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«Что ж вы сделали в «Эдмонтоне» с Наилем Якуповым?» Мнение Павла Лысенкова

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Наиль Якупов
Наиль ЯкуповИсточник: Associated Press

Обозреватель «Советского спорта» Павел Лысенков защищает форварда Наиля Якупова от нападок канадской прессы и верит в его светлое будущее.

Вы уже читали недобрую статью автора Марка Спектора из Sportsnet.ca о Наиле Якупове?

Ознакомьтесь по ссылке – ЗДЕСЬ.

А теперь давайте поспорим.

Сначала о драфте-2012, который получился весьма бледным. Там не было Коннора Макдэвида или Сидни Кросби. И какой смысл «Эдмонтону» плакать по Райану Мюррею, который попал в «Колумбус» и не вырос в звезду? 160 матчей в НХЛ, 49 (9+40) очков. 76-е место среди всех защитников лиги согласно нынешнему рейтингу ESPN.

Имей скауты «Эдмонтона» бесценный дар смотреть в будущее, им на том драфте стоило бы взять Алекса Гальченюка (№3), который вырос в отличного игрока в «Монреале». Или Филипа Форсберга (№11), которого взял «Вашингтон», но бездарно упустил в «Нэшвилл».

Потому что нет такого дара у скаутов, чтобы разглядеть в Шейне Гостисбире (№78) будущего номинанта на «Колдер Трофи». В целом это был тухлый драфт. Якупов же в 17 лет набрал 101 очко и забил 49 голов за «Сарнию» (юниорская лига Онтарио), вот его и назвали новым Павлом Буре.

Потому «Эдмонтон» и взял его первым. А вы бы тогда не взяли?

Во-вторых, мы знаем двух Наилей Якуповых в «Ойлерз». Тот, кто играл в тройках с Коннором Макдэвидом и Дереком Роем, был очень хорош. Мы так радовались взлету Якупова, что даже думали выписать русский паспорт Макдэвиду – это была бы идеальная тройка под нашу сборную. Но предлагать Коннору не стали. Знали, что он откажется.

А вот когда хороших партнеров не было, и Якупов возил тачку в третьем звене, получая мало игрового времени – он и терялся на площадке. На выходе получалось 16 голов за сезон. «Эдмонтон» был так перегружен молодыми талантливыми форвардами, что еще для одного не нашлось места.

Что ж вы сделали, канадцы, с Наилем Якуповым? Не раскрыли его талант! Нам этот мальчик был нужен для сборной России. Мы к вам его на подготовку отправили, а вы…

Разочарование.

В-третьих, коллеги не дадут соврать, Наиль – замечательный парень. Это громадное удовольствие – на сборах проходить мимо Якупова в отеле, зацепиться языками и говорить о разном, очнувшись через полчаса.

Я надеюсь, однажды Олег Знарок еще пригласит Наиля в сборную России. Или это будет не Знарок. Но думаю, свой последний матч за главную команду страны Якупов еще не сыграл.

И четвертое – хорошо, что Наиль не попал в «Чикаго», как утверждали слухи. Там еще лучше с форвардами, чем в «Ойлерз».

Панарин – Анисимов – Кейн

Паник – Тэйвс – Госса

Где вы тут видите место для Якупова? Он снова оказался бы в третьем звене и мог повторить судьбу Виктора Тихонова, который уезжал из СКА в «Чикаго», но проявил там себя только как переводчик будущего обладателя «Колдер Трофи».

Якупов в «Сент-Луисе» получит хороших партнеров – сейчас ему прогнозируют Патрика Берглунда и Дмитрия Яшкина. Так можно играть, тут можно забивать.

Но главная проблема – Кен Хичкок. Суровый тренер, при котором не заиграли Никита Филатов и Николай Жердев, зато стал бриллиантом Владимир Тарасенко. Вот здесь журналист Спектор прав – Якупову нужно учиться всему у Хичкока. Впитывать как губка. Иначе его ждет ЦСКА, владеющий на него правами в КХЛ.

25 лет спустя там хотели бы видеть нового Павла Буре.

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