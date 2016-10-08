«Самое легкое – подраться». СКА стал лидером КХЛ, а Шестеркин поставил рекорд

Знарок теперь лидер лиги, Ялонен не может объяснить провал «Йокерита», а Тихонов радуется первой шайбе за сезон.

Виктор Тихонов: Думал, подерусь – все остальное придет

СКА догнал ЦСКА по количеству матчей и обогнал по таблице. Чтобы этого добиться, Олегу Знарку нужно было справиться с «Йокеритом» Юкки Ялонена. Вышло вообще без проблем: финны очень много пропускают в целом по сезону – в Петербурге получили шесть.

Особо рад Виктор Тихонов, он в начале второго периода сделал счет 3:0, и это была его первая шайба после возвращения в СКА. На предсезонных турнирах он начинал бодро, особенно получалось в варианте с заменой Дацюка, в центре первого звена.

– Последнее время для меня самое легкое – подраться, а не очки набирать, – иронизировал Тихонов сам над собой. – Думал, подерусь – может, все остальное придет. Кажется, это и есть секрет успеха, придется еще раз подраться. Важно, что мы взяли три очка, ребята здорово играли.

– Если не секрет, из-за чего возникла потасовка с Геноуэем?

– После свистка ударили друг друга, потом я ему что-то сказал, он – мне. Мы оба были готовы драться, после каждый поблагодарил за бой.

– После забитого гола вам будет проще?

– Да. Если честно, даже не был уверен, что гол забил я. Думал, что это сделал Рукавишников. Сейчас была только первая шайба, дальше лучше пойдет.

Олег Знарок: Проблема в том, что все хотят играть

– На льду была одна хорошая команда – СКА, и одна плохая – «Йокерит», – Юкке Ялонену оставалось только капитулировать на словах. ­– Соперник играл очень хорошо. Единственное, что порадовало сегодня – то, что у нас работало меньшинство.

– Первый раз после ухода из СКА вы играете в Ледовом. Были ли какие-то особые эмоции?

– Вы не совсем правы – мы здесь проводили тренировочный матч в августе. Здесь всегда хорошо играть. Перед матчем было хорошее настроение, после – отвратительное.

– У вас три поражения подряд. В чем причина? – Ялонена призвали к ответу, но он ничего внятного сказать не смог.

– Не готов комментировать последние четыре матча, – главный тренер объясняться отказывается. А пора бы. «Йокерит» сейчас даже не в зоне плей-офф. А ведь это главная иностранная надежда всей лиги.

– У нас большинство уже давно не работает, – Олегу Знарку тоже приходится признать кое-что отрицательное. – Остается надеяться на будущее.

– У Шестеркина четвертый шатаут. Прокомментируйте его игру.

– Что здесь комментировать? Молодец.

– Это клубный рекорд.

– Я за ними не слежу.

– Проблема в том, что все хотят играть. Трудно собрать состав из-за того, что желанием горят все, – Знарок под конец вспоминает про еще одну сложность. Всем бы такую.

Шестеркин – лучший в истории СКА

Вратарь СКА Игорь Шестеркин четвертый раз подряд сыграл на ноль. Это рекорд в истории СКА, скоро будет и рекорд всей лиги – еще один «сухарь» и пара минут в шестом матче позволят ему опередить Алексея Мурыгина.

– Не знал об этом, – признается Сергей Плотников. – Надо Игорю об этом сказать. Пусть порадуется.

– Надо проставляться?

– Поставит что-нибудь на следующую игру (смеется).

– И я про рекорд не знал, – признается сам Шестеркин. – Серии, как и все рекорды, созданы, чтобы их перебивать. Самое главное, что мы вышли на матч единым кулаком, провели прекрасный матч, заработали три очка.

– Благодаря этой победе вы вышли на первое место в КХЛ.

– В таблицу не смотрел, но это хороший результат. Будем стараться и работать дальше.

Удивительно, но как только Шестеркин получил много времени в КХЛ – мигом поскучнели его интервью. Но мы согласны: интересные комментарии потом, главное – молодой вратарь для сборной России из КХЛ важнее.