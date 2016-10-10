Билет на балет и не только. Как Зидан провел выходные в Петербурге
Зинедин Зидан во время паузы на отбор к ЧМ-2018 отдыхал в Петербурге. Spb.Sovsport.ru проследил за передвижением француза по соцсетям.
Дворцовая площадь
Каждый уважающий себя турист в Петербурге непременно должен дойти до Дворцовой площади и сфотографироваться на фоне Эрмитажа. Зинедин Зидан с женой исключением не стали.
Мариинский театр
Считается, что Петербург - культурная столица России. Зизу явно об этом знал, а потому отправился в субботу в Мариинку на спектакль «Медный всадник». И даже пробрался за кулисы.
Фото: instagram.com/_evgeny_anastasia_
Один из счастливчиков на фото - артист Евгений Коновалов.
- Зидан сидел в первом ряду партера, посмотрел только первый акт и затем ушел. Перед началом спектакля Зинедин прошел за кулисы, был очень доброжелателен и сфотографировался с артистами, - рассказал Коновалов корреспонденту Spb.Sovsport.ru.
«Сантьяго Бернабеу» среди театров чете Зиданов явно понравился.
Академия русского балета им. Вагановой
Кроме классических достопримечательностей Зидан появлялся и в неожиданных местах. Но посещение Вагановки неслучайно: жена Зинедина Вероника в молодости занималась балетом в Каннах - там находится школа, которую открыла известная балерина Розелла Хайтауэр.
Фото: instagram.com/zidane
Рестораны, отели и улицы города
Петербуржцы едва ли могли предположить, что Зидана можно встретить просто на улице. Но те, кто все-таки поверил своим глазам и решился подойти, хвастались в социальных сетях фотографиями со звездой.
Некоторые даже подготовились: парень пришел к отелю, где жил Зидан, в футболке сборной Франции. Жаль только, кадр не очень получился.
На два дня в Петербурге было на одну достопримечательность больше. Подсказал ли кто-то Зинедину, что в Северной столице России можно отлично провести уик-энд, или же он решил сделать подарок своей жене, пока остается тайной.