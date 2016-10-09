Академия «Краснодара» уже дает результат. Пять главных событий 16-го тура ФНЛ

«Советский спорт» рассказывает о главных событиях очередного тура второй по силе лиги российского футбола.

Точный расчет наставника «Тамбова» Талалаева

Перед этим туром беспроигрышная серия «Луча-Энергии» насчитывала четыре игры. Сложно было поверить, что она прервется, ведь дальневосточники дома принимали не хватающий звезд с неба «Тамбов». Но случилось неудача – хозяева проиграли 0:1.

Основная причина подобного результата – гостям хорошо удавалось разрушать чужие атаки. В частности, активно встречали соперника полузащитники и нападающие «Тамбова». Привело подобное к тому, что игроки «Луча-Энергии» часто пасовали назад. Это отметил старший тренер этой команды Константин Емельянов: «В первом тайме играли медленно, много играли назад, мало инициативы было впереди»

О том, что ставка на активную игру полузащитников и нападающих «Тамбовом» делалась, после матча рассказал наставник этой команды Андрей Талалаев: «На сегодняшний день у нас большой выбор игроков именно в группе атаки. Поэтому мы немного искусственно делаем акцент на том, что атакующие полузащитники и нападающие проделывают больший объем работы, для того чтобы оказывать давление и не давать делать сопернику длинные проникающие передачи».

Матч Луч-Энергия - Тамбов - 0:1 (0:1) Голы Чернышов 14 (0:1). Состав Луч-Энергия: Гаврилов, Пискунов, Коломыц (Носов, 73), Кашкавал, Грицаенко, Попов (Насадюк, 36), Гриднев (Пономаренко, 39), Минич (Гордиенко, 55), Машнев, Ребко, Михалёв Тамбов: Смирнов, Шляков, Овсиенко, Чернышов (Спицын, 73), Рыбин, Шевчук (Сорокин, 69), Поярков, Столяренко, Трусевич, Алумона (Аверьянов, 61 Михалёв, 90), Дорожкин Предупреждения: Гриднев, 25; Насадюк, 57; Гаврилов, 90 - Рыбин, 86; Аверьянов, 90 Судья: Роман Галимов (Россия) Место и дата 08 октября 12:00, Динамо, Онлайн-трансляция

Реакция игроков «Зенита-2» на слова Радимова

До этого тура «Зенит-2» еще ни разу не побеждал осенью, несмотря на пять проведенных игр!

Данная серия разозлила главного тренера Владислава Радимова. Вот что он сказал после поражения от «Химок» (1:2) в прошлом туре: «Я не хочу выносить сор из избы, но могу сказать, что сегодня некоторые футболисты меня очень обидели. И не только меня, а весь тренерский штаб. Они подвели всю команду. Кто матч смотрел, может, поймет, о ком речь. Некоторым надо задуматься, потому что с тем качеством игры, которое они демонстрируют, в первую команду не попасть».

Слова тренера встряхнули молодую команду – со счетом 3:1 «Зенит-2» обыграл «Сибирь». Голы на счету 18-летнего Проничева, 19-летнего Камышева и 22-летнего Бавина. Интересно, что против «Химок» с первых минут из этой троицы играл лишь Бавин.

Надежность воспитанника «Краснодара» Ланина

«Енисей» в матче с «Факелом» отметился в первую очередь надежной игрой у своих ворот. Это помогло красноярцам одержать сухую победу – 2:0.

Хорошо действовали все. Но отдельно нельзя не отметить 20-летнего опорного полузащитника Олега Ланина. Он является воспитанником академии «Краснодара», а в «Енисее» выступает на правах аренды. Его сильные стороны – неуступчивость сопернику, умение отбирать мяч. После игры наставник «Енисея» Андрей Тихонов рассказал, как ему удалось взять этого футболиста в свою команду.

«Когда я подошел к Сергею Николаевичу Галицкому и сказал: «Отдайте мне этого футболиста», он ответил: «Тебе отдам». Я знал его возможности на протяжении нескольких лет, знал, как он играет, плюс до нашей команды он провел год в «Балтике», знает, что такое первая лига. Он хороший разрушитель, он хорошо отбирает мячи – то, что сейчас мало кто умеет делать. Да, у него есть проблемы с первым пасом. Но понимаете, есть люди, которые выполняют поставленные тренером задачи на «отлично». Я считаю, что он из таких», - сказал Тихонов.

Результативность форварда «Динамо» Маркелова

В прошлом сезоне нападающий Иван Маркелов помог «Газовику», летом переименованному в «Оренбург», подняться в премьер-лигу – за сезон в первенстве ФНЛ он забил девять голов и сделал семь результативных передач. Но кампания в высшем дивизионе российского футбола началась для него неудачно – если он и появлялся на поле, то выходил исключительно на замену. Результативными действиями при этом не отмечался. Требовалось что-то менять. Игрок решил сменить обстановку – перебрался в московское «Динамо», которое искало креативного игрока.

В «Динамо» Иван получил игровую практику. В частности, в эти выходные вышел на поле с первых минут против «Кубани». И именно этот форвард забил единственный мяч в матче – 1:0. Пусть гол получился и комичным – мяч после удара Соснина попал в Маркелова и отрикошетил в ворота. Возможно, своим желание играть спортсмен эту удачу заслужил.

Всего на его счету уже три гола и одна голевая передача в шести матчах (с учетом кубковой игры против «Ростова»)! Если так пойдет и дальше, свой шанс заиграть в премьер-лиге он еще может получить – после 16 туров «Динамо» уверенно возглавляет турнирную таблицу.

Первая осенняя победа «Мордовии»

Первую осеннюю победу в этом туре одержал не только «Зенит-2». Также подобное удалось «Мордовии». Команда Дмитрия Черышева победила «Балтику» - 2:1. Перед этой встрече у саранского коллектива были проблемы с атакой – один гол в пяти осенних матчах. Теперь статистика стала чуточку лучше – три в шести. Но стоит ли радоваться – вопрос: «Балтика» занимает последнее место.