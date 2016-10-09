Плёвое дело вратаря Тэйлора

Основной голкипер «Медвешчака» после поражения 2:5 от ЦСКА дисквалифицирова н на три матча. За что – никто так и объяснил. Вчера на игру против «Северстали» команда из Загреба запасным стражем ворот заявила… защитника Дерека Смита и одержала убедительную победу 7:3.

Дэнни Тэйлор покинул поле на 27-й минуте матча с ЦСКА неожиданно. Дуэт комментаторов канала КХЛ, работавших под картинку, так и не понял, в чем криминал. Поначалу подумали, что вратарь присел на лавку поправить экипировку и заодно перевести дух после шквала армейских атак. На лед канадец не вернулся. В протокол ему записали «дисциплинарный штраф до конца игры» - 20 минут. Но за что?

Версия «за удар головой соперника», разлетевшаяся с подачи СМИ, ложная. За подобное деяние в комбинации с «двадцаткой» еще выписывают пять минут штрафа. К тому же множественные повторы эпизода, героем которого помимо Тэйлова стал армеец Никита Квартальнов, не позволяют разглядеть этот самый удар головой. Потому как удара, как такового, не было. Так, легкое соприкосновение вратарской маски с визером (защитой лица) соперника.

Еще раз удивиться заставило суровое решение карательного органа КХЛ – три матча дисквалификации за «оскорбление судей и неспортивное поведение», без расшифровки вердикта.

Оскорбительную версию пришлось отмести сразу. КХЛ никогда не покрывала хоккейных хилиганов, унижающих людей в полосатых рубашках. Того же Александра Салака из «Сибири», ударившего клюшкой самого авторитетного лайнсмена лиги Сергея Шелянина. Или одноклубника Салака - Илью Неколенко, запустившего шайбу в сторону арбитра. Обоим дали «срок» на пять матчей. А московскому армейцу Григорию Панину – четыре, за толчок лайнсмена рукой.

Но вернемся к «неспортивному поведению» Тэйлора. В чем оно заключалось? В клубе из Загреба сделали вид, что тоже не возьмут в толк и попросили вообще отменить штраф. Однако знакомые с ситуацией люди внесли ясность: вратарь применил в отношении армейца прием Райкарда – плюнул в соперника.

Для непросвещенных болельщиков стоит пояснить: на чемпионате мира по футболу 1990 года голландец Франк Райкард, уподобившись верблюду, смачно выпустил порцию слюны в спину немца Руди Фёллера. На глазах миллионов болельщиков, под прицелом десятков фото- и телекамер. Этот эпизод вошел в хит-парад мундиалей за всю их историю.

Тэйлору, конечно, до «славы» Райкарда как до луны. Впрочем, канадский вратарь едва ли не самый крупный «медведь» в загребской «берлоге», в этом сразу после матча с ЦСКА признался главный тренер хорватов Горди Дуайер.

Тем не менее вчера «Медвешчак» с запасным голкипером Нико Ховиненом, хоть и пропустил три шайбы от «Северстали», но забросил целых семь. А если с финном, не дай бог, случится что-нибудь нехорошее? Тогда на лед во вратарской форме придется выйти кому-то из полевых игроков. Потому что трансферная кампания хорватского клуба заморожена из-за долгов по зарплате за прошлый сезон, и регистрировать новичков ему пока запрещено.