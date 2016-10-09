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Артем Дзюба: Самедов сказал, что не видит меня

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Артем Дзюба: Самедов сказал, что не видит меня
Источник: Sovsport.ru

Нападающий сборной России Артем Дзюба после поражения от Коста-Рики в контрольном матче (3:4) рассказал об эмоциях в эпизоде с Александром Самедовым.

- К сожалению, мы проиграли. Поэтому настроение не самое лучшее. Какой гол больше понравился? Да оба! Сперва была потрясающая передача от Зобнина, а потом - от Самедова. Приятно, когда делают такие передачи. Я нападающий - мое дело забивать. Жаль, что проиграли. Но атмосфера и антураж на матче были супер. Спасибо Сергею Галицкому за такой стадион и болельщикам за поддержку.

- Этот стадион лучше, чем спартаковский?
- Я думаю, это вообще лучший стадион в России. Недавно ЦСКА открыл новую арену. Есть «Казань-Арена», есть спартаковский. Но этот вообще номер один. Особенно, если смотреть со стороны. Да и внутри он шикарен. Очень крутое табло.

- У Самедова сильно разбито лицо. Ожидали, что игра будет настолько жесткой?
- В начале я вообще перепугался, когда он сказал, что меня не видит. А я стоял в метре от него. Это меня сильно испугало. Хорошо, что обошлось. Сначала думали, что будет моментальная замена, но Саня остался и провел сильный матч. Думаю, он был лучшим у нас. Остаться в игре после такого удара - дорогого стоит.

- Считается, что костариканцы любят играть исподтишка.
- Нет, это хорошие ребята. Они молодцы. Не было никаких подлостей - была мужская борьба. Они хорошо работали с мячом. Когда мы начинали владеть мячом, у нас возникали моменты. Коста-Рика и сама играет, и позволяет это делать тебе.

- Они сделали много замен. Не тяжело было играть против свежего соперника?
- Да нет, бросьте. Мы тоже много делали замен. Дело не в этом. В конце подсели обе команды.

- Не получилось выиграть сегодня, – говорит после игры Самедов. – Хотели порадовать болельщиков, все-таки был большой праздник – открытие стадиона. Но игра сложилась иначе.

- Как ваше самочувствие?
- Все хорошо. Приеду в Москву, в клуб, там обследуюсь. А так – вроде все нормально.

- Казалось, что игра в атаке России удалась.
- В атаке мы забили три мяча. Это круто, но пропустили четыре. Будем разбираться. Это много. В этом виновата вся команда, а не только вратарь.

- Коста-Рика удивила сегодня?
- Как она могла удивить? Мы понимали, что это классная команда. С ней надо было играть аккуратно и внимательно, чего мы не смогли сделать. Было приятно играть в такой атмосфере.

Матч

Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)

Голы

Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).

Состав

Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)

Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)

Предупреждения:

Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77

Судья:

Равшан Ирматов (Узбекистан)

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

 

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