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Козырной туз Знарка. В СКА вырос вратарь для сборной России

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Козырной туз Знарка. В СКА вырос вратарь для сборной России

Как голкипер Игорь Шестеркин в 20 лет стал лучшим в СКА и сейчас претендует на звание основного вратаря сборной России.

Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.

Вообще-то в стихотворении Владимира Маяковского эта фраза звучала, как вопрос. Ну а у болельщиков СКА и сборной России ответ на него готов: «Нам это нужно, нам!».

В питерском клубе сейчас полыхает сверхновая. С двусторонним контрактом КХЛ/МХЛ. Которой скромная зарплата юниора не помешала побить рекорд клуба и замахнуться на рекорд лиги по продолжительности «сухой серии».

Игорь Шестеркин не пропускает уже в четырех поединках кряду. И ведь какое самообладание у 20-летнего паренька!

Смотрите, вот он 29 сентября сыграл на «ноль» с «Куньлунем» - 3:0.

И что с ним сделал Знарок в награду? Посадил на лавку в следующем матче. И СКА с более опытным и гораздо более дорогим Коскиненом выгреб из сетки пять шайб в поединке со скромным «Медвешчаком». И проиграл.

После этого тренеры вновь вернули в ворота Шестеркина. И он не дрогнул ни разу. Уже в трех матчах. А с начала сезона – уже пять «сухарей»! И это в 20 лет.

Причем, ладно, были соперники куда слабее СКА – «Северсталь», «Куньлунь». «Слован». Но ведь Шестеркин сыграл на «ноль» также в битвах с ЦСКА и «Йокеритом». А более знаковых противников для питерских армейцев сейчас просто не сыскать.

Оцените иронию происходящего.

В СКА очень не любят, когда питерскую команду называют базовым клубом сборной России. Руководство почему-то сердит эта формулировка. И как заявил однажды Геннадий Тимченко: «Никакой мы не базовый клуб сборной, просто так получилось, что у нас в составе много игроков сборной».

Ну получилось и получилось. Случайность, каких в нашем мире полно. Бывает. Мы понимаем.

Но при этом сейчас ярче всех в СКА выступают опальный Илья Ковальчук, на котором в сборной весной крест поставили. И Игорь Шестеркин, которому явно была уготована роль второго вратаря питерской команды.

Вот они сейчас – самые реальные кандидаты в сборную. По игровым показателям.

Но если Ковальчук – фигура известная. То Шестеркин, даже с «бронзой» ЧМ-2016 в личной коллекции, новое лицо для массового болельщика.

Так уверенно он в КХЛ никогда еще не играл. И, наверное, не потому что не мог – не давали шанса.

В прошлом сезоне всего семь матчей за СКА. Кстати, один «сухарь» и пять побед. Но тренеров они не впечатлили.

А до этого был «сухой» матч и за «Спартак». Да что говорить, если в своем первом матче в КХЛ, в своем дебюте за красно-белых, который состоялся в 2013 году, когда Шестеркину было всего 17 лет он пропустил всего одну шайбу.

Писал на днях и повторю еще раз – ждем Игоря в сборной в ближайших матчах Евротура. Потому что вчерашний Шестеркин превратился в козырного туза. Которого Олег Знарок может всегда достать из рукава клубного пиджака.

И хочется, чтоб доставали его почаще.

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