«Мы попали в яму». «Спартаку» пора ставить главным тренером Зигмунда Фрейда
Обозреватель «Советского спорта» – о неудачной полосе московского «Спартака» в КХЛ.
В последних поединках дела у красно-белых идут все
хуже. Еще совсем недавно «Спартак» находился в зоне плей-офф и всерьез
рассуждал о своих шансах на участие в Кубке Гагарина.
Но в спорте есть несовместимые вещи. Нельзя мечтать
о плей-офф и одновременно уступать в одну калитку таким соперникам, как «Амур»,
«Куньлунь» и «Адмирал».
При всем уважении к этим командам, это не гранды
нашей лиги. Нет, можно периодически терять очки и в поединках с ними. Но нельзя
превращать это в систему.
«Спартак» же в последних матчах не просто уступает.
Он играет все хуже и хуже. И это отражается на счете.
0:1, 1:3, 2:4, 3:6.
- Мы не справились со спецбригадами «Адмирала», -
заявил главный тренер «Спартака» Герман Титов после четвертого поражения кряду.
На этот раз – во Владивостоке. – У нас было четыре удаления. И мы пропустили
три шайбы. Ребята старались, лезли на ворота, но… Видимо мы попали в какую-то
психологическую яму. Нет уверенности, которая была в начале сезона. Надо как-то
выкарабкиваться…
Признаюсь честно, я не люблю, когда тренеры,
оправдываясь за поражение, начинают говорить о загадочных психологических ямах,
куда провалились игроки. Или о черных полосах, который вдруг накрыли команду…
Я не понимаю, что это такое – психологическая яма?
Едет игрок по льду и вдруг – бац – в полынью провалился! Вокруг продолжается
игра, а ему чудится, что он тонет, коньки тянут на дно… И вот уже потеря шайбы,
контратака, гол. Кто виноват? Психологическая яма. Там такой ужас…
Или черная полоса. Вот когда, к примеру, на домашней
арене «Автомобилиста» погас свет в одном из недавних матчей – это я понимаю.
Вот тут темнота накрыла! Но доигрывали матч уже при свете. И как тут черная
полоса влияет? Не понимаю.
А может все гораздо проще?
И куда справедливее слова Титова о слабой игре в
неравных составах?
Давайте вспомним, что говорил главный тренер
«Спартака» после 1:3 от «Амура».
- Результат
предопределила игра в неравных составах. Два гола соперник забил в большинстве.
Третий период с нашей стороны получился несколько авантюрным, пошли
отыгрываться, и «Амур» поймал нас на контратаке. Нахватали много невынужденных
удалений. Повели 1:0, но не смогли «зацепиться за счет», так как вскоре
получили удаление. Затем еще одно. И оба соперник превратил в голы. Отсюда
такой печальный для нас результат.
В матче с «Амуром» спартаковцы дважды пропустили в
меньшинстве. В следующем поединке с «Куньлунем» - опять дважды. В сегодняшней
встрече с «Адмиралом» - уже трижды.
Но игра в неравных составах – это один из хоккейных
стандартов. И если ты уступаешь в нем всем подряд – надо подтягивать этот
компонент. Улучшать его срочно. А не сетовать на «психологические ямы». Не
пропуская «Спартак» в меньшинстве, «гладиаторы», как минимум, набрали бы очки в
каждом из выше перечисленных матчах, перевели бы игру в овертайм.
Не можешь быстро наладить игру в неравных составах – хотя бы
подтяни дисциплину. Сократи количество удалений.
Элементарные вещи. А мы зачем-то в психологию лезем. Ну
давайте заставим игроков Фрейда перед матчами читать. Повесим в раздевалке
команды его знаменитые изречения. Например, такое:
- Единственный человек, с которым вы должны сравнивать
себя — это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть
— это вы сейчас.
Пусть Фрейд войдет в тренерский штаб Титова. И поработает. Раз остальные бессильны.
Матч
Адмирал - Спартак - 6:3 (2:0, 2:1, 2:2)
Голы:
Фисенко (Саболич, Ткачёв), 10:13 (1:0 - бол.). Райт (Краснослободцев), 13:38 (2:0). Бартулис 31:59 (3:0). Лугин (Земчёнок, Горшков), 37:10 (4:0). Плотников (Стоа), 37:57 (4:1). Гилрой (Бердников, Хегстрём), 44:23 (4:2 - бол.). Ткачёв 50:25 (5:2 - бол.). Лугин (Саболич, Фисенко), 51:51 (6:2 - бол.). Радил (Гилрой, Стоа), 52:39 (6:3).
Место и дата
08 октября 10:00, Фетисов-Арена, Онлайн-трансляция