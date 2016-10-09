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Станислав Черчесов: Надо учиться не только играть. Но и выигрывать

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Станислав Черчесов
Станислав ЧерчесовИсточник: Sovsport.ru

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал прессе о поражении от Коста-Рики.

- Красивая игра, отличный стадион, прекрасная атмосфера - но неуверенная игра в обороне нашей команды. Как вы это объясните?
- Вы сами ответили на свой вопрос. Все так и было, но ряд просчетов не позволили нам победить.

- Какую оценку поставите сборной за эту игру?
- Смотря за что. За кулисами все было на пятерку, за то, что сумели вернуться в игру после 1:3 — хорошо, за результат и за индивидуальные просчеты — неудовлетворительно. Нам надо учиться не только играть, но и выигрывать.

- Хочется спросить о вратарях...
- Давайте говорить об игре, а не отдельных позициях.

- Намеренно играли с забросами мяча вперед из-за низких защитников гостей?
- Мы попытались с первых минут включить прессинг, они начали отбивать мяч через нас вперед, а у нас, к сожалению, подборы получались не всегда. Если есть такой форвард, как Дзюба, этим оружием надо пользоваться. К тому же в ряде моментов у нас получалось и низом выходить из обороны. Коста-Рика же подтвердила, что атака у нее лучше защиты. Отдельно, правда, эти линии нельзя рассматривать, современный футбол увязки и баланса, чтобы не было в обороне пустых зон. У нас в ряде моментов такие зоны возникли, за это мы и поплатились.

- Самый яркий ваш отрезок за время работы в сборной — два мяча Дзюбы?
- Нет, победа над Ганой. Потому что все-таки это победа. Но мы знали: Коста-Рика сильнее Ганы в организации игры. Так и вышло. С другой стороны, проявились моменты, которые мы не увидели бы в игре с более слабым соперником. Подметили. Будем работать.

- Почему в состав не попал Панченко, немало забивающий в этом сезоне?
- Надо уважать тех, кто в заявке и на поле. Давайте говорить о них.

- Почему сделали мало замен?
- В такую игру тяжело входить. У Ерохина ноги сводило, Оздоев был нужен для усиления игры в середине поля, Полоз неплохо вышел... Так что все сделали правильно. Мы работали на усиление нашего футбола, а не чтобы дать кому-то поиграть.

- Как оцените физическую форму сборной?
- Цифр пока нет, но выглядели лучше, чем в игре против Ганы. Оставьте телефон, когда будут цифры, мы вас полнее проинформируем.

Матч

Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)

Голы

Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).

Состав

Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)

Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)

Предупреждения:

Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77

Судья:

Равшан Ирматов (Узбекистан)

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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