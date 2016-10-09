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Зуб на ЦСКА. Как «Авангард» победил в Москве

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Зуб на ЦСКА. Как «Авангард» победил в Москве
Источник: ХК «Авангард»

Три с половиной года «Авангард» не мог одолеть ЦСКА, а в прошлом сезоне – поразить ворота армейцев. В воскресенье «ястребов» и их бывшего капитана Илью Зубова прорвало. Его бросок принес гостям вожделенную победу.

РЕКОРД ПОСЕЩАЕМОСТИ

Не припомню, когда за полтора часа до матча с одним из лидеров Востока и претендентом на Кубок Гагарина площадка у касс арены на Ленинградке пустовала. При этом рядом с окошечками возвышались горки… программок с матчей хозяев, пусть и с прошлого сезона, но абсолютно бесплатных.

И все-таки «Авангард» свою миссию в Москве выполнил – свободных мест на трибунах осталось немного, 5000 зрителей – новый рекорд посещаемости армейского дворца в нынешнем сезоне. Даже на культовом армейском дерби болельщиков было меньше.

В чреве арены за те же полтора часа до игры тесно, шумно и суетно – дети с родителями и баулами смешались с прибывшими на матч игроками «Авангарда», специалистами и прочим хоккейным людом. Активно обсуждают возможный приход в «Спартака» тренера Андрея Назарова. Впрочем, пока это сплетня, утка. Однако нет шума без огня…

В лагерях же соперников все более или менее спокойно. Если не считать попытку обмена периодически выходящего из берегов защитника армейцев Панина, ныне отбывающего четырехматчевую дисквалификацию за толчок судьи. Как стало известно, наставник ЦСКА Дмитрий Квартальнов набрал номер своего коллеги из одного клуба Восточной конференции и предложил выгодный, на первый взгляд, вариант - «Панин плюс игрок на одного защитника», но получил решительный отказ.

ПСИХИЧЕСКАЯ АТАКА АРМЕЙЦЕВ

Панин расположился на трибуне, на льду тем временем шла безголевая рутина, ставшая продолжением скупого на заброшенные шайбы аремейско-омского противостояния в прошлом сезоне. Тогда оба матча завершились в пользу ЦСКА – 2:0 и 3:0. Да и в эпоху тренера Джона Торчетти красно-синие дважды «ястребов» обыграли. А последнюю омскую шайбу в армейские ворота отправил Никита Пивцакин, второй сезон носящий форму ЦСКА. Однако в заявку на матч против своей бывшей и родной команды он не попал. Видно, в наказание за помарку в армейском дерби, использованную Сергеем Широковым, выступавшим как за ЦСКА, так и за «Авангард».

Тема «свои среди чужих» со стартового вбрасывания временно отошла на второй план. Хозяева попытались обескуражить гостей психической силовой атакой. Беспощадный к соперникам защитник Богдан Киселевич опрокинул омскую звезду Владимира Соботку, делающего первые шаги в новом сезоне. Потом армейский капитан Денис Денисов отоварил чеха по спине. Многострадальный участник Кубка мира и без того начал жаловаться на разные болячки-повреждения.

Досталось и партнеру Соботки по звену Дереку Рою, которого Геннадий Столяров едва не выбросил на омскую лавку.

Но всех переплюнул Никита Квартальнов, на всем ходу засадив в спину самому уважаемому «ястребу» Александру Пережогину, за что отправился в штрафной бокс. Квартальнов-старший отреагировал на этот эпизод гневной тирадой. Интересно, в чей адрес – сына или судей?

Когда же малый штраф выписали экс-армейцу Николаю Лемтюгову, лишившемуся перед матчем литеры «А» помощника капитана, удивляться пришлось уже главному тренеру омичей Федору Канарейкину. Он так и понял, в чем криминал.

ВСЕЯДНЫЙ ОЖИГАНОВ

А матч превратился в бенефис вратарей – Ильи Сорокина и Доминика Фурха. Правда, по-настоящему голевых моментов соперники почти не создавали, разве что «моментики». Пожалуй, наиболее реальный шанс избавиться от унылых нулей на медиа-кубе упустил «ястреб» Валентин Пьянов, выскочивший в начале третьего периода с глазу на глаз с Сорокиным. Однако вратарь справился с не самым изысканным броском с лопаты.

Тепло встреченный омским фан-сектором Александр Попов едва не сделал своей бывшей команде, в которой провел 17 (!) сезонов, подарок, потеряв шайбу на своей синей линии. Но Пережогин с Роем презент не приняли.

А Пьянов оказался бережливым – подобрал шайбу, предательски соскочившую с клюшки кандидата в сборную России защитника Игоря Ожиганова, и бережно выложил ее под бросок в упор Максиму Пестушко. Экс-динамовец, комплексом ЦСКА не страдающий, открыл счет.

Шанс на спасение подарил хозяевам сочинский олимпиец Никита Никитин, схвативший глупый фол. И Ожиганов реабилитировался за результативную ошибку и сорванный «сухарь» Сорокина. Шайба после кистевого броска защитника армейцев вонзилась в девятку.

Такой поворот настолько сильно огорчил Пестушко, лишившегося победного гола, что омич повторил прием Квартальнова-младшего и бросил лицом на борт защитника Константина Алексеева. И если бы не Фурх, хозяева отпраздновали б победу в овертайме.

Расстроенные армейцы упустили своих бывших одноклубников Дениса Паршина и Илью Зубова. Сыграв в стеночку, капитан омичей в концовке прошлого сезона, в нынешнем чемпионате забивающий только послематчевые буллиты, изящно переиграл Сорокина и снял армейский комплекс «Авангарда».

Матч

ЦСКА - Авангард - 1:2 О.Т. (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Голы:

Пестушко (Пьянов), 51:56 (0:1). Ожиганов (Скотт, Телегин), 56:57 (1:1 - бол.). Зубов (Паршин), 61:18 (1:2).

Место и дата

09 октября 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция

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