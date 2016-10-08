Панченко и народный суд. Как «Динамо» обыграло «Кубань» без своего лидера
«Динамо» на своем поле
переиграло «Кубань» (1:0) в матче 16-го тура ФНЛ и продолжает уверенно лидировать в
таблице.
Есть
в российском футболе категория матчей, которые один мой мудрый старший товарищ,
много повидавший на своем веку, охарактеризовал так: «Смотреть это можно только
по приговору народного суда». По-моему, очень метко. Похулиганил, набедокурил – не на 15 суток в камеру и не на общественные работы (газоны там, скажем,
перекапывать), а, будь добр, сядь и отсмотри пяток таких игр. Не отводя взгляда
от экрана. Думается, охота к мелким правонарушениям будет отбита навсегда.
К
сожалению, категория эта довольна обширна, и туда, например, можно записывать
треть, если не половину встреч в РФПЛ. Особенно в последние пару лет, когда
качественных игроков стало на порядок меньше.
А уж когда речь заходит о ФНЛ, то многие просто закатывают глаза и воздевают руки к небу. Мол, зачем это еще и смотреть? Разве только что в качестве епитимьи. Например – матч «Динамо» – «Кубань». Бело-голубые – без своего лучшего бомбардира Панченко, который вызван в сборную России. Но, как показала игра, это как раз тот случай, когда человек раскрывается благодаря усилиям и поддержке всего коллектива, а не тащит команду на своем горбу к туманным вершинам.
Формально
место Панченко занял 19-летний форвард Обольский, номинально приписанный к
«Динамо-2». Сказать, что он смог проявить себя, при всем желании язык не
поворачивается. Парень старательно отбегал весь матч, но это – все. При этом,
наверное, небесталанен – его еще Андрей Кобелев подтягивал к основному составу.
Но
при этом в общем м целом игра «Динамо» не изменилась – структура ее выстроена и
даже отсутствие Панченко не может на ней отразиться. Изюминки не хватало,
каких-то интересных ходов и решение, умения придумать что-то этакое и решить
момент – это да. Это как раз к Панченко. Но все остальное никуда, в общем-то,
не делось.
Моментов
у «Динамо» было достаточно, чтобы выжать из них хотя бы один гол, что,
собственно, и произошло, пусть взятие ворот и получилось немного курьезным.
Комбинация была хороша, а то, что завершая ее, Соснин попал не в ворота, а в
Маркелова, от которого мяч и отскочил в сетку – ну, бывает… Наверное, Панченко,
будь он на поле, исполнил бы все изящнее.
А что «Кубань»? Да ничего. «Кубань» – она в последнее время не про футбол. С Даном Петреску на скамейке был бы хоть какой-то драйв, хоть какая-то интрига – румын против не чужой для себя команды и все в этом духе (подумать только, ведь всего четыре года назад соперники бились друг с другом в рамках первой восьмерки переходного чемпионата-2011/12), и до какой жизни дошли сейчас. А Игорь Осинкин, с котором краснодарцы доблестно вылетели из РФПЛ – это немного не то. Или даже совсем не то.
Безнадежна
«Кубань» не была, и Шунин в паре моментов «Динамо» даже выручил. Да и концовка
была вполне себе нервной – когда одна команда ведет с преимуществом в один гол,
это, в общем-то, естественно. Но безнадежных в ФНЛ в этом сезоне, слава Богу,
нет. В конце концов, не поленья же за «Кубань» играют. Но все равно не покидало
ощущение, что футбол для краснодарцев находится где-то на втором плане.
Житейские проблемы давят. И ничего тут не попишешь, хоть осиновый кол на голове
теши.
Но я бы не делал просмотр этого матча наказанием за мелкое хулиганство и в список «народного суда» его бы точно не внес. Жизнь на поле «Арены Химок» была. В основном благодаря «Динамо», конечно. Которое, несмотря на все слухи о всяческих трудностях, пока на плаву.
Матч
Голы
Маркелов 44 (1:0).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Рыков, Хольмен, Сапета, Катрич (Темников, 79), Соснин (Кузьмин, 72), Зотов, Обольский, Маркелов (Ташаев, 76)
Кубань: Фролов, Смирнов, Зотов, Бугаев, Лобкарёв, Бендзь, Якуба (Маляров, 86), Щадин (Хубулов, 56), Гай, Алейник (Нурисов, 67), Ильин (Житнев, 77)
Предупреждения:
Маркелов, 8; Рыков, 26; Соснин, 33 - Щадин, 55; Смирнов, 66; Бендзь, 84
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
08 октября 15:00, Арена Химки, Текстовая трансляция