонтону» покоя до пятницы. Месяцами они пытались обменять Наиля Якупова, и наконец-то разгрузили ростер, получив от «Сент-Луиса» 22-летнего Зака Почиро и право выбора в третьем раунде драфта.

Кстати, если Якупов в новой команде забьет 15 голов в новом сезоне, то пик из третьего превратится во второй раунд. Ну а если Почиро заиграет в НХЛ, это удивит многих.

Наиль в «Сент-Луисе» будет слышать от главного тренера Кена Хичкока те же самые слова, что и от наставника «Ойлерз» Тодда Маклеллана. Да и все прежние тренеры говорили одно и то же. Если Якупов достаточно умен и прислушается к советам, он станет игроком НХЛ.

Если нет, то всегда есть запасной вариант в виде КХЛ.

Итак, запишем: 23-летний Наиль Якупов, первый номер драфта-2012, забил 50 голов и набрал 111 очков в 252 матчах за «Эдмонтон». В среднем – 16 голов за сезон. В прошлом первенстве этой отметки достигли 133 игрока.

Что касается «Эдмонтона», это еще одна сделка на пути к поиску себя как клуба. Еще один поворот колеса, который оставляет за спиной одно из ужасных решений, принятых в прошлом – на пути к светлому будущему.

От Тейлора Холла до Коннора Макдэвида. От самой слабой линии обороны в НХЛ – до контракта с защитником Крисом Расселом. Еще один шаг в сторону клуба, которому будет забить сложнее, чем раньше…

В «Эдмонтоне» идут неуклюже, но все-таки вперед.

Нужно идти быстро, чтобы убежать от такого прошлого».

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