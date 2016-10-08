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Новый стадион «Краснодара»: 15 шагов с Сергеем Галицким (Фотогалерея)

Дарья Исаева
Дарья Исаева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Сегодня еще один футбольный клуб России открыл свой новый стадион. Президент «Краснодара» Сергей Галицкий провел первую официальную экскурсию для представителей СМИ, на которой присутствовал и фотограф «Советского спорта» Дарья Исаева.

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В народе здание уже давно окрестили «Колизеем», постройка действительно имеет схожие очертания. Но предстоящие битвы на газоне нового стадиона предполагается проводить не так кровожадно, как это было в Древнем Риме.

Сергей Николаевич лично провел толпу из шестидесяти человек по всем самым важным местам нового дома «Краснодара», досадуя, что его фигура привлекает больше внимания для камер, чем сам стадион.

Геометрия внутреннего убранства действительно впечатляет. Здание, казалось бы, не отличается изяществом и достаточно простое в исполнении, но даже простой игрой линий невольно залюбуешься на минуту-другую.

Газон на стадионе натуральный и выглядит отлично. Конечно, есть небольшие недоделки, но президент «Краснодара» очень просил отнестись к ним снисходительно и подойти к оценке стадиона глобально.

Работы все еще ведутся. В том числе и поле проходит последние проверки перед завтрашним матчем.

Как показывает общий план, с углов футбольное зрелище будет просматриваться очень неплохо.

Лавки, если так можно назвать комфортабельные кресла, для запасных игроков на английский манер расположены в два ряда.

А так выглядит одна из лож внутри, здесь можно не только смотреть игру, но и праздновать за столом победы любимой команды.

Более простого болельщика ожидает такой план во время матча.

Через этот коридор игроки выходят на поле. Больше похоже на холл современного аэропорта какой-нибудь крупной столицы, чем на стадион.

Раздевалки тоже находятся в процессе оборудования. Все работы уже на финишном этапе, осталось лишь расставить вещи по своим местам.

Особое внимание просили уделить спа-зоне. Пос ловам работника клуба такой нет ни у кого в Европе. Криосауна и прочие восстановительные процедуры здесь доступны любому игроку.

Прийти на стадион завтра все-таки просят заранее. Во-первых, фотографирование на фоне нового стадиона займет какое-то время, а, во-вторых, билетов на этот матч уже нет в продаже.

И несмотря на то, что завтра погоду обещают дождливую, все болельщики будут надежно защищены достаточно длинным козырьком стадиона.

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