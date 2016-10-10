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Билет на балет и не только. Как Зидан провел выходные в Петербурге

Сергей Разин
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Билет на балет и не только. Как Зидан провел выходные в Петербурге
Источник: Instagram

Зинедин Зидан во время паузы на отбор к ЧМ-2018 отдыхал в Петербурге. Spb.Sovsport.ru проследил за передвижением француза по соцсетям.

Дворцовая площадь

Каждый уважающий себя турист в Петербурге непременно должен дойти до Дворцовой площади и сфотографироваться на фоне Эрмитажа. Зинедин Зидан с женой исключением не стали.

Фото: instagram.com/zidane
Фото: instagram.com/zidane

Фото: instagram.com/katuno77
Фото: instagram.com/katuno77

Мариинский театр

Считается, что Петербург - культурная столица России. Зизу явно об этом знал, а потому отправился в субботу в Мариинку на спектакль «Медный всадник». И даже пробрался за кулисы.

Фото: instagram.com/_evgeny_anastasia_
Фото: instagram.com/_evgeny_anastasia_

Один из счастливчиков на фото - артист Евгений Коновалов.

- Зидан сидел в первом ряду партера, посмотрел только первый акт и затем ушел. Перед началом спектакля Зинедин прошел за кулисы, был очень доброжелателен и сфотографировался с артистами, - рассказал Коновалов корреспонденту Spb.Sovsport.ru. 

Фото: instagram.com/smekalove
Фото: instagram.com/smekalove

«Сантьяго Бернабеу» среди театров чете Зиданов явно понравился. 

Фото: instagram.com/zidane
Фото: instagram.com/zidane

Академия русского балета им. Вагановой

Кроме классических достопримечательностей Зидан появлялся и в неожиданных местах. Но посещение Вагановки неслучайно: жена Зинедина Вероника в молодости занималась балетом в Каннах - там находится школа, которую открыла известная балерина Розелла Хайтауэр. 
Фото: instagram.com/zidane
Фото: instagram.com/zidane

Рестораны, отели и улицы города

Петербуржцы едва ли могли предположить, что Зидана можно встретить просто на улице. Но те, кто все-таки поверил своим глазам и решился подойти, хвастались в социальных сетях фотографиями со звездой.

Фото: instagram.com/djdivaj
Фото: instagram.com/djdivaj

Фото: instagram.com/kara_gryadet
Фото: instagram.com/kara_gryadet

Фото: instagram.com/daniilkazakov
Фото: instagram.com/daniilkazakov

Некоторые даже подготовились: парень пришел к отелю, где жил Зидан, в футболке сборной Франции. Жаль только, кадр не очень получился. 

Фото: instagram.com/fraverint
Фото: instagram.com/fraverint

На два дня в Петербурге было на одну достопримечательность больше. Подсказал ли кто-то Зинедину, что в Северной столице России можно отлично провести уик-энд, или же он решил сделать подарок своей жене, пока остается тайной.

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