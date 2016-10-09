Первый блин «Тортом»: 15 фотодоказательств того, что матч в Краснодаре удался
Футбол - мероприятие, на которое не хотят с детьми, девушками и бабушками? Краснодар сегодня опровергает все эти сомнительные факты, привлекая всю эту компанию на трибуны своего нового стадиона. Для взрослых это «Колизей», а дети между собой ласково окрестили новый дом футбольного «Краснодара» «Тортиком».
Погода позволяет местным любительницам футбола приходить на стадион в той же одежде, в которой, возможно, они вчера вечером гуляли по улице Красной. Девушки соревнуются в высоте каблуков и коротковизне юбок, а мужчины все еще могут позволить себе футболки.
Эта болельщица приехала из Ханты-Мансийска, поэтому снимать верхнюю одежду не торопится.
Виталий Леонтьевич предвкушает интересный матч и разминает пальцы перед продолжительными аплодисментами в честь сборной России.
Болельщики были не то, чтобы в восторге. Скорее, в экстазе. Людей было сложно расстроить футболом, атмосфера брала верх над прочими неприятностями.
Радоваться на поле в основном приходилось Коста-риканским футболистам. Первый гол на новом стадионе сборной России забить не удалось.
Артем Дзюба приложил сегодня немало усилий, чтобы снять мяч с головы и положить в ворота. Но соперники с таким сценарием были несогласны и мешали футболисту с большим упорством.
Но ведь самое главное сегодня была не победа сборной, к счастью. Дом был полон гостей, здесь им были очень рады, и не было ни одного недовольного лица, которое так свойственно посетителям стадионов более старых и менее удобных.