«Это наш потолок». Квят – о 13-м месте в Японии

Даниил Квят Источник: Reuters

Даниил Квят опередил напарника, но стал лишь 13-м на «Гран-при Японии», Нико Росберг увеличил отрыв в борьбе за титул до 33 очков, а «Мерседес» оформил победу в Кубке конструкторов. Чем запомнится этап на Сузуке?

КОНТРАКТ ДЛЯ КВЯТА?

Квят опередил напарника. Опять. И в квалификации, и в гонке. Это все, что важно знать о результатах Даниила. Скорость «Торо Россо» больше не позволяет стабильно бороться за очки. Точнее, она совершенно точно не позволяет за них бороться. По крайней мере, на таких трассах, как «Сузука». В этих условиях единственное, что может сделать гонщик – опережать партнера по команде. Особенно учитывая то, что у него нет контракта на следующий год.

Земля полнится слухами, и «Формула-1» - не исключение. Перед «Гран-при Японии» добавился один – «Ред Булл» готовится предложить россиянину новое соглашение на два года.

- Даже не знаю, как на это реагировать, - пожал плечами Квят. – Только что в прессе меня «увольняли», теперь пишут, что я останусь в команде… Пока предметно говорить не о чем. Я же просто стараюсь не отвлекаться ни на что и хорошо выполнять свою работу.

В принципе, логику «Ред Булла» понять несложно. Выступающий в чемпионате GP2 Пьер Гали – еще один воспитанник молодежной программы «Быков», - хоть и борется в младшей серии за титул, пока стабильностью не впечатляет. Имея в своем распоряжении лучшую машину, француз частенько уступает даже партнеру по команде, не хватавшему раньше звезд с неба итальянцу Антонио Джовинацци. Не такие результаты гарантируют попадание в «Формулу-1»! При этом Карлос Сайнс уже четко отметил, что не намерен оставаться в «Торо Россо» после 2017 года. Намекнул - если его не возьмут в «Ред Булл», то он может и сменить команду. Закончится контракт и у Дэна Риккиардо. Теоретически, следующей осенью «Быки» могут лишиться сразу двух пилотов. Да и Макса Ферстаппена всегда могут переманить… Подстраховаться с подписанием Квята в данной ситуации – разумное решение. Тем более, к Даниилу вернулась скорость. Азиатскую серию этапов он проводит куда лучше Сайнса. Очередное подтверждение – «Гран-при Японии». В квалификации уфимец опередил испанца на одну позицию, заняв 13-е место. В гонке финишировал тоже 13-м. Без ошибок, без срывов. Выжал из машины все, на что она способна. Просто способна машина не на многое.

- Сегодня это был наш максимум, - признался Квят. – Не думаю, что мы могли добиться большего. В гонке не было сходов, не было серьезных аварий и появлений машины безопасности. Отыграть позиции в прямой борьбе было невероятно сложно. Нам элементарно не хватало скорости на прямых. Но есть и позитивные моменты – я с каждым разом чувствую себя все лучше за рулем болида.

- Увы, наши соперники прибавляют с каждым изменением в конструкции моторов. Мы же использует прошлогодний двигатель «Феррари» и лишены возможности подобного прогресса, - добавил шеф «Торо Россо» Франц Тост. – В таких условиях пилоты делают все, что могут. Я доволен работой Даниила. Жаль, что включиться в борьбу за очки не получилось.

ПРОБУКСОВКА ЛЬЮИСА

И если Квят пока сосредоточен на том, чтобы опережать Карлоса Сайнса, приближая подписание нового контракта, в первой части пелотона идет борьба за титул!

Правда, борьба-то – вялая. Сход в Малайзии выбил Льюиса Хэмилтона из колеи. Погорячившись с наездом на команду («Кто-то не хочет, чтобы я выиграл титул!»), британец позже сбавил обороты, признавшись – он имел в виду высшие силы, «парня наверху», а не капитанский мостик «Мерседеса». Но если шалят нервы, бороться за победу в чемпионате сложно! Тем более, Нико Росберг в свою возможность выиграть титул вцепился, как бультерьер в резиновую палочку. В квалификации в Японии немец опять выиграл поул. А в гонке… легко уехал к очередной победе с первых метров. Тогда, как Хэмилтон элементарно провалился.

- Я не понял, что случилось у меня на старте. Возникло впечатление, что была значительная пробуксовка колес. Даже не знаю, сколько в итоге потерял позиций. Потом я просто сосредоточил свое внимание на обгонах, - расскажет Льюис.

Действующий трехкратный не прозевал момент, когда погасли красные сигналы светофора. Но болид с двумя «четверками» на обтекателе так медленно начал набирать скорость, что пропустил вперед и две «Феррари», и два «Ред Булла», и даже две «Форс Индии»! О первом месте на этой стадии уже пришлось забыть. Максимум, на что мог надеяться британец – прорваться на второе. Ну, еще в душе рассчитывать на сход партнера, но «Мерседесы» в этом сезоне ломаются обычно только под креслом Льюиса.

И Хэмилтон пытался отыграться! Удачная стратегия пит-стопов (привет «Феррари», в который раз испортившей заезд своим пилотам), плюс быстрый темп помогли Льюису выйти на третье место. За несколько кругов до финиша он даже вышел на расстояние атаки к Максу Ферстаппену – и попытался пройти голландца в конце очередной прямой… Но «юный гений» повел себя обычным образом – схлопнул калитку, подрезав Хэмилтона на торможении и вынудив того проехать мимо поворота. На этом, собственно, борьба за вторую позицию закончилась.

- Мы знали, что подобное – в духе Ферстаппена, - признается шеф «Мерседеса» Тото Вольфф. - Если честно, мне даже понравился его маневр. В конце концов, именно за такое мы и любим гонки! Но насколько это было в рамке правил – пусть решают судьи. По идее, менять траекторию на торможении запрещено.

После финиша «серебристые» подали протест на действия голландца. Но вскоре сами его отозвали.

- Эпизод закончен. Добиваться наказания Макса не имеет смысла. Это – гонки, а мы – чемпионская команда, и не хотим бороться такими методами, - подвел итог Хэмилтон.

Кстати, да – «Мерседес» официально на «Сузуке» оформил победу в Кубке конструкторов. Впрочем, это кого-то удивило? Вот то, что Росберг оторвался в борьбе за личный титул на расстояние в 33 очка – это серьезно. Теперь даже победы на всех оставшихся четырех этапах не гарантируют успеха Хэмилтону (если напарник постоянно будет финишировать вторым). Надо рассчитывать на что-то большое. Например, на сходы Нико…

- Знаю, что Берни Экклстоун хотел бы именно такой развязки – чтобы перед последней гонкой разрыв в борьбе за титул был минимальным, - подчеркнул Вольфф. – Пока Росберг уверенно лидирует. Но мы же знаем, какой непредсказуемой бывает «Формула-1».