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Академия «Краснодара» уже дает результат. Пять главных событий 16-го тура ФНЛ

Евгений Ломоносов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Академия «Краснодара» уже дает результат. Пять главных событий 16-го тура ФНЛ
Источник: ФК «Енисей»

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура второй по силе лиги российского футбола.

Точный расчет наставника «Тамбова» Талалаева

Перед этим туром беспроигрышная серия «Луча-Энергии» насчитывала четыре игры. Сложно было поверить, что она прервется, ведь дальневосточники дома принимали не хватающий звезд с неба «Тамбов». Но случилось неудача – хозяева проиграли 0:1.

Основная причина подобного результата – гостям хорошо удавалось разрушать чужие атаки. В частности, активно встречали соперника полузащитники и нападающие «Тамбова». Привело подобное к тому, что игроки «Луча-Энергии» часто пасовали назад. Это отметил старший тренер этой команды Константин Емельянов: «В первом тайме играли медленно, много играли назад, мало инициативы было впереди»

О том, что ставка на активную игру полузащитников и нападающих «Тамбовом» делалась, после матча рассказал наставник этой команды Андрей Талалаев: «На сегодняшний день у нас большой выбор игроков именно в группе атаки. Поэтому мы немного искусственно делаем акцент на том, что атакующие полузащитники и нападающие проделывают больший объем работы, для того чтобы оказывать давление и не давать делать сопернику длинные проникающие передачи».

Матч

Луч-Энергия - Тамбов - 0:1 (0:1)

Голы

Чернышов 14 (0:1).

Состав

Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Коломыц (Носов, 73), Кашкавал, Грицаенко, Попов (Насадюк, 36), Гриднев (Пономаренко, 39), Минич (Гордиенко, 55), Машнев, Ребко, Михалёв

Тамбов: Смирнов, Шляков, Овсиенко, Чернышов (Спицын, 73), Рыбин, Шевчук (Сорокин, 69), Поярков, Столяренко, Трусевич, Алумона (Аверьянов, 61 Михалёв, 90), Дорожкин

Предупреждения:

Гриднев, 25; Насадюк, 57; Гаврилов, 90 - Рыбин, 86; Аверьянов, 90

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

08 октября 12:00, Динамо, Онлайн-трансляция

Реакция игроков «Зенита-2» на слова Радимова

До этого тура «Зенит-2» еще ни разу не побеждал осенью, несмотря на пять проведенных игр!

Данная серия разозлила главного тренера Владислава Радимова. Вот что он сказал после поражения от «Химок» (1:2) в прошлом туре: «Я не хочу выносить сор из избы, но могу сказать, что сегодня некоторые футболисты меня очень обидели. И не только меня, а весь тренерский штаб. Они подвели всю команду. Кто матч смотрел, может, поймет, о ком речь. Некоторым надо задуматься, потому что с тем качеством игры, которое они демонстрируют, в первую команду не попасть».

Слова тренера встряхнули молодую команду – со счетом 3:1 «Зенит-2» обыграл «Сибирь». Голы на счету 18-летнего Проничева, 19-летнего Камышева и 22-летнего Бавина. Интересно, что против «Химок» с первых минут из этой троицы играл лишь Бавин.

Матч

Зенит-2 - Сибирь - 3:1 (2:0)

Голы

Проничев 23 (1:0). Бавин 39 (2:0). Лобов 76 (2:1 - автогол). Камышев 90 (3:1).

Состав

Зенит-2: Бабурин, Вяткин, Лобов, Бавин, Саламатов, Зырянов, Исаев, Чернов, Долгов, Ящук, Проничев

Сибирь: Цыган, Выходил, Мищенко, Качан, Ларенц, Макаренко, Андреев, Безлихотнов, Рухаиа, Глушков, Вотинов

Судья:

Олег Соколов (Россия)

Место и дата

08 октября 17:00, МСА Петровский, Онлайн-трансляция

Надежность воспитанника «Краснодара» Ланина

«Енисей» в матче с «Факелом» отметился в первую очередь надежной игрой у своих ворот. Это помогло красноярцам одержать сухую победу – 2:0.

Хорошо действовали все. Но отдельно нельзя не отметить 20-летнего опорного полузащитника Олега Ланина. Он является воспитанником академии «Краснодара», а в «Енисее» выступает на правах аренды. Его сильные стороны – неуступчивость сопернику, умение отбирать мяч. После игры наставник «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, как ему удалось взять этого футболиста в свою команду.

«Когда я подошел к Сергею Николаевичу Галицкому и сказал: «Отдайте мне этого футболиста», он ответил: «Тебе отдам». Я знал его возможности на протяжении нескольких лет, знал, как он играет, плюс до нашей команды он провел год в «Балтике», знает, что такое первая лига. Он хороший разрушитель, он хорошо отбирает мячи – то, что сейчас мало кто умеет делать. Да, у него есть проблемы с первым пасом. Но понимаете, есть люди, которые выполняют поставленные тренером задачи на «отлично». Я считаю, что он из таких», - сказал Тихонов.

Матч

Енисей - Факел - 2:0 (1:0)

Голы

Малоян 30 (1:0). Камеш 90 (2:0).

Состав

Енисей: Опарин, Чичерин, Васильев, Чернов, Гультяев, Ланин, Иванов (Фатуллаев, 73), Ломакин (Семакин, 84), Алиев (Колев, 90), Камеш, Малоян (Козлов, 75)

Факел: Саутин, Осипенко, Шахов, Багаев, Бурнаш, Мурнин (Свежов, 79), Трошечкин, Козлов, Соловьёв (Рылов, 62), Альшин (Тихий, 87), Бирюков

Предупреждения:

Гультяев, 28 - Трошечкин, 54; Альшин, 69

Судья:

Алексей Матюнин (Россия)

Место и дата

08 октября 13:00, Футбол-арена Енисей, Онлайн-трансляция

Результативность форварда «Динамо» Маркелова

В прошлом сезоне нападающий Иван Маркелов помог «Газовику», летом переименованному в «Оренбург», подняться в премьер-лигу – за сезон в первенстве ФНЛ он забил девять голов и сделал семь результативных передач. Но кампания в высшем дивизионе российского футбола началась для него неудачно – если он и появлялся на поле, то выходил исключительно на замену. Результативными действиями при этом не отмечался. Требовалось что-то менять.  Игрок решил сменить обстановку – перебрался в московское «Динамо», которое искало креативного игрока.

В «Динамо» Иван получил игровую практику. В частности, в эти выходные вышел на поле с первых минут против «Кубани». И именно этот форвард забил единственный мяч в матче – 1:0. Пусть гол получился и комичным – мяч после удара Соснина попал в Маркелова и отрикошетил в ворота. Возможно, своим желание играть спортсмен эту удачу заслужил.

Всего на его счету уже три гола и одна голевая передача в шести матчах (с учетом кубковой игры против «Ростова»)! Если так пойдет и дальше, свой шанс заиграть в премьер-лиге он еще может получить – после 16 туров «Динамо» уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Матч

Динамо - Кубань - 1:0 (1:0)

Голы

Маркелов 44 (1:0).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Рыков, Хольмен, Сапета, Катрич (Темников, 79), Соснин (Кузьмин, 72), Зотов, Обольский, Маркелов (Ташаев, 76)

Кубань: Фролов, Смирнов, Зотов, Бугаев, Лобкарёв, Бендзь, Якуба (Маляров, 86), Щадин (Хубулов, 56), Гай, Алейник (Нурисов, 67), Ильин (Житнев, 77)

Предупреждения:

Маркелов, 8; Рыков, 26; Соснин, 33 - Щадин, 55; Смирнов, 66; Бендзь, 84

Судья:

Артём Чистяков (Россия)

Место и дата

08 октября 15:00, Арена Химки, Текстовая трансляция

Первая осенняя победа «Мордовии»

Первую осеннюю победу в этом туре одержал не только «Зенит-2». Также подобное удалось «Мордовии». Команда Дмитрия Черышева победила «Балтику» - 2:1. Перед этой встрече у саранского коллектива были проблемы с атакой – один гол в пяти осенних матчах. Теперь статистика стала чуточку лучше – три в шести. Но стоит ли радоваться – вопрос: «Балтика» занимает последнее место.

Матч

Балтика - Мордовия - 1:2 (1:1)

Голы

Саркисов 2 (0:1). Помогаев 19 (1:1 - пен.). Чалов 86 (1:2).

Состав

Балтика: Вамбольт, Зимулька, Сармонт, Марущак, Каленкович, Елисеев А., Родионов, Помогаев, Цимбал, Сердюк, Соломатин

Мордовия: Леонов, Молодцов, Осипов, Сабитов, Иванов, Багаев, Чалов, Игнатович, Астафьев, Дегтярёв, Саркисов

Судья:

Павел Шадыханов (Россия)

Место и дата

08 октября 17:00, Балтика, Онлайн-трансляция

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