«Пас вратарю – наша болезнь! Черчесов намерен лечить». Включение Геннадия Орлова

Сослан Джанаев пропустил четыре мяча от Коста-Рики Источник: Sovsport.ru

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов по итогам матча сборной России – об английском голе Дзюбы и разговоре с Черчесовым про передачи назад.

В «Ростове» растут звездочки для сборной

Сборная России забила в ворота Коста-Рики три красивых гола, после умных розыгрышей. Приятно, что команда у России молодая, что Станислава Черчесова ничего не сдерживает в экспериментах.

Второй мяч Дзюбы – классический английский гол. Все видели, что он отлично выпрыгнул, ему оставалось только правильно разогнуться и пробить в противоход вратарю. Так именно в Англии забивают: группировка в воздухе и зрячий удар – исполнение Дзюбы отличное.

А еще хорош в эпизоде с первым голом был Александр Самедов – он пошел на мяч очень смело, поэтому и получил потом по голове ногой от Кейлора Наваса. Самедов не испугался – это говорит о правильном настрое в сборной России.

Приятное впечатление работоспособностью оставил Александр Ерохин, а еще очень понравился Дмитрий Полоз. Мы привыкли считать, что «Ростов» в первую очередь командой силен, но там ведь и вот такие звездочки вырастают: что Джанаев, что Полоз. Полоз завоевал право играть в сборной, это готовый футболист не только для выхода на замену, но и для основного состава!

По ходу матча сборная России сравняла счет, проигрывая 1:3 – это приятная деталь. А еще ценно, что центральный защитник Илья Кутепов не допускал серьезных ошибок. Его партнер по «Спартаку» Роман Зобнин в центре поля выполнил приличный объем работы, и ему хватило сил на весь матч. К тому же это именно он прорвался по правому флангу и отдал голевой пас на первый гол Дзюбы.

Да, из той зоны, где Зобнин мог бы находиться, были забиты два гола в наши ворота – но тут предстоит разобраться: чья-то персональная ошибка была или общая тактическая. У нас для центра поля есть еще Алан Дзагоев, Александр Головин, Алексей Миранчук – тут у Черчесова вариантов достаточно.

Черчесову нужно выбрать, на кого опираться

Поражение от Коста-Рики обидное, но логичное. Все-таки ошибок сборная России допустила больше, чем соперник. Ничья была бы достойным окончанием для наших – она бы стала еще и благодарностью болельщикам, заполнившим прекрасный новый стадион.

Тренер наверняка рассчитывает в таком матче на опытных футболистов – но как раз они и ошибались. Первый пропущенный мяч – все началось с ненужного паса назад вратарю от Смольникова, третий – потеря мяча Шатова. У Олега в то же время есть и голевой пас – его личный счет 1:1. Но нужно-то быть в плюсе!

У Черчесова сложная задача: ему необходимо, кроме как попробовать молодых, еще и выбрать тех, на кого опираться. Он избрал Василия Березуцкого, сделал его капитаном команды. На последних минутах Березуцкому можно было обойтись без фола в своей штрафной, но важнее момент гола Брайана Руиса: почему-то центральный защитник, который был ближе к мячу, только пятился назад, а не шел встречать бьющего. Возможно, это еще и вопрос взаимопонимания Березуцкого с полузащитниками. Так или иначе, огромные проблемы в обороне у сборной России как были, так и остаются.

Что еще важно: наши игроки сталкиваются с соперником плечом в плечо – чаще всего проигрывают такие единоборства, валятся на газон и вопрошающе смотрят на судью: мол, меня сбили. Здесь и сказывается российское судейство: разная трактовка правил у нас и на международном уровне. Надо же оставаться на ногах, ведь судья прав, что не свистит: надо уметь бороться за мяч по правилам.

Костариканцы гораздо быстрее работают с мячом, а наши часто ошибаются и при попытках сыграть в одно касание, и в совершенно безобидных ситуациях. Это старая беда российского футбола. Средний уровень мастерства у соперника выше, чем наш – отсюда и их рейтинг, и выход в четвертьфинал на чемпионате мира.

Сборной нужны игроки новой волны

Одна из главных проблем, которую подчеркнул матч в Краснодаре: защитники по-прежнему довольно часто возвращают мяч назад вратарю. После первой игры я задал Черчесову вопрос: почему так происходит? Это же всегда невыигрышно, раньше на стадионах зрители свистели после ненужных передач вратарю. В матче с Коста-Рикой из-за этого мы первый гол пропустили. Зачем Смольников отдает Джанаеву? Ищи варианты впереди! Станислав Саламович ответил: к сожалению, в клубах этого не требуют.

Но это ведь болезнь российских футболистов! Мы и на Евро видели такое: Щенников постоянно отдавал только назад и поперек. Поймите, все равно же вратарь будет сильно выбивать ногой в борьбу, только соперники уже разберут каждый своего, все свои окажутся закрыты – и шанс создать что-то опасное значительно уменьшится. Этот стереотип нужно ломать, разбивать. И Черчесов проблему видит, собирается ее решать.

Капитан команды Березуцкий несколько раз отдал вратарю – он разве сам не может пробить вперед? Это хоть в какой-то степени смотрелось бы неожиданно для соперника.

Сейчас нам в сборной России нужны игроки с новым футбольным мышлением. Кто и как играл за сборную раньше – в прошлом, это архаика. Те же Полоз и Ерохин – ребята креативные, постоянно ищущие. Даже удивительно, что так выделяются именно футболисты на первый взгляд закрытой команды «Ростов».

Кстати, в «Ростове» назад вратарю не отдают, в «Спартаке» не отдают. В «Зените» Мирча Луческу как раз с этим борется. А вот в ЦСКА так и играют.

Футболистам нужно меняться и при этом не смотреть ни на какие свои клубные титулы. У сборной России-то титулов нет! А у Черчесова есть право модернизировать игру, как он посчитает нужным и делать ставку как раз на креативщиков.

В целом матч с Коста-Рикой был важной контрольной работой для сборной России – и хотя по результату наша команда ее не сдала, мастерства не хватило. Но старательность и характер наши игроки проявили.