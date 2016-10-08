Оскар Рамирес: Игра с Россией – трамплин для Коста-Рики

Оскар Рамирес (Фото: wikipedia.org)

Главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес поделился ожиданиями от матча со сборной России, а также поведал, зачем костариканцам эта товарищеская встреча.

На брифинг с прессой сборная Коста-Рики отвела 15 минут. Все их заняли журналисты, приехавшие вместе с командой. Таково было решение пресс-атташе сборной, пожелавшем, чтобы гости начали брифинг.

Как оказалось, они его и закончили. Из-за сложностей с переводом были услышаны менее 10 вопрос…

- Хватило ли вам сбора в Краснодаре, чтобы подготовить к матчу с Россией и отборочным играм к чемпионату мира 2018 года в ноябре?

- У нас остается много ошибок, которые нужно исправить. Россия будет хозяйкой чемпионата мира в России. И игра с ними для нас тоже важна. Сильная команда, о чем не стоит забывать, - начал Рамирес.

- Что важнее: сфокусироваться на матче против России или на отборочных играх к чемпионату миру?

- Матч с россиянами – хорошая возможность поработать над ошибками. Мы знаем, как соперник играет в обороне и в атаке. Это отличный трамплин перед игрой с США. Россияне быстро выходят из обороны в атаку. Это важно. Такая тактика соперника поможет нам подготовиться к играм в ноябре. В похожей манере действуют многие сборные в нашей отборочной группе.

- Какой была эта неделя в Краснодаре для вас?

- Неделя была сложной для нас. Россияне играют жестко и агрессивно, но мои парни готовы к этому. Думаю, мы покажем отличную игру завтра.

- Игра в воскресенье будет для вас особенной: вы сможете оценить игроков в действии, последний раз перед отбором. Это важно?

- Завтра важный матч для всей сборной. Каждый игрок получит свой шанс, чтобы показать себя и занять место в основном составе. Эта игра поможет подготовиться нам к лиге КОНКАКАФ.

- Вратарь «Реала» Кейлор Навас пропустил 6 месяцев из-за травмы. В каком он состоянии сейчас

- Он вошел в сборную без проблем. Кейлор восстановился. Скоро он наберет свой прежний ритм. Я надеюсь, вызов в сборную даст ему мотивацию.



Я держал с ним контакт во время травмы. Он сказал, что будет счастлив занять место в воротах команды завтра, - заключил Рамирес.

После него слово взял нападающий Коста-Рики, бывший игрок «Кубани» Маркос Уренья, успевший ответить на один вопрос.

- Завтра вы играете с хозяйкой чемпионата мира 2018 года. Вдруг вы столкнетесь с ней на мундиале. Какие ожидания?

- Я думаю, завтрашняя игра придаст нам мотивации. Мы сможем познакомиться с культурой России. Надеюсь, на чемпионате мира мы добьемся таких же результатов, как в Бразилии (там Коста-Рика дошла до четвертьфинала, где уступила по пенальти Нидерландам). У России игроки высокого качества. Я надеюсь, мы вернемся сюда в 2018 году.