Первый успех Черчесова. Михаил Борзыкин – о поражении сборной России

Обозреватель Sovsport.ru анализирует третий матч сборной России под руководством Станислава Черчесова.

Футбол в исполнении сборной России лучше всего иллюстрирует эпизод, когда после первого пропущенного гола Василий Березуцкий, не сдерживая эмоций, устроил вербальную порку Смольникову. Пришедший в бешенство ветеран вытянул вперед руки, указывая партнеру на тактическую ошибку. Куда ты, черт возьми, побежал? Что с тобой? И вообще кто тебя в футбол играть учил? Если бы Березуцкий так реагировал на каждый подобный казус, ему пришлось бы все 90 минут ходить с вытянутыми вперед руками, указывая на грубые позиционные и технические ошибки, в том числе и на свои.

Игра в поддавки

В первом тайме игроки сборной России знакомились друг с другом. Хотя это уже и стало обычной процедурой, знакомиться приходится все с новыми людьми. Что бы Станислав Черчесов ни говорил о кадровой стабильности, перестановок очень много. Против Коста-Рики в стартовом составе вышли пять новых футболистов, которые предыдущие матчи начали на скамейке запасных или вообще остались за бортом сборной. Это Джанаев, Смольников, Кутепов, Ерохин и Дзюба. Все в первом тайме сыграли плохо, а кто-то – ужасно. Не было ни обороны, ни атаки, ни какого-то понятного рисунка игры.

Хуже всего дела обстояли в средней линии. Знаете, я обычно начинаю рисовать тактическую схему сразу после объявления стартового состава. Воскресный матч не стал исключением. Взял в руки акварель и кисть – и начал создавать очередной шедевр. Но остановился. Не мог понять, как именно расположатся Зобнин и Газинский в опорной зоне – кто из них будет левее, а кто правее. Ясности не было даже по истечении 15 минут. Они дублировали друг друга! Подобно двум звездам, оказавшимся рядом, кружились в причудливом гравитационном танце. Странно, как еще лбами не столкнулись!

Коста-Рика не сразу осознала, что с ней играют в поддавки. А осознав, пошла вперед, выдав серию хороших атак. Конечно, в пропущенных голах можно винить Джанаева, Березуцкого или Смольникова. Но глобальная проблема была в другом – битву за центр поля сборная России с треском проиграла. В опорной зоне возникали дыры размером с Краснодарский край. Подборы оставались за соперником. Борьба не навязывалась. А если и навязывалась, то чаще всего не там, где нужно. Как в эпизоде со вторым взятием ворот, когда Газинский, любуясь антуражем, отпустил Руиса, а затем пытался его догнать.

Березуцкий, застывший в обреченной позе и позже превратившийся в робкого дебютанта. Газинский, потерявший позицию и не вовремя вступивший в борьбу. Шатов, привезший третий гол, потеряв мяч на ровном месте. Самедов, раздосадованный тем, что Зобнин не исполнил элементарный вертикальный пас на 20 метров. В этой мозаике отражена вся суть нынешней сборной России – команды такой же новой, как стадион «Краснодара». Только в ее случае новый не значит хороший, а как раз наоборот – несыгранный, неуклюжий и тактически неграмотный.

Кайфовый хаос

Однако, как всякая новая команда, сборная России еще не знает свой потенциал. А он есть. Пусть небольшими отрезками, но команда Черчесова отжигала по полной. Были в атакующих комбинациях и мысль, и исполнение. После перерыва Дзюба, до этого капитулировавший в противостоянии с тремя центральными защитниками соперника, стал находить простор. Преобразился Зобнин. Не сбавлял Самедов. Даже Шатов, который традиционно слабо выглядит в сборной (это вообще тема для масштабного исследования; впрочем, касается это далеко не только Олега), исполнил прекрасную подачу.

Сборная России, оживая на пять-семь минут, как бы демонстрировала: да все мы умеем, братцы, и умеем точно больше, чем показываем, да только что-то где-то как-то… Словно в минуты преображения (как в стартовый 15-минутный отрезок второго тайма – 4 удара по воротам) наша команда настраивалась на нужную волну – да сигнал то и дело пропадал. Но если его зафиксировать, будет совсем другая игра. Даже без Дзагоева, Мамаева и Смолова. Правда, касается это только атаки. В обороне такую волну не поймаешь, там необходимы сыгранность и тактическая шлифовка. Проще говоря, время.

В идеале, конечно, хочется большего. Если поднимать самую глобальную проблему – и атакующую, и оборонительную – то суть ее в том, что в сборной футболисты играют ниже своих возможностей. Шатов в клубе и в сборной – два разных футболиста. Смольников в клубе и сборной – два разных футболиста. И так можно пройтись по каждому. Исключения по этому матчу – Дзюба да Самедов. Все. Сделать так, чтобы в сборной игроки выглядели не хуже, чем в клубах – самая сложная задача для тренера. Последним, кому это удалось, был Гус Хиддинк. У Черчесова еще есть чуть больше полутора лет.