WADA: Больше контроля и больше ответственности. Что изменится в работе агентства

На V Олимпийском саммите МОК обсудили возможные перемены в структуре и работы WADA.

Повестка дня пятого Олимпийского саммита включала в себя три пункта, но лишь один из них по-настоящему был интересен публике. «Подведение итогов Олимпиады в Рио» и «Разное» - это, конечно, важно, но основное внимание привлекала другая тема – реорганизация антидопинговой системы. На фоне обострившихся отношений между МОК и WADA (полярные позиции ведомств в отношении участия сборной России на Играх-2016 – яркий тому пример), ждать можно было чего угодно. Вплоть до упразднения Всемирного агентства и создания на его месте новой структуры. На деле, конечно, до таких радикальных шагов не дошло. Да и в целом обошлось без сенсаций. Но кое-какие ключевые изменения нас все же ждут. WADA и его работу будут реформировать.

НОВОЕ ВНУТРИ СТАРОГО

На самом деле, три основных направления в изменении антидопинговой системы, озвучили еще во время III Олимпийского саммита, прошедшего в прошлом году. Все они были одобрены Исполнительным комитетом МОК, а также поддержаны на сессии МОК 2016 года, прошедшей в Рио. Пункты гласят следующее:

- необходимо сделать тестирование на допинг независимым от спортивных организаций.

- вынесение решений о наложении санкций за нарушение антидопинговых правил должно осуществляться Спортивным арбитражным судом (CAS)

- внутри WADA должна быть создана отдельная структура, занимающаяся «профессиональны м сбором разведывательной информации».

По сути, все эти пункты так или иначе отражены в опубликованной в субботу Декларации V Олимпийского саммита. Но – с пояснениями и дополнениями. Помимо общих фраз о «необходимости более тщательной и жесткой борьбы с допингом», «важности сотрудничества Олимпийского движениями с правительствами стран мира» и «создания более сильной, эффективной, прозрачной и гармоничной системы WADA», в Декларации содержатся и более конкретные пункты. Пожалуй, главный из них звучит так:

«Нужно создать в рамках WADA новую организацию, которая займется тестированием на допинг».

Что именно это будет за орган, насколько принципиально изменится его работа по сравнению с тем, как она велась WADA раньше – пока не ясно. Но глава МОК Томас Бах отметил:

- Мы бы хотели, чтобы новый независимый орган, отвечающий за тестирование, был введен уже к Олимпиаде-2018. Руководитель WADA Крейг Риди заверил нас, что они постараются сделать для этого все возможное.

И, конечно, второй пункт, уже упоминавшийся выше: решение о штрафных санкциях теперь будет выносить CAS. По сути, WADA отныне не будет ни выявлять нарушения допинговых правил, ни наказывать за них. Чем же тогда займется агентство? И нужно ли оно на таких условиях в принципе?

РАСШИРЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ

На самом деле, нужно, и этот момент отдельно оговорен в Декларации:

- WADA должно продолжить выполнять регламентирующую функцию во всемирной борьбе с допингом, устанавливать стандарты соответствия и осуществлять оценку всех антидопинговых организаций.

Проще говоря – агентство нужно для осуществления общего контроля за борьбой с допингом и координации усилий всех задействованных в этом сторон. Более того, полномочия WADA даже предлагают расширить. Вот основные выдержки из Декларации:

- WADA должно получить более широкие полномочия в отношении Национальных антидопинговых организаций.

- WADA должно осуществлять более эффективный контроль над реализацией национальных антидопинговых программ.

- Национальные планы по проведению тестирования (ППТ) должны быть полностью прозрачными и соответствовать международным стандартам.

- WADA должно установить единую централизованную антидопинговую систему по всему миру.

- Требуется участить проведение целевых тестирований.

Резюмируя вышесказанное, можно заключить – ни о каких репрессиях в отношении WADA и, тем более, о «разгоне» агентства речи на саммите не шло (что, впрочем, ожидалось). Оно продолжит свою работу, пусть и с некоторыми изменениями. Более того – МОК готов увеличить финансирование деятельности WADA, правда, только после того, как все намеченные реформы осуществятся в реальности и продемонстрируют свою эффективность. Кстати, решения, принятые на Олимпийском саммите, сами по себе WADA ни к чему не обязывают. Юридически это всего ли рекомендации, которые будут рассматриваться на встрече совета учредителей WADA, намеченной на ноябрь. Но руководители агентства, включая его главу Крейга Риди, уже заявили, что постараются сделать все возможное из того, что обсуждалось в субботу в Лозанне.

БЕЗ ОГЛЯДКИ НА НАЦИОНАЛЬНОСТЬ

- Декларация, принятая сегодня, очень важна, - отметил на встрече с журналистами глава ОКР Александр Жуков. – Теперь люди, которые принимают правила, не будут заниматься тестированием. С одной стороны, у WADA будет больше власти, но и добавится больше ответственности. В таких ситуациях, например, как было у нас – когда санкции приняли в отношении сборной России по легкой атлетике, хотя лаборатория, из-за деятельности которой разгорелась вся эта история, находилась под ведением WADA.

Выделил Жуков и еще один важный момент:

- Все спортсмены, независимо от национальности, будут тестироваться одинаково часто. Никаких преференций в чью-то сторону здесь не будет. А ставка будет делаться на качество тестирование, а не на количество взятых проб.

P.S.

Напоследок – еще один важный момент, заслуживающий внимания и обсуждавшийся на Олимпийском саммите.

«WADA значительно улучшит свои стандарты информационной безопасности в соответствии с международными правилами о защите персональных данных и предотвращении утечки важной информации» - вот вам цитата из пресс-релиза.

Все-таки, атаки хакеров из Fancy Bears даром не прошли…