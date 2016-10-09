Станислав Черчесов: Надо учиться не только играть. Но и выигрывать
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал прессе о поражении от Коста-Рики.
- Красивая игра, отличный
стадион, прекрасная атмосфера - но неуверенная игра в обороне нашей команды.
Как вы это объясните?
- Вы сами ответили на свой вопрос. Все так и было, но ряд просчетов не позволили нам победить.
- Какую оценку поставите
сборной за эту игру?
- Смотря за что. За кулисами все было на пятерку, за то, что сумели вернуться в игру после 1:3 — хорошо, за результат и за индивидуальные просчеты — неудовлетворител
- Хочется спросить о
вратарях...
- Давайте говорить об игре, а не отдельных позициях.
- Намеренно играли с
забросами мяча вперед из-за низких защитников гостей?
- Мы попытались с первых минут включить прессинг, они начали отбивать мяч через нас вперед, а у нас, к сожалению, подборы получались не всегда. Если есть такой форвард, как Дзюба, этим оружием надо пользоваться. К тому же в ряде моментов у нас получалось и низом выходить из обороны. Коста-Рика же подтвердила, что атака у нее лучше защиты. Отдельно, правда, эти линии нельзя рассматривать, современный футбол увязки и баланса, чтобы не было в обороне пустых зон. У нас в ряде моментов такие зоны возникли, за это мы и поплатились.
- Самый яркий ваш отрезок за
время работы в сборной — два мяча Дзюбы?
- Нет, победа над Ганой. Потому что все-таки это победа. Но мы знали: Коста-Рика сильнее Ганы в организации игры. Так и вышло. С другой стороны, проявились моменты, которые мы не увидели бы в игре с более слабым соперником. Подметили. Будем работать.
- Почему в состав не попал
Панченко, немало забивающий в этом сезоне?
- Надо уважать тех, кто в заявке и на поле. Давайте говорить о них.
- Почему сделали мало замен?
- В такую игру тяжело входить. У Ерохина ноги сводило, Оздоев был нужен для усиления игры в середине поля, Полоз неплохо вышел... Так что все сделали правильно. Мы работали на усиление нашего футбола, а не чтобы дать кому-то поиграть.
- Как оцените физическую
форму сборной?
- Цифр пока нет, но выглядели лучше, чем в игре против Ганы. Оставьте телефон, когда будут цифры, мы вас полнее проинформируем.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция