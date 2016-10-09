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Первый успех Черчесова. Михаил Борзыкин – о поражении сборной России

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Станислав Черчесов
Станислав ЧерчесовИсточник: Sovsport.ru

Обозреватель Sovsport.ru анализирует третий матч сборной России под руководством Станислава Черчесова.

Футбол в исполнении сборной России лучше всего иллюстрирует эпизод, когда после первого пропущенного гола Василий Березуцкий, не сдерживая эмоций, устроил вербальную порку Смольникову. Пришедший в бешенство ветеран вытянул вперед руки, указывая партнеру на тактическую ошибку. Куда ты, черт возьми, побежал? Что с тобой? И вообще кто тебя в футбол играть учил? Если бы Березуцкий так реагировал на каждый подобный казус, ему пришлось бы все 90 минут ходить с вытянутыми вперед руками, указывая на грубые позиционные и технические ошибки, в том числе и на свои.

Игра в поддавки

В первом тайме игроки сборной России знакомились друг с другом. Хотя это уже и стало обычной процедурой, знакомиться приходится все с новыми людьми. Что бы Станислав Черчесов ни говорил о кадровой стабильности, перестановок очень много. Против Коста-Рики в стартовом составе вышли пять новых футболистов, которые предыдущие матчи начали на скамейке запасных или вообще остались за бортом сборной. Это Джанаев, Смольников, Кутепов, Ерохин и Дзюба. Все в первом тайме сыграли плохо, а кто-то – ужасно. Не было ни обороны, ни атаки, ни какого-то понятного рисунка игры.

Хуже всего дела обстояли в средней линии. Знаете, я обычно начинаю рисовать тактическую схему сразу после объявления стартового состава. Воскресный матч не стал исключением. Взял в руки акварель и кисть – и начал создавать очередной шедевр. Но остановился. Не мог понять, как именно расположатся Зобнин и Газинский в опорной зоне – кто из них будет левее, а кто правее. Ясности не было даже по истечении 15 минут. Они дублировали друг друга! Подобно двум звездам, оказавшимся рядом, кружились в причудливом гравитационном танце. Странно, как еще лбами не столкнулись!

Коста-Рика не сразу осознала, что с ней играют в поддавки. А осознав, пошла вперед, выдав серию хороших атак. Конечно, в пропущенных голах можно винить Джанаева, Березуцкого или Смольникова. Но глобальная проблема была в другом – битву за центр поля сборная России с треском проиграла. В опорной зоне возникали дыры размером с Краснодарский край. Подборы оставались за соперником. Борьба не навязывалась. А если и навязывалась, то чаще всего не там, где нужно. Как в эпизоде со вторым взятием ворот, когда Газинский, любуясь антуражем, отпустил Руиса, а затем пытался его догнать.

Березуцкий, застывший в обреченной позе и позже превратившийся в робкого дебютанта. Газинский, потерявший позицию и не вовремя вступивший в борьбу. Шатов, привезший третий гол, потеряв мяч на ровном месте. Самедов, раздосадованный тем, что Зобнин не исполнил элементарный вертикальный пас на 20 метров. В этой мозаике отражена вся суть нынешней сборной России – команды такой же новой, как стадион «Краснодара». Только в ее случае новый не значит хороший, а как раз наоборот – несыгранный, неуклюжий и тактически неграмотный.

Кайфовый хаос

Однако, как всякая новая команда, сборная России еще не знает свой потенциал. А он есть. Пусть небольшими отрезками, но команда Черчесова отжигала по полной. Были в атакующих комбинациях и мысль, и исполнение. После перерыва Дзюба, до этого капитулировавший в противостоянии с тремя центральными защитниками соперника, стал находить простор. Преобразился Зобнин. Не сбавлял Самедов. Даже Шатов, который традиционно слабо выглядит в сборной (это вообще тема для масштабного исследования; впрочем, касается это далеко не только Олега), исполнил прекрасную подачу.

Сборная России, оживая на пять-семь минут, как бы демонстрировала: да все мы умеем, братцы, и умеем точно больше, чем показываем, да только что-то где-то как-то… Словно в минуты преображения (как в стартовый 15-минутный отрезок второго тайма – 4 удара по воротам) наша команда настраивалась на нужную волну – да сигнал то и дело пропадал. Но если его зафиксировать, будет совсем другая игра. Даже без Дзагоева, Мамаева и Смолова. Правда, касается это только атаки. В обороне такую волну не поймаешь, там необходимы сыгранность и тактическая шлифовка. Проще говоря, время.

В идеале, конечно, хочется большего. Если поднимать самую глобальную проблему – и атакующую, и оборонительную – то суть ее в том, что в сборной футболисты играют ниже своих возможностей. Шатов в клубе и в сборной – два разных футболиста. Смольников в клубе и сборной – два разных футболиста. И так можно пройтись по каждому. Исключения по этому матчу – Дзюба да Самедов. Все. Сделать так, чтобы в сборной игроки выглядели не хуже, чем в клубах – самая сложная задача для тренера. Последним, кому это удалось, был Гус Хиддинк. У Черчесова еще есть чуть больше полутора лет.

Но первый успех, несмотря на поражение (и вообще забудьте вы о результатах – не для того товарищеские матчи придуманы), отметить все же можно. Знаете, а ведь этот матч было интересно смотреть! Не было той апатии, которую вызвали недавние матчи с Турцией и Ганой, когда переполняло желание выключить трансляцию и пойти спать. Против Коста-Рики все было иначе. Да, ошибались. Да, было много несуразного и хаотичного. Но игра приковала к себе и не отпускала. Сборная заставила за себя болеть. Хотя на этом чудесном стадионе, наверное, и нельзя играть в скучный футбол.

Матч

Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)

Голы

Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).

Состав

Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)

Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)

Предупреждения:

Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77

Судья:

Равшан Ирматов (Узбекистан)

Место и дата

09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция

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