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Кто подставил Романа Еременко?

Николай Роганов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Роман Еременко
Роман ЕременкоИсточник: Associated Press

Какие медикаменты могли оставить след в организме полузащитника ЦСКА Романа Еременко.

Вторые сутки бурлит футбольная общественность – лучший атакующий полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко на 30 дней отстранен от футбола. Пока журналисты используют как можно более корректные формулировки, но версии того, почему хавбек месяц не будет играть, крутятся вокруг допинга.

Я бы использовал другую формулировку, не допинг, а «запрещенное вещество», тем более, что прецеденты уже были. Это история с Алексеем Березуцким и Сергеем Игнашевичем, которые от болей в горле применяли «Судафед», а  врачи ЦСКА забыли внести это лекарство в специальный список. В данном случае о допинге говорить смешно, что юристы клуба и доказали на заседании КДК УЕФА. Техническая ошибка и не более того.

Думаю, что и с Романом Еременко произошло нечто подобное.  Никогда не поверю, что этот парень, профессионал до мозга костей, способен сам совершить какую-нибудь глупость, например, употребить табак «снюс». Это просто смешно – готовиться к сезону, даже в отпуске бегать кроссы, а потом получить отстранение из-за какого-то табака.

Начало армейского кризиса. Колонка Михаила Борзыкина

А если не верите мне, почитайте интервью отца Романа, когда он рассказывал, как его сын в паузе между сезонами бегает кроссы по горам.  И после этого попасться на табаке?! Ха-ха!

О системном употреблении в ЦСКА допинга тоже речи нет. Практически все армейцы постоянно на виду – они проходят допинг-контроль в матчах Лиги чемпионов, в сборных своих стран. Рано или поздно кто-то из них попался бы на каком-то серьезном препарате, но этого же нет.

Тем более, что при обнаружении именно допинга УЕФА ведет себя иначе – сразу объявляет, что это допинг и предлагает спортсмену вскрыть пробу Б. Ничего подобного европейский футбольный союз не сделал, поэтому есть основания полагать – в УЕФА сомневаются, стоит ли Романа наказывать более чем на 30 дней, в УЕФА полагают, что это, скорее всего недоразумение.

Поэтому остается последняя версия – врачебная ошибка. А ошибиться немудрено, учитывая, сколько всего нужно знать спортивным врачам и вот сейчас мы подходим к самому главному.

Ровно год назад у Еременко была травма – спортивная грыжа. Спортивная грыжа, или, как ее еще называют, грыжа Гилмора, чаще всего диагностируется у людей, которые занимаются активными видами спорта.  Выпячивание у спортсменов формируется в паховой области и может возникать как у мужчин, так и у женщин. Предпосылкой для развития заболевания служит высокая повторяемость стереотипных движений во время тренировок или соревнований. Как свидетельствует статистика, больше всего подвержены этому заболеванию футболисты – 58% случаев. Далее в группу риска входят: хоккеисты (20%) и спортсмены, которые занимаются американским футболом (17%).

За что Романа Еременко отстранили от футбола?

Грыжа давно беспокоила Романа, он играл через боль. Чтобы снять ее, он принимал – внимание – обезболивающие таблетки! Уколы в данном случае практически не помогают. В конце ноября Еременко прооперировали. Однако отец Романа, сам футбольный тренер, в интервью еженедельнику «Советский спорт Футбол» говорил: «Полно случаев, когда грыжа повторно вылезает даже после операции».

Опираясь на эти слова, можем предположить, что Еременко вновь беспокоит старая болячка. «Боль отдает в пах, в мышцы бедра, – рассказывал Еременко-старший. – Это мешает делать рывок с первого шага. Немного убивает чувство мяча, когда даешь длинный пас. Там важен каждый миллиметр, а ты просто не чувствуешь. Еще мешает делать резкие развороты, как, к примеру, при финтах, когда сначала в одну сторону уходишь, а потом – в другую. Те же проблемы с ударом. Когда тебя ничего не беспокоит, ты бьешь и знаешь, что попадешь. А при этом повреждении где-то в голове сидит, что может быть больно, и во время удара чисто бессознательно ногу задерживаешь. Не так расслабленно бьешь, не так сильно. Противное чувство. Всегда немного побаиваешься сделать резкое движение. При этом в обычной жизни грыжа никак не беспокоит, ее не чувствуешь».

Роман вполне мог вновь принимать обезболивающие и не только медикаменты, в числе которых оказались запрещенные. Скорее всего, они не являются допингом, но об их употреблении надо сообщать в соответствующий орган УЕФА. 
Считаю, что именно эта версия самая жизнеспособная и думаю, что через месяц мы все услышим, что все было примерно так.

Голосование: Сколько очков наберет ЦСКА в пяти матчах без Романа Еременко?

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