«Нам уже стыдно выходить на улицу». «Локо» в товарищеском матче проиграл «Уфе»

«Локомотив» в товарищеском матче проиграл «Уфе» - 1:3. Неудачи преследуют команду Юрия Семина и в неофициальных встречах.

Есть в таких товарищеских матчах своя, особая прелесть. В них все как-то просто, по-свойски, по-домашнему. Словно за игрой где-нибудь во дворе наблюдаешь (не имею ввиду ничего обидного для футболистов). Стоишь у бровки и прекрасно слышны подсказки тренеров, реплики, которые игроки бросают друг другу. Они ведь тоже часто бывают очень показательными.

В середине первого тайма защитник «Локомотива» Тарас Михалик после неточного заброса мяча вперед в исполнении кого-то из партнеров в сердцах воскликнул: «Да во что же такое мы играем-то! Сыграй пошире, отдай на фланг, давайте подержим мяч».

Не добавить и не убавить. Тому, во что играл «Локомотив», было трудно дать какое-то четкое, разумное определение. Лучшая иллюстрация – действия Фернандеша. Португальский полузащитник мог получить мяч, укрыть его от соперника, парой финтов и движений уйти от оппонента. А потом сделать неточную передачу, какие футболист его уровня и технического оснащения должен выполнять с закрытыми глазами. Так же и команда в целом – местами даже неплохо и небезнадежно, но общее впечатление от ее игры все равно тягостное. И это при том, что состав на поле был вполне приличный. И вряд ли увиденное сильно порадовало присутствовавшего на запасном поле арены в Черкизово президента «Локо» Илью Геркуса.

После финального свистка главный тренер железнодорожников Юрий Семин пулей вскочил со своего места и ушел с мрачным и раздосадованным выражением лица. А вратарь «Локомотива» Гильерме в разговоре с журналистами повинился – мол, как-то уже даже неприятно выходить на улицу на фоне последних результатов.

- Я верю, что у нас есть команда, коллектив, и все вместе мы выберемся из этой непростой ситуации, - сказал бразилец. – И начиная с игры с «Амкаром» все встанет на свои места. Такое бывает в любой команде – нам просто чего-то не хватает в каждой игре, хотя моментов мы создаем много. А болельщиков я попрошу потерпеть немного. Нам тоже стыдно. Даже на улицу выходить уже как-то не очень приятно. Но думаю, что в матче с «Амкаром» все уже будет хорошо.

А вот «Уфа» в очередной раз понравилась. Слаженной, умелой, а, главное, внятной игрой. Довелось наблюдать команду из Башкирии три месяца назад, в середине июля, когда она проводила товарищеский матч с ЦСКА на стадионе «Октябрь». Тогда впечатление осталось довольно грустное. Так что прогресс, которого добился Виктор Гончаренко, очевиден. Тем более что сравнение вполне корректное – и тогда, и сейчас это был обычный спарринг.

ВИКТОР ГОНЧАРЕНКО: ОСОБЫХ ЭМОЦИЙ ПЕРЕД ЦСКА НЕТ

Главный тренер «Уфы» сказал, что тот факт, что он раньше работал в ЦСКА, не вызывает у него каких-то особых эмоций перед предстоящей встречей с армейцами в чемпионате России.

- Несмотря на победу, игра выявила очень много недостатков, - сказал Гончаренко. – Особенно у тех игроков, кто вышел на замену. Но, главное, что мы получили игровую практику.

- Что вам дала совместная работа с Леонидом Слуцким?

- Прежде всего, богатый опыт, ведь Леонид Викторович – большой тренер. И в плане руководства коллективом, и в плане изучения соперника, подготовки к матчу.

- Есть какие-то качества, которые вы хотели бы у Слуцкого позаимствовать?

- У него много сильных сторон, недаром Слуцкий трижды привел ЦСКА к чемпионству. Это все то, что я уже перечислил – ведение тренировочного процесса, умение найти подход к каждому футболисту, встроить его в команду.

- Может, перенесли что-то в «Уфу» из армейского опыта?

- Да много чего. По крайней мере те вещи, которые можно использовать в «Уфе», я использую.

- Что для вас значат игры против бывших клубов – ЦСКА, «Урала»?

- Со временем все эмоции уходят, и какого-то большого значения я этому не придаю.

- Есть ощущение, что это «Уфа» - это уже полностью ваша команда?

- Мы на пути к этому.

- «Уфа» в этом сезоне удачно играет в Москве. Наверное, уже как на праздник сюда приезжаете.

- Ну, как на праздник в Москву можно в Новый год приехать. Мы же приезжаем в футбол играть.

- Все же, с чем связана такая удачная серия?

- Наверное, каждая победа дает определенный эмоциональный всплеск, который помогает команде. Но готовясь к конкретной игре, об этом не задумываешься.