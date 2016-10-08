Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Енисей2 : 0Факел
Футбол  Спартак-21 : 3Тосно
Футбол  Англия0 : 0Мальта
Футбол  Динамо1 : 0Кубань
Хоккей  СКА5 : 0Йокерит
Футбол  Германия- : -Чехия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Панченко и народный суд. Как «Динамо» обыграло «Кубань» без своего лидера

Дмитрий Гирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Панченко и народный суд. Как «Динамо» обыграло «Кубань» без своего лидера
Источник: ФК «Динамо» (Москва)

«Динамо» на своем поле переиграло «Кубань» (1:0) в матче 16-го тура ФНЛ и продолжает уверенно лидировать в таблице.

Есть в российском футболе категория матчей, которые один мой мудрый старший товарищ, много повидавший на своем веку, охарактеризовал так: «Смотреть это можно только по приговору народного суда». По-моему, очень метко. Похулиганил, набедокурил – не на 15 суток в камеру и не на общественные работы (газоны там, скажем, перекапывать), а, будь добр, сядь и отсмотри пяток таких игр. Не отводя взгляда от экрана. Думается, охота к мелким правонарушениям будет отбита навсегда.

К сожалению, категория эта довольна обширна, и туда, например, можно записывать треть, если не половину встреч в РФПЛ. Особенно в последние пару лет, когда качественных игроков стало на порядок меньше.

А уж когда речь заходит о ФНЛ, то многие просто закатывают глаза и воздевают руки к небу. Мол, зачем это еще и смотреть? Разве только что в качестве епитимьи. Например – матч «Динамо» – «Кубань». Бело-голубые – без своего лучшего бомбардира Панченко, который вызван в сборную России. Но, как показала игра, это как раз тот случай, когда человек раскрывается благодаря усилиям и поддержке всего коллектива, а не тащит команду на своем горбу к туманным вершинам.

Формально место Панченко занял 19-летний форвард Обольский, номинально приписанный к «Динамо-2». Сказать, что он смог проявить себя, при всем желании язык не поворачивается. Парень старательно отбегал весь матч, но это – все. При этом, наверное, небесталанен – его еще Андрей Кобелев подтягивал к основному составу.

Но при этом в общем м целом игра «Динамо» не изменилась – структура ее выстроена и даже отсутствие Панченко не может на ней отразиться. Изюминки не хватало, каких-то интересных ходов и решение, умения придумать что-то этакое и решить момент – это да. Это как раз к Панченко. Но все остальное никуда, в общем-то, не делось.

Моментов у «Динамо» было достаточно, чтобы выжать из них хотя бы один гол, что, собственно, и произошло, пусть взятие ворот и получилось немного курьезным. Комбинация была хороша, а то, что завершая ее, Соснин попал не в ворота, а в Маркелова, от которого мяч и отскочил в сетку – ну, бывает… Наверное, Панченко, будь он на поле, исполнил бы все изящнее.

А что «Кубань»? Да ничего. «Кубань» – она в последнее время не про футбол. С Даном Петреску на скамейке был бы хоть какой-то драйв, хоть какая-то интрига – румын против не чужой для себя команды и все в этом духе (подумать только, ведь всего четыре года назад соперники бились друг с другом в рамках первой восьмерки переходного чемпионата-2011/12), и до какой жизни дошли сейчас. А Игорь Осинкин, с котором краснодарцы доблестно вылетели из РФПЛ – это немного не то. Или даже совсем не то.

Безнадежна «Кубань» не была, и Шунин в паре моментов «Динамо» даже выручил. Да и концовка была вполне себе нервной – когда одна команда ведет с преимуществом в один гол, это, в общем-то, естественно. Но безнадежных в ФНЛ в этом сезоне, слава Богу, нет. В конце концов, не поленья же за «Кубань» играют. Но все равно не покидало ощущение, что футбол для краснодарцев находится где-то на втором плане. Житейские проблемы давят. И ничего тут не попишешь, хоть осиновый кол на голове теши.

Но я бы не делал просмотр этого матча наказанием за мелкое хулиганство и в список «народного суда» его бы точно не внес. Жизнь на поле «Арены Химок» была. В основном благодаря «Динамо», конечно. Которое, несмотря на все слухи о всяческих трудностях, пока на плаву.

Матч

Динамо - Кубань - 1:0 (1:0)

Голы

Маркелов 44 (1:0).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Рыков, Хольмен, Сапета, Катрич (Темников, 79), Соснин (Кузьмин, 72), Зотов, Обольский, Маркелов (Ташаев, 76)

Кубань: Фролов, Смирнов, Зотов, Бугаев, Лобкарёв, Бендзь, Якуба (Маляров, 86), Щадин (Хубулов, 56), Гай, Алейник (Нурисов, 67), Ильин (Житнев, 77)

Предупреждения:

Маркелов, 8; Рыков, 26; Соснин, 33 - Щадин, 55; Смирнов, 66; Бендзь, 84

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

08 октября 15:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Волгарь» и «Химки» разошлись миромМатч 16-го тура первенства ФНЛ между «Волгарем» и «Химками» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Балтика» уступила «Мордовии»Матч 16-го тура первенства ФНЛ между «Балтикой» и «Мордовией» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1.Денис Давыдов: То, что сейчас происходит в «Спартаке», – кайфДенис Давыдов: То, что сейчас происходит в «Спартаке», – кайфПолузащитник «Спартака» Денис Давыдов после поражения от «Тосно» (1:3) в 16-м туре ФНЛ ответил на несколько вопросов.Евгений Бушманов: «Тосно» – грамотная команда, она не случайно идет на втором местеГлавный тренер «Спартак-2» прокомментировал поражение своих подопечных от «Тосно» (1:3) в матче 16-го тура ФНЛ.Дмитрий Парфенов: Хотим побеждать в каждом матчеГлавный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов прокомментировал победу своих подопечных над «Спартак-2» (3:1).ФНЛ. 16-й тур. «Динамо» обыграло «Кубань», «Спартак-2» уступил «Тосно» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 16-го тура Футбольной национальной лиги.Гол Маркелова принес «Динамо» победу над «Кубанью»Московское «Динамо» одержало домашнюю победу над «Кубанью» (1:0) в матче 15-го тура первенства ФНЛ.«Спартак-2» дома уступил «Тосно», пропустив три мячаВ матче 16-го тура ФНЛ «Спартак-2» проиграл «Тосно» со счетом 1:3.Автогол Ахмедова не позволил «Тюмени» обыграть «Сокол»В матче 16-го тура ФНЛ «Тюмень» на своем поле сыграла вничью с саратовским «Соколом» (1:1).Андрей Тихонов: Не дали «Факелу» создать стопроцентных моментовГлавный тренер «Енисея» Андрей Тихонов после победы над «Факелом» в матче первенства ФНЛ (2:0) отметил, что игра команды в обороне была близка к идеальной.Павел Гусев: Решающее значение в матче с «Енисеем» имел фактор голаГлавный тренер «Факела» Павел Гусев после поражения от «Енисея» в матче первенства ФНЛ (0:2) отметил, что в этой встрече решающее значение имел фактор забитого мяча.«Динамо» – «Кубань» – 1:0. Как это былоВ субботу в матче 16-го тура Футбольной национальной лиги московское «Динамо» сыграет с краснодарской «Кубанью».«Енисей» обыграл «Факел» в 16-м туре ФНЛВ матче 16-го тура ФНЛ «Енисей» на своем поле обыграл «Факел» со счетом 2:0.Милевский остался в запасе «Тосно» на матч со «Спартаком-2»Стали известны стартовые составы «Тосно» и «Спартака-2» на матч 16-го тура ФНЛ.Андрей Коробка: «Кубани» надо еще минимум год для погашения долговВице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка сообщил, что команде надо еще год, чтобы рассчитаться с долгами.Дан Петреску: Всегда готов вернуться в КраснодарРумынский тренер Дан Петреску признался, что всегда готов вновь вернуться в краснодарскую «Кубань», с которой на днях он расторг соглашение.Футболисты «Динамо» обыграли чемпиона Украины в FIFAФутболисты «Динамо» Николай Обольский, Евгений Луценко, Александр Ташаев посетили выставку «Игромир 2016», где сыграли в футбольный симулятор FIFA с двукратным чемпионом Украины в этой дисциплине Максимом Плаховым, известным под псевдонимом Tiko91.Дан Петреску: Хочу, чтобы больше не было слухов, что «Кубань» может исчезнутьЭкс-главный тренер «Кубани» Дан Петерску встретился с болельщиками клуба в Краснодаре.Дан Петреску: Хочу вернуться в «Кубань»Дан Петреску: Хочу вернуться в «Кубань»Румынский специалист Дан Петреску рассказал болельщикам «Кубани», в чем причина его ухода из российской команды.Игорь Леонтьев: Чувствую в себе силы играть в РФПЛПолузащитник «Спартака-2» Игорь Леонтьев высказался о выступлении ФНЛ и соответствии уровню РФПЛ.

Кубань
Кубанькалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение