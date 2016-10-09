Уже не плюшево, еще не победно. Сборная России проиграла костариканцам

Первый матч на новом краснодарском стадионе не принес сборной России ни славы, ни победы: она проиграла команде из маленькой и футбольной центральноамериканской страны.

С ОТКРЫТИЕМ

В столице Кубани пахнуло Францией. Не круассанами, конечно, и не лягухами. Перед краснодарским матчем Россия — Коста-Рика вернулись ощущения Евро-2016.

Те же новизна и вольные пространства у стадиона. Не перегруженность ограничениями: ходи свободно, улыбайся, обнимайся, проезжай мимо на машине. Солнечно, тепло, зелено, воскресно. Не Ростов и не Кишинев, где в прошлом году играла сборная, и где людей сначала сгоняли в бутылочное горло, потом выпускали из него потасканных и шальных.

Ряженых было меньше, чем во Франции, а вот довольных больше. Стадион входит в жизнь города без большого напряжения, все время подталкивая горожан назвать его «наш», а «не стадион Галицкого». Арена не навязывает себя, а привлекает, как красивая женщина с чувством собственного достоинства.

И уж когда диктор объявил: «Мы рады приветствовать вас на стадионе футбольного клуба «Краснодар»», да по опоясывающему экрану побежало что-то художественно-эпическое, трибуны взволнованно запульсировали и замахали флажками. Ведь все, что они видели и слышали, было у этой умной арены в первый раз.

Единственное, что контрастировало с общим благолепием, - цифры. Большие хозяева, 38-й номер мировой классификации, принимали маленьких гостей, - 18-х в рейтинг-листе ФИФА. Как так? А вот так. И первый тайм показал: рейтинг не врет.

ПОД САМЫЙ КОРЕШОК

Стартовый состав если и допускал какие-то вариации, то в одной-двух позициях. Слева в защите, скажем, вместо универсала Петрова мог возникнуть тяготеющий к атакам Жирков. А вместо Ерохина под нападающими — Миранчук. Но ростовчанин, на мой взгляд, сыграл до перерыва не хуже, а местами и лучше некоторых партнеров. Краснодарца же Петрова вряд ли можно обвинить во всех наших бедах. Которых было немало.

Начали наши неплохо, если брать за точку отсчета квадратуру глаз. Третий матч Черчесова — и кипения целый амбар. Что плюс, конечно. Недоигрыш простить можно, равнодушие — исключено.

Очень жарко побежали наши. И не хватало им, в сущности, традиционного: пресловутой «касашки», умения не столько быстрее играть, сколько быстрее думать. Где полтакта, где полтора всякий раз терялись в слишком основательной остановке мяча, в футболе поперек или назад, в поднятии головы там, где напрашивалась игра вслепую.

Саму стойку нашего футболиста с мячом впору называть сугубо российской: все так крепенько, на полусогнутых, с корнями в газоне и основательностью принятия решений. Это я про разыгрывающих, на всякий случай: остальные-то бегали и пытались проявить себя, пусть даже без мяча.

На первых минутах Самедов чуть-чуть встряхнул Наваса своим уколом, - и, пожалуй, все. А вот Коста-Рика, пережив прививку, сумела явить более резкое и дерзкое лицо. Во-первых, был шустр Уренья, бывший запасной «Кубани», а ныне форвард датского «Брондбю» и по-прежнему — своей сборной. «Кубани», конечно, такая отбраковка не нужна, и что ей вообще нужно, ясно не вполне. А вон где сейчас - «Кубань». В топе! А вот Коста-Рика с Уренья вполне себе срубила сборную России под самый корешок. Причем трижды за 45 минут.

Была ошибка Смольникова с Джанаевым, был расстрел со стороны Азофейфа, были два удара головой Гонсалеса, был удар Уренья, отраженный нашим кипером, был гол Руиса. Наши, казалось, знали, что они хотят. А Коста-Рика знала - как. И именно гости давали ту самую «касашку», нечасто обретая мяч для контратак. Но делали это четко и по-голевому.

ОБЛОМ

Самедов опять-таки после поперечной атаки один гол отквитал. То было следствием и ошибки гостевой защиты, и личного мужества железнодорожника. Колено Наваса угодило Самедову в лицо, врач показал: «Замена!». Самедов заблокировал врачебное решение, остался в игре и продолжил свои членовредительские подвиги, оказавшись полезным для команды.

Того же порядка эпизоды — с Газинским и Смольниковым, совавшим себя отважно туда, где сильно бьют. И я сейчас не о хрупкости тел, а об общей заведенности сборной. Это «айриш-стайл», если так пойдет и дальше, страна получит в болельщицкое пользование банду хотя бы бойцов, за которых можно, нужно и важно переживать.

Правда, бойцам бы еще игрового умишки. Но он пока в дефиците. Его надо выделять и складировать - из всех сразу и из каждого. Технарями бы еще разбавить бойцов... Но тут пора сказать фантазии «стоп» и продолжить о матче.

К очень незаметному до перерыва Дзюбе добавилась, к сожалению, ошибка Шатова, потерявшего мяч из-за того же постылого желания осмотреться. Возникшая костариканская атака закончилась срезкой Березуцкого в собственные ворота, и кто-то рядом молвил: «Да, не привык Джанаев в «Ростове» играть с такой защитой». Не зная, вероятно, что самое интересное в этом матче еще впереди.

Перерыв для наших явно вышел скипидарным. Они прибавили во взъерошенности, хотя и ее и так хватало, да бросились разыгрывать карту Дзюбы. То есть быструю игру флангами.

Все случилось, как надо. Страна не увидела кружевной эстетский футбол, но получила взамен лютых мужиков, озабоченных причинением врагу голевого ущерба. Зобнин и Самедов накормили Дзюбу двумя результативными фланговыми передачами. Счет сравнялся. И слова Черчесова: «Мы играем не товарищеские, а контрольные матчи», обрели на краснодарском газоне практическое воплощение.

Еще одно доказательство того же — Черчесов не стал устраивать массовых просмотров, если только в самом конце. Он воевал в этой игре за результат. То есть за то, от чего сборная России успела отвыкнуть и отучить.

Не знаю, стоило ли ослаблять хватку. Хотя бы для самоутверждения, для самоуважения, ради новой арены. Те самые серийные замены выпустили из наших часть воздуха. Березуцкий срубил в штрафной Кэпбелла. Кэмбелл в добавленное время реализовал пенальти. И это был облом.

Война за результат не принесла результата. Капельное выдавливание из себя лузеров продолжается. Оборона по-прежнему кошмарна, но команда по крайней мере выглядит драчливой, а не плюшевой. Продолжаем расстроенно за ней наблюдать.



