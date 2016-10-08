Денис Давыдов: То, что сейчас происходит в «Спартаке», – кайф

Полузащитник «Спартака» Денис Давыдов после поражения от «Тосно» (1:3) в 16-м туре ФНЛ ответил на несколько вопросов.

- Наш главный тренер Евгений Бушманов уже отмечал, что постоянные переводы игроков из второй команды в первую и обратно сбивают с ритма. Теряются игровые связи. Но, думаю, не стоит на это ссылаться, - говорит Давыдов. - В первом тайме против «Тосно» мы владели преимуществом, создали много моментов. Во втором, надо отдать должное сопернику, их быстрые контратаки и стиль «бей вперед, игра придет» дали результат.

- «Тосно» играет не в спартаковский футбол?

- Далеко не спартаковский, при всем уважении к их тренерскому штабу. Мы настраивались только на победу. Просто не повезло. «Тосно» же, как команда, не впечатлила. Из тех, с кем играл в этом сезоне в ФНЛ, больше всех понравился «Енисей»Тихонова. Даже иногда смотрю их матчи в интернете, когда есть возможность. Особенно, нравится Ломакин - сильно прибавляет. Думаю, если «Енисей» так продолжит, то выйдет в РФПЛ. И вот «Енисей» никогда не бьет вперед просто так, а сегодня «Тосно» только это и делал. Просто били, били, били и, можно сказать, добили. Воспользовались нашими ошибками.

- Что делать с тем, что игроки «Спартака-2» теряют игровой тонус, когда их берут на тренировки в основу, но с небольшим количеством игрового времени?

- В первой команде тренировочный процесс выстроен так, что ты можешь быть не просто в хорошей, а в отличной форме. Чувствую себя отлично, но игровые связи все-таки нарушаются. Даже немного непривычно было сегодня играть, хотя всю неделю тренировался со второй командой.

- Первый гол считаете своим?

- Там чистый автогол. Это и не важно. Обидно, что проиграли. А мой гол или нет – не имеет значения.

- Какие подсказки делает Каррера, когда тренируетесь с основой?

- У нас состоялся обстоятельный разговор, но пусть он останется между нами. Требования, которые дает Каррера, понятны каждому. Ничего особенного нет. Убежден, если их выполнять, то все будет как надо. Думаю, мне в последнее время немного не хватает везения – что в матчах за первую команду, что сегодня. Судейство, наверное, не мое дело комментировать. Но обидно, что так получается – и там, и здесь.

- Порой кажется, что вы слишком много идете в обводку. Согласны?

- Такого нет. Если чувствуешь соперника и уверенность в себе, так почему бы не попробовать? Просто не хватает золотой середины. В последних матчах до перевода в основу чувствовал себя в этом плане идеально. Сейчас же чуть не хватает игрового тонуса. Хотя по тренировкам с Каррерой все отлично. Каждый раз приезжаю на них с огромным удовольствием и желанием. Вообще, то, что происходит сейчас в «Спартаке» - это кайф.

- Каррера – лучший мотиватор, с которым приходилось сталкиваться?

- Он не только мотиватор, но и отличный тренер. Мне все нравится. Только выходи и побеждай в каждом матче, что здесь, в «Спартаке-2», что в первой команде.

- Вы говорили, что с ребятами в «Спартаке-2» поставили цель выиграть ФНЛ. Еще возможно?

- Будем стараться выиграть каждый матч. Думаю, в следующем матче в Тамбове все будет отлично. У нас прекрасная команда.