Артем Дзюба: Самедов сказал, что не видит меня

Нападающий сборной России Артем Дзюба после поражения от Коста-Рики в контрольном матче (3:4) рассказал об эмоциях в эпизоде с Александром Самедовым.



- К сожалению, мы проиграли. Поэтому настроение не самое лучшее. Какой гол больше понравился? Да оба! Сперва была потрясающая передача от Зобнина, а потом - от Самедова. Приятно, когда делают такие передачи. Я нападающий - мое дело забивать. Жаль, что проиграли. Но атмосфера и антураж на матче были супер. Спасибо Сергею Галицкому за такой стадион и болельщикам за поддержку.



- Этот стадион лучше, чем спартаковский?

- Я думаю, это вообще лучший стадион в России. Недавно ЦСКА открыл новую арену. Есть «Казань-Арена», есть спартаковский. Но этот вообще номер один. Особенно, если смотреть со стороны. Да и внутри он шикарен. Очень крутое табло.



- У Самедова сильно разбито лицо. Ожидали, что игра будет настолько жесткой?

- В начале я вообще перепугался, когда он сказал, что меня не видит. А я стоял в метре от него. Это меня сильно испугало. Хорошо, что обошлось. Сначала думали, что будет моментальная замена, но Саня остался и провел сильный матч. Думаю, он был лучшим у нас. Остаться в игре после такого удара - дорогого стоит.



- Считается, что костариканцы любят играть исподтишка.

- Нет, это хорошие ребята. Они молодцы. Не было никаких подлостей - была мужская борьба. Они хорошо работали с мячом. Когда мы начинали владеть мячом, у нас возникали моменты. Коста-Рика и сама играет, и позволяет это делать тебе.



- Они сделали много замен. Не тяжело было играть против свежего соперника?

- Да нет, бросьте. Мы тоже много делали замен. Дело не в этом. В конце подсели обе команды.

- Не получилось выиграть сегодня, – говорит после игры Самедов. – Хотели порадовать болельщиков, все-таки был большой праздник – открытие стадиона. Но игра сложилась иначе.

- Как ваше самочувствие?

- Все хорошо. Приеду в Москву, в клуб, там обследуюсь. А так – вроде все нормально.

- Казалось, что игра в атаке России удалась.

- В атаке мы забили три мяча. Это круто, но пропустили четыре. Будем разбираться. Это много. В этом виновата вся команда, а не только вратарь.

- Коста-Рика удивила сегодня?

- Как она могла удивить? Мы понимали, что это классная команда. С ней надо было играть аккуратно и внимательно, чего мы не смогли сделать. Было приятно играть в такой атмосфере.