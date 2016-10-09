Первый блин «Тортом»: 15 фотодоказательств того, что матч в Краснодаре удался

Футбол - мероприятие, на которое не хотят с детьми, девушками и бабушками? Краснодар сегодня опровергает все эти сомнительные факты, привлекая всю эту компанию на трибуны своего нового стадиона. Для взрослых это «Колизей», а дети между собой ласково окрестили новый дом футбольного «Краснодара» «Тортиком».

Погода позволяет местным любительницам футбола приходить на стадион в той же одежде, в которой, возможно, они вчера вечером гуляли по улице Красной. Девушки соревнуются в высоте каблуков и коротковизне юбок, а мужчины все еще могут позволить себе футболки.

Эта болельщица приехала из Ханты-Мансийска, поэтому снимать верхнюю одежду не торопится.

Виталий Леонтьевич предвкушает интересный матч и разминает пальцы перед продолжительными аплодисментами в честь сборной России.

Болельщики были не то, чтобы в восторге. Скорее, в экстазе. Людей было сложно расстроить футболом, атмосфера брала верх над прочими неприятностями.

Радоваться на поле в основном приходилось Коста-риканским футболистам. Первый гол на новом стадионе сборной России забить не удалось.

Артем Дзюба приложил сегодня немало усилий, чтобы снять мяч с головы и положить в ворота. Но соперники с таким сценарием были несогласны и мешали футболисту с большим упорством.

И, все-таки, смотреть было на что. Пускай не все моменты радовали, но равнодушным ни один зритель не остался.

Несколько очень напряженных минут подарил всем нам Александр Самедов. Его столкновение не только обрадовало болельщиков забитым мячом, но и заставило волноваться за здоровье игрока.

Станислав Черчесов постоянно подбадривал свою команду, даже, если она снова уступала в счете и никак не могла заслужить данный жест на 100%.

Такие сильные переживания оказались не всем под силу. Энергии просто не хватило, чтобы досмотреть этот триллер до конца.

Артем Дзюба дважды запустил голевую заставку по стадиону, но для победы это не хватило.

Но ведь самое главное сегодня была не победа сборной, к счастью. Дом был полон гостей, здесь им были очень рады, и не было ни одного недовольного лица, которое так свойственно посетителям стадионов более старых и менее удобных.

А еще, Александр Самедов уходил с поля сам и улыбался. Обычное дело, возможно, но сегодня особенно приятное.

«Торт», «Колизей» и любое другое слово, которое вы для этого стадиона придумаете, не изменит того, что здесь сделано все, чтобы человек, который футбол любит, приходил смотреть матчи сюда, а не в бар и не на диван.