«Мы попали в яму». «Спартаку» пора ставить главным тренером Зигмунда Фрейда

Главный тренер московского клуба Герман Титов Источник: Sovsport.ru

Обозреватель «Советского спорта» – о неудачной полосе московского «Спартака» в КХЛ.

В последних поединках дела у красно-белых идут все хуже. Еще совсем недавно «Спартак» находился в зоне плей-офф и всерьез рассуждал о своих шансах на участие в Кубке Гагарина.

Но в спорте есть несовместимые вещи. Нельзя мечтать о плей-офф и одновременно уступать в одну калитку таким соперникам, как «Амур», «Куньлунь» и «Адмирал».

При всем уважении к этим командам, это не гранды нашей лиги. Нет, можно периодически терять очки и в поединках с ними. Но нельзя превращать это в систему.

«Спартак» же в последних матчах не просто уступает. Он играет все хуже и хуже. И это отражается на счете.

0:1, 1:3, 2:4, 3:6.

- Мы не справились со спецбригадами «Адмирала», - заявил главный тренер «Спартака» Герман Титов после четвертого поражения кряду. На этот раз – во Владивостоке. – У нас было четыре удаления. И мы пропустили три шайбы. Ребята старались, лезли на ворота, но… Видимо мы попали в какую-то психологическую яму. Нет уверенности, которая была в начале сезона. Надо как-то выкарабкиваться…

Признаюсь честно, я не люблю, когда тренеры, оправдываясь за поражение, начинают говорить о загадочных психологических ямах, куда провалились игроки. Или о черных полосах, который вдруг накрыли команду…

Я не понимаю, что это такое – психологическая яма? Едет игрок по льду и вдруг – бац – в полынью провалился! Вокруг продолжается игра, а ему чудится, что он тонет, коньки тянут на дно… И вот уже потеря шайбы, контратака, гол. Кто виноват? Психологическая яма. Там такой ужас…

Или черная полоса. Вот когда, к примеру, на домашней арене «Автомобилиста» погас свет в одном из недавних матчей – это я понимаю. Вот тут темнота накрыла! Но доигрывали матч уже при свете. И как тут черная полоса влияет? Не понимаю.

А может все гораздо проще?

И куда справедливее слова Титова о слабой игре в неравных составах?

Давайте вспомним, что говорил главный тренер «Спартака» после 1:3 от «Амура».

- Результат предопределила игра в неравных составах. Два гола соперник забил в большинстве. Третий период с нашей стороны получился несколько авантюрным, пошли отыгрываться, и «Амур» поймал нас на контратаке. Нахватали много невынужденных удалений. Повели 1:0, но не смогли «зацепиться за счет», так как вскоре получили удаление. Затем еще одно. И оба соперник превратил в голы. Отсюда такой печальный для нас результат.

В матче с «Амуром» спартаковцы дважды пропустили в меньшинстве. В следующем поединке с «Куньлунем» - опять дважды. В сегодняшней встрече с «Адмиралом» - уже трижды.

Но игра в неравных составах – это один из хоккейных стандартов. И если ты уступаешь в нем всем подряд – надо подтягивать этот компонент. Улучшать его срочно. А не сетовать на «психологические ямы». Не пропуская «Спартак» в меньшинстве, «гладиаторы», как минимум, набрали бы очки в каждом из выше перечисленных матчах, перевели бы игру в овертайм.

Не можешь быстро наладить игру в неравных составах – хотя бы подтяни дисциплину. Сократи количество удалений.

Элементарные вещи. А мы зачем-то в психологию лезем. Ну давайте заставим игроков Фрейда перед матчами читать. Повесим в раздевалке команды его знаменитые изречения. Например, такое:

- Единственный человек, с которым вы должны сравнивать себя — это вы в прошлом. И единственный человек, лучше которого вы должны быть — это вы сейчас.

Пусть Фрейд войдет в тренерский штаб Титова. И поработает. Раз остальные бессильны.