Он же памятник! Евгений Дзичковский – о новой арене в Краснодаре

Впечатления спецкора «Советского спорта» от посещения нового стадиона ФК «Краснодар».

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ

В последние дни слежка за переменами на улице разведчика Леонова стала чем-то вроде развлечения для жителей и гостей кубанской столицы. Сам этот геройский персонаж имел больше отношения к флоту, нежели к Краснодару. Но на улице его имени расположен теперь новый стадион. (Не пишу во имя борьбы с банальностью слово «красавец», хотя некрасивым такое могут назвать только сильно врущие люди).

И никаких разведывательных секретов эта арена в себе, представьте, не таит.

Пройти мимо новостройки и даже по новостройке не составляло труда. Семьи с колясками спокойно попадали на трибуны прямо в время субботней тренировки сборной России. Желающие погулять окрест легко делали это. А вокруг них сновали деловые чернявые люди разных национальностей: молчаливые, работящие и довольно резкие.

Главными казались турки: они, в основном, строили арену, занимая должности от прораба и выше. Неглавные, все в касках, жилетках, вели себя на удивление тихо, но осмысленно. Никто не кемарил в теньке, не орал «майна» и «вира», разбавляя это междометиями, без которых в России редко что-то строится. Люди мыли, вкапывали, дочищали, размечали. Никто не мешал им, никому не мешали они — вот что удивляло на фоне привычных нам строительных нравов.

А изменения плодились в геометрической последовательности. Только-только не было плитки — и вдруг появилась, причем на гигантских пространствах. Сами собой вкопались туи через улицу, образовав свежую ограду. Грейдеры из ковша присыпали землю черноземом — чтобы флора росла и цвела.

Краснодарцы с прилегающих частных территорий, где щебневые улицы и гавкучие собачки за каждым забором, смотрели на все без удивления. Три года уж как строят — значит, когда-то грядет. А там и перед их домами асфальт положат. Но уже не Галицкий. И не факт, что в ближайшие пятилетки лет.

Новый стадион «Краснодара»: 15 шагов с Сергеем Галицким (Фотогалерея)

ЖИЗНЬ И СУЩЕСТВОВАНИЕ

Тем временем коммерческий директор «Краснодара» Арам Фундукян гордо рассказывал: «Если уж к стадиону свадьбы стали приезжать на фотосессию, значит, построили что-то действительно знаковое, ключевое для города».

А я бы еще вот как сказал. Цель воздвигнуть не место для пинания мяча, а объект культурного наследия ставилась Сергеем Галицким с самого начала. Примерно так в строительных рекомендациях английской лиги указано: «Крыша стадиона по возможности должна быть одной из самых высоких в округе: это позволяет стадиону иметь доминирующее, объединяющее, консолидирующее, аттрактивное значение в данной местности».

Арена «Краснодара», несомненно, такое значение имеет. Но она еще и памятник. Памятник Сергея Галицкого себе самому. В сугубо понятном и правильном, в мемориальном смысле. Что бы ни случилось, стадион простоит и прослужит городу огромное количество лет. Когда-то, не сомневаюсь, ему будет присвоено имя Галицкого. И он красив, он прочен.

Вряд ли кому-то хочется поиметь некрасивый и непрочный памятник, хоть это дело и философское. И оставлять о себе такую память — круто.

Про недоделки не скажу ни слова. Не потому, что шифрую что-то, а потому что их действительно мало в сравнении с другими новыми стадионами, виденными мной когда-либо. Красоты особо тоже не распишешь, потому что их надо видеть. Первоклассно, первосортно, толково, надежно — этих эпитетов, пожалуй, будет достаточно.

Следующее наблюдение вытекает из слов Сергея Галицкого о том, что на арене будет проходить около 20 матчей за сезон. Среди прочих выводов есть такой: «Кубани» на стадионе «Краснодара» не будет, она останется там, где была.

А где она, кстати, была, и как там оказалась? Вопрос с известным ответом. Три дня назад, правда, добавились новые штрихи: болельщики «Кубани» готовят обращение к президенту Путину с просьбой прекратить развал команды и найти клубу спонсора. Какие разные в одном городе формы футбольного бытия: жизнь — и существование.

Сергей Галицкий: Стадион – для детей и внуков, вложения не окупятся никогда

И 177 ТУАЛЕТОВ

В заключение несколько цифр и фактов про новый стадион «Краснодара».

- Арена была построена за три с половиной года, начиная с апреля 2013-го.

- Общая площадь благоустроенной территории — 274 340 квадратных метров.

- Общая площадь внутренних помещений арены — 116 248 квадратных метров.

- Облицовка фасада — натуральный итальянский травертин весом более 5000 тонн (без мощения и внутренней отделки).

- Количество мест — 34291 мест.

- Ярусов — 2: нижний — 22 сектора. 24 сектора.

- VIP-секторы — 4, лож — 29.

- Покрытие кровли — высокопрочная мембрана и стеклянный козырек, накрывает 100 процентов зрительских мест.

- Инфракрасные обогреватели встроены в кровлю для обогрева трибун.

- Покрытие поля — натуральный сеяный газон.

- Системы ухода — автоматический полив с 35 сплинкерами, принудительная аэрация, 30 километров труб подземной системы контроля температуры газона, 14 осветительных установок с системой притенения.

- Две раздевалки, массажные кабинеты, разминочная зона, криосауна, душ Шарко, барокамеры, холодный и горячий бассейны, хамам.

- Освещение поля системы Philips с 324 прожекторами позволяет вести съемку в HD-формате, уровень освещенности 2400 люкс.

- Медиаэкран по периметру стадиона в чаше площадью 400 квадратных метров, обзорность 360 градусов, шаг пикселя 16 мм.

- 512 мониторов диагональю 55 дюймов установлены в общественных зонах.

- Камера-паук.

- 49 акустических систем с давлением звука 110 дБ.

- 16 входов, 92 турникета.

- 721 камера видеонаблюдения, 121 рамочный и 40 ручных металлодетекторов.

- 202 места в ложе прессы, одна телестудия с видом на поле, три внутренних.

- 28 точек продажи фастфуда, три ресторана, два бара с видом на поле, лаунж-зона площадью 400 квадратных метров.

- 10 пунктов оказания первой медицинской помощи.

- Шесть киосков для продажи клубной атрибутики.

- 1200 человек временного персонала в дни матчей.

- 177 туалетов, 50 уборщиц.

- 1807 мест на внешней и 249 мест на внутренней парковках, 32 из них — для инвалидов.