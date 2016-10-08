Панченко и народный суд. Как «Динамо» обыграло «Кубань» без своего лидера

«Динамо» на своем поле переиграло «Кубань» (1:0) в матче 16-го тура ФНЛ и продолжает уверенно лидировать в таблице.

Есть в российском футболе категория матчей, которые один мой мудрый старший товарищ, много повидавший на своем веку, охарактеризовал так: «Смотреть это можно только по приговору народного суда». По-моему, очень метко. Похулиганил, набедокурил – не на 15 суток в камеру и не на общественные работы (газоны там, скажем, перекапывать), а, будь добр, сядь и отсмотри пяток таких игр. Не отводя взгляда от экрана. Думается, охота к мелким правонарушениям будет отбита навсегда.



К сожалению, категория эта довольна обширна, и туда, например, можно записывать треть, если не половину встреч в РФПЛ. Особенно в последние пару лет, когда качественных игроков стало на порядок меньше.

А уж когда речь заходит о ФНЛ, то многие просто закатывают глаза и воздевают руки к небу. Мол, зачем это еще и смотреть? Разве только что в качестве епитимьи. Например – матч «Динамо» – «Кубань». Бело-голубые – без своего лучшего бомбардира Панченко, который вызван в сборную России. Но, как показала игра, это как раз тот случай, когда человек раскрывается благодаря усилиям и поддержке всего коллектива, а не тащит команду на своем горбу к туманным вершинам.

Формально место Панченко занял 19-летний форвард Обольский, номинально приписанный к «Динамо-2». Сказать, что он смог проявить себя, при всем желании язык не поворачивается. Парень старательно отбегал весь матч, но это – все. При этом, наверное, небесталанен – его еще Андрей Кобелев подтягивал к основному составу.

Но при этом в общем м целом игра «Динамо» не изменилась – структура ее выстроена и даже отсутствие Панченко не может на ней отразиться. Изюминки не хватало, каких-то интересных ходов и решение, умения придумать что-то этакое и решить момент – это да. Это как раз к Панченко. Но все остальное никуда, в общем-то, не делось.

Моментов у «Динамо» было достаточно, чтобы выжать из них хотя бы один гол, что, собственно, и произошло, пусть взятие ворот и получилось немного курьезным. Комбинация была хороша, а то, что завершая ее, Соснин попал не в ворота, а в Маркелова, от которого мяч и отскочил в сетку – ну, бывает… Наверное, Панченко, будь он на поле, исполнил бы все изящнее.

А что «Кубань»? Да ничего. «Кубань» – она в последнее время не про футбол. С Даном Петреску на скамейке был бы хоть какой-то драйв, хоть какая-то интрига – румын против не чужой для себя команды и все в этом духе (подумать только, ведь всего четыре года назад соперники бились друг с другом в рамках первой восьмерки переходного чемпионата-2011/12), и до какой жизни дошли сейчас. А Игорь Осинкин, с котором краснодарцы доблестно вылетели из РФПЛ – это немного не то. Или даже совсем не то.

Безнадежна «Кубань» не была, и Шунин в паре моментов «Динамо» даже выручил. Да и концовка была вполне себе нервной – когда одна команда ведет с преимуществом в один гол, это, в общем-то, естественно. Но безнадежных в ФНЛ в этом сезоне, слава Богу, нет. В конце концов, не поленья же за «Кубань» играют. Но все равно не покидало ощущение, что футбол для краснодарцев находится где-то на втором плане. Житейские проблемы давят. И ничего тут не попишешь, хоть осиновый кол на голове теши.

Но я бы не делал просмотр этого матча наказанием за мелкое хулиганство и в список «народного суда» его бы точно не внес. Жизнь на поле «Арены Химок» была. В основном благодаря «Динамо», конечно. Которое, несмотря на все слухи о всяческих трудностях, пока на плаву.