«Самое легкое – подраться». СКА стал лидером КХЛ, а Шестеркин поставил рекорд
Знарок теперь лидер
лиги, Ялонен не может объяснить провал «Йокерита», а Тихонов радуется первой
шайбе за сезон.
Виктор Тихонов: Думал, подерусь – все остальное придет
СКА догнал ЦСКА по количеству матчей и обогнал по таблице.
Чтобы этого добиться, Олегу Знарку нужно было справиться с «Йокеритом» Юкки
Ялонена. Вышло вообще без проблем: финны очень много пропускают в целом по
сезону – в Петербурге получили шесть.
Особо рад Виктор Тихонов, он в начале второго периода сделал
счет 3:0, и это была его первая шайба после возвращения в СКА. На предсезонных
турнирах он начинал бодро, особенно получалось в варианте с заменой Дацюка, в
центре первого звена.
– Последнее
время для меня самое легкое – подраться, а не очки набирать, – иронизировал Тихонов
сам над собой. – Думал, подерусь – может, все остальное придет. Кажется, это и
есть секрет успеха, придется еще раз подраться. Важно, что мы взяли три очка,
ребята здорово играли.
–
Если не секрет, из-за чего возникла потасовка с Геноуэем?
– После свистка ударили друг друга, потом я ему что-то сказал, он – мне. Мы оба были готовы драться, после каждый поблагодарил за бой.
– После
забитого гола вам будет проще?
– Да. Если честно, даже не был уверен, что гол забил я. Думал, что это сделал Рукавишников. Сейчас была только первая шайба, дальше лучше пойдет.
Олег Знарок: Проблема в том, что все хотят играть
–
На льду была одна хорошая команда – СКА, и одна плохая – «Йокерит», – Юкке
Ялонену оставалось только капитулировать на словах. – Соперник играл очень
хорошо. Единственное, что порадовало сегодня – то, что у нас работало
меньшинство.
– Первый
раз после ухода из СКА вы играете в Ледовом. Были ли какие-то особые эмоции?
– Вы не совсем правы – мы здесь проводили тренировочный матч в августе. Здесь всегда хорошо играть. Перед матчем было хорошее настроение, после – отвратительное.
– У вас три
поражения подряд. В чем причина? – Ялонена
призвали к ответу, но он ничего внятного сказать не смог.
– Не готов комментировать последние четыре матча, – главный тренер объясняться отказывается. А пора бы. «Йокерит» сейчас даже не в зоне плей-офф. А ведь это главная иностранная надежда всей лиги.
–
У нас большинство уже давно не работает, – Олегу Знарку тоже приходится признать
кое-что отрицательное. – Остается надеяться на будущее.
– У
Шестеркина четвертый шатаут. Прокомментируйте его игру.
– Что здесь комментировать? Молодец.
– Это
клубный рекорд.
– Я за ними не слежу.
– Проблема
в том, что все хотят играть. Трудно собрать состав из-за того, что желанием
горят все, – Знарок под конец вспоминает про еще одну сложность. Всем бы такую.
Шестеркин – лучший в истории СКА
Вратарь СКА Игорь Шестеркин четвертый раз подряд
сыграл на ноль. Это рекорд в истории СКА, скоро будет и рекорд всей лиги – еще
один «сухарь» и пара минут в шестом матче позволят ему опередить Алексея Мурыгина.
–
Не знал об этом, – признается Сергей Плотников. – Надо Игорю об этом сказать.
Пусть порадуется.
– Надо
проставляться?
– Поставит что-нибудь на следующую игру (смеется).
– И я про
рекорд не знал, – признается сам Шестеркин. – Серии, как и все рекорды,
созданы, чтобы их перебивать. Самое главное, что мы вышли на матч единым
кулаком, провели прекрасный матч, заработали три очка.
–
Благодаря этой победе вы вышли на первое место в КХЛ.
– В таблицу не смотрел, но это хороший результат. Будем стараться и работать дальше.
Удивительно, но как только Шестеркин получил много времени в КХЛ – мигом поскучнели его интервью. Но мы согласны: интересные комментарии потом, главное – молодой вратарь для сборной России из КХЛ важнее.
Матч
СКА - Йокерит - 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
Голы:
Каблуков (Кетов, Рыков), 12:14 (1:0). Дадонов (Гусев, Чудинов), 13:59 (2:0). Тихонов (Рукавишников), 24:51 (3:0). Войнов (Барабанов, Коскиранта), 35:47 (4:0). Плотников (Зубарев, Ковальчук), 47:26 (5:0). Дадонов (Гусев, Хафизуллин), 58:12 (6:0).
Место и дата
08 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция