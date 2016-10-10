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Гэй – в бобслей, Маноду – в гандбол, Махов - в ММА. Спортсмены меняют профессию

Олег Чикирис
Олег Чикирис
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Билял Махов
Билял МаховИсточник: Associated Press

Сразу несколько атлетов экстра-класса решили сменить специализацию после Игр в Рио.

Смена дисциплины в спорте – в порядке вещей. Легкоатлеты уходят в бобслей, пловцы – в пятиборье, лыжники – в биатлон. Обычно это происходит на юниорском уровне, для состоявшихся спортсменов это редкость, тем более для тех, кто достиг в своем виде топ-уровня. Но после Игр в Рио сразу несколько объявили о желании попробовать силы в другом виде.

Тайсон ГЭЙ (США)

Легкая атлетика – бобслей

После окончания Игр-2016 Тайсон Гэй, которому в Рио исполнилось 34, заявил о желании попробовать себя в бобслее в качестве разгоняющего. Трехкратный чемпион мира в спринтерском беге собирался отобраться на Игры-2018 в Пхенчхане. Интересно, что ранее такое же решение принял партнер Гэя по эстафетной команде Райан Бэйли. Вместе они заняли второе место в дисциплине 4х100 м на Олимпиаде-2012 в Лондоне, однако впоследствии американская команда была лишена медали из-за положительного теста на допинг у Гэя.

Чтобы отобраться в сборную США и Гэю, и Бэйли необходимо было принять участие в чемпионате страны по боб-стартам. Турнир проходил в Калгари, куда Тайсон прилетел полный амбиций. Однако недостаток техники и практики не мог не сказаться. Толкнуть боб ему позволили не больше десяти раз, после чего попросили присесть на трибуну и посмотреть, как это делают другие.

В итоге в этом сезоне Гэя на ледяной дорожке в форме сборной США мы точно не увидим, а к следующему его пыл, скорее всего, остынет. Кстати, Бэйли выступил намного лучше Тайсона: Райан выиграл чемпионат и готовится теперь к полноценному зимнему сезону.

Флоран МАНОДУ (Франция)

Плавание – гандбол

Было время, когда Флоран был всего лишь братом олимпийской чемпионки Лор Маноду. Однако последние четыре года он входил в число сильнейших спринтеров мира, выиграв золото Лондона-2012 и два серебра Рио-2016, а заодно четыре высших награды чемпионатов мира.

После Олимпийских игр в Бразилии двухметровый пловец заявил, что хочет сделать паузу в карьере и заняться гандболом. Выбор не случаен – в детстве Маноду занимался гандболом, плаванием же увлекся позже. В сентябре Флоран провел несколько тренировок с командой «Пеи Д’Экс» из города Экс-ан-Прованс, которая выступает в сильнейшей французской лиге. По итогам занятий было решено, что Маноду будет тренироваться со второй командой .которая выступает в четвертом французском дивизионе. Амбиций стать олимпийским чемпионом по гандболу у Маноду нет, он хочет найти «другой источник удовольствия» и принять участие в нескольких матчах в составе «Пеи Д’Экс».

Билял МАХОВ (Россия)

Борьба – ММА

Трехкратный чемпион мира склонен к необычным поступкам. Махов – обладатель уникального достижения - на чемпионате мира-2015 в Лас-Вегасе он стал призером как в греко-римском, так и в вольном стиле. В Рио он также собирался выступать в двух видах борьбы. В итоге остановился на одной вольной, при этом проиграл уже в первом круге.

Полтора года назад Билял подписал контракт на пять боев с UFC. Подразумевалось, что Махов начнет выступать в самой авторитетной организации в мире смешанных единоборств после Олимпийских игр. Однако строгих обязательств российский борец на себя не взял, говоря хоккейным языком, UFC просто задрафтовал Махова, если у него возникнет желание выступать в ММА.

После фиаско в Рио, Билял заявил, что берет полугодовую паузу. Учитывая, что, по собственным прикидкам Махова, на то чтобы набрать ударную технику у него уйдет еще полгода, увидеть Биляла в бою мы сможем не раньше, чем в конце 2017-го. Если, конечно, вообще увидим.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ…

Тим ТИБОУ (США)

Американский футбол – бейсбол

В качестве бонуса расскажем о переходе Тима Тибоу, выдающегося игрока в американский футбол, который пока не входит в олимпийскую программу. В этом году он объявил, что переходит в бейсбол и будет пытаться добиться там значительных высот. Тибоу подписал контракт с одним из фарм-клубов команды «Нью-Йорк Нетс». Примечательно, что уже в стартовой игре в качестве бейсболиста Тибоу добился фантастического успеха: первую же подачу питчера он отбил за пределы поля, сделав так называемый хоум-ран. Кстати, великий Майкл Джордан, уходивший на год из баскетбола в бейсбол, за сезон трижды сделал хоум-ран.

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