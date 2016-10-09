Станислав Черчесов: Надо учиться не только играть. Но и выигрывать

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал прессе о поражении от Коста-Рики.

- Красивая игра, отличный стадион, прекрасная атмосфера - но неуверенная игра в обороне нашей команды. Как вы это объясните?

- Вы сами ответили на свой вопрос. Все так и было, но ряд просчетов не позволили нам победить.

- Какую оценку поставите сборной за эту игру?

- Смотря за что. За кулисами все было на пятерку, за то, что сумели вернуться в игру после 1:3 — хорошо, за результат и за индивидуальные просчеты — неудовлетворител ьно. Нам надо учиться не только играть, но и выигрывать.

- Хочется спросить о вратарях...

- Давайте говорить об игре, а не отдельных позициях.

- Намеренно играли с забросами мяча вперед из-за низких защитников гостей?

- Мы попытались с первых минут включить прессинг, они начали отбивать мяч через нас вперед, а у нас, к сожалению, подборы получались не всегда. Если есть такой форвард, как Дзюба, этим оружием надо пользоваться. К тому же в ряде моментов у нас получалось и низом выходить из обороны. Коста-Рика же подтвердила, что атака у нее лучше защиты. Отдельно, правда, эти линии нельзя рассматривать, современный футбол увязки и баланса, чтобы не было в обороне пустых зон. У нас в ряде моментов такие зоны возникли, за это мы и поплатились.

- Самый яркий ваш отрезок за время работы в сборной — два мяча Дзюбы?

- Нет, победа над Ганой. Потому что все-таки это победа. Но мы знали: Коста-Рика сильнее Ганы в организации игры. Так и вышло. С другой стороны, проявились моменты, которые мы не увидели бы в игре с более слабым соперником. Подметили. Будем работать.

- Почему в состав не попал Панченко, немало забивающий в этом сезоне?

- Надо уважать тех, кто в заявке и на поле. Давайте говорить о них.

- Почему сделали мало замен?

- В такую игру тяжело входить. У Ерохина ноги сводило, Оздоев был нужен для усиления игры в середине поля, Полоз неплохо вышел... Так что все сделали правильно. Мы работали на усиление нашего футбола, а не чтобы дать кому-то поиграть.

- Как оцените физическую форму сборной?

- Цифр пока нет, но выглядели лучше, чем в игре против Ганы. Оставьте телефон, когда будут цифры, мы вас полнее проинформируем.