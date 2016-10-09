Титова в «Спартаке» сменит Назаров?

«Советский спорт» предлагает пять вариантов на должность главного тренера «Спартака», которая, возможно, уже на днях окажется вакантной.

Красно-белые потерпели четыре поражения кряду в поединках с дальневосточными соперниками. Всего же в последних десяти матчах у команды Германа Титова только две победы.

На лицо – очередной кризис. Тем более неприятный, что положение, а котором сейчас оказался «Спартак», очень напоминает концовку прошлого сезона. Когда «гладиаторы» вот также безвольно отдавали очки далеко не самым сильным соперникам, вместо того, чтобы сражаться за плей-офф, до которого было рукой подать.

Такие тревожные симптомы, переходящие в рецидив, сулят как правила перемены в тренерском штабе команды. И вот в кулуарах уже поползли слухи – Титова будут менять.

Но на кого?

Рассмотрим несколько вариантов. Благо свободных специалистов, способных возглавить команду по ходу сезона, предостаточно.

Вариант первый. Самый громкий

«Спартак» пригласит харизматичного Андрея Назарова, в начале сезона покинувшего «Барыс». Если красно-белые действительно попали в психологическую яму, то лучшего варианта их встряхнуть не придумаешь.

Уж мотивировать Назаров точно умеет. Кроме того, за него также говорит огромный опыт работы в КХЛ. Его команды нередко выходили в плей-офф и там также «давали шороху».

Вариант второй. Самый мудрый

На пост главного тренера красно-белых претендует и опытнейший Владимир Крикунов. На днях специалист заявил, что очень хочет вернуться к активной тренерской работе в КХЛ. Но ни за что не пойдет работать в свой родной «Нефтехимик».

Однако, как раз в Нижнекамске Крикунов не раз наглядно показывал, как поднимать на ноги рухнувшую команду и делать ее боеспособной.

В этом опыте ему равных в КХЛ нет. Ну а с московским клубом Владимир Васильевич становился чемпионом России.

Вариант третий. Самый бюджетный

«Спартак» может пойти по пути земляков из «Динамо» и доверить команду наставнику своего фарм-клуба – Алексею Ярушкину, который в данный момент возглавляет «Химик» в ВХЛ.

Как правило, такой вариант самый безболезненный и удобный для клуба. Плюс самый недорогой. Вот только приведет ли это к желаемому результату – вопрос.

В том же «Динамо» Сергей Орешкин начал работу просто прекрасно. Но сейчас бело-голубые заспотыкались…

Вариант четвертый. Самый жесткий

Еще один специалист, оказавшийся безработным перед самым началом чемпионата КХЛ – недавний главный тренер «Авангарда» Евгений Корноухов. Если в «Спартаке» надо по мнению руководства «закрутить гайки», то лучше Корноухова это никто не сделает.

Вообще жаль, что молодой перспективный тренер неожиданно оказался без работы. Хотя утверждать, что он по своему видению хоккея подходит красно-белым на все сто, я бы лично не решился.

Вариант пятый. Самый простой

Еще в «Спартак» можно пригласить тренерский штаб Евгения Попихина. После его увольнения из «Нефтехимика» прошло всего несколько дней. Специалист еще и остыть не успел. Наверняка имеет представление о нынешних соперниках в КХЛ и собственные наработки, не использованные в прежней команде.

В общем, времени на раскачку не потребуется. А желания доказать, что из клуба КХЛ его уволили напрасно – с избытком.