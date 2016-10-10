«Пас вратарю – наша болезнь! Черчесов намерен лечить». Включение Геннадия Орлова
Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов по итогам матча сборной России – об английском голе Дзюбы и разговоре с Черчесовым про передачи назад.
В «Ростове» растут звездочки для сборной
Сборная России забила в ворота Коста-Рики три красивых гола,
после умных розыгрышей. Приятно, что команда у России молодая, что Станислава
Черчесова ничего не сдерживает в экспериментах.
Второй мяч Дзюбы – классический английский гол. Все видели,
что он отлично выпрыгнул, ему оставалось только правильно разогнуться и пробить
в противоход вратарю. Так именно в Англии забивают: группировка в воздухе и
зрячий удар – исполнение Дзюбы отличное.
А еще хорош в эпизоде с первым голом был Александр Самедов –
он пошел на мяч очень смело, поэтому и получил потом по голове ногой от Кейлора
Наваса. Самедов не испугался – это говорит о правильном настрое в сборной
России.
Приятное впечатление работоспособностью оставил Александр
Ерохин, а еще очень понравился Дмитрий Полоз. Мы привыкли считать, что «Ростов»
в первую очередь командой силен, но там ведь и вот такие звездочки вырастают:
что Джанаев, что Полоз. Полоз завоевал право играть в сборной, это готовый
футболист не только для выхода на замену, но и для основного состава!
По ходу матча сборная России сравняла счет, проигрывая 1:3 –
это приятная деталь. А еще ценно, что центральный защитник Илья Кутепов не
допускал серьезных ошибок. Его партнер по «Спартаку» Роман Зобнин в центре поля
выполнил приличный объем работы, и ему хватило сил на весь матч. К тому же это
именно он прорвался по правому флангу и отдал голевой пас на первый гол Дзюбы.
Да, из той зоны, где Зобнин мог бы находиться, были забиты два
гола в наши ворота – но тут предстоит разобраться: чья-то персональная ошибка
была или общая тактическая. У нас для центра поля есть еще Алан Дзагоев, Александр
Головин, Алексей Миранчук – тут у Черчесова вариантов достаточно.
Черчесову нужно выбрать, на кого опираться
Поражение от Коста-Рики обидное, но логичное. Все-таки
ошибок сборная России допустила больше, чем соперник. Ничья была бы достойным
окончанием для наших – она бы стала еще и благодарностью болельщикам,
заполнившим прекрасный новый стадион.
Тренер наверняка рассчитывает в таком матче на опытных футболистов – но как раз они и ошибались. Первый пропущенный мяч – все началось с ненужного паса назад вратарю от Смольникова, третий – потеря мяча Шатова. У Олега в то же время есть и голевой пас – его личный счет 1:1. Но нужно-то быть в плюсе!
У Черчесова сложная задача: ему необходимо, кроме как
попробовать молодых, еще и выбрать тех, на кого опираться. Он избрал Василия
Березуцкого, сделал его капитаном команды. На последних минутах Березуцкому
можно было обойтись без фола в своей штрафной, но важнее момент гола Брайана
Руиса: почему-то центральный защитник, который был ближе к мячу, только пятился
назад, а не шел встречать бьющего. Возможно, это еще и вопрос взаимопонимания
Березуцкого с полузащитниками. Так или иначе, огромные проблемы в обороне у
сборной России как были, так и остаются.
Что еще важно: наши игроки сталкиваются с соперником плечом
в плечо – чаще всего проигрывают такие единоборства, валятся на газон и
вопрошающе смотрят на судью: мол, меня сбили. Здесь и сказывается российское
судейство: разная трактовка правил у нас и на международном уровне. Надо же оставаться
на ногах, ведь судья прав, что не свистит: надо уметь бороться за мяч по
правилам.
Костариканцы гораздо быстрее работают с мячом, а наши часто
ошибаются и при попытках сыграть в одно касание, и в совершенно безобидных
ситуациях. Это старая беда российского футбола. Средний уровень мастерства у соперника
выше, чем наш – отсюда и их рейтинг, и выход в четвертьфинал на чемпионате
мира.
Сборной нужны игроки новой волны
Одна из главных проблем, которую подчеркнул матч в
Краснодаре: защитники по-прежнему довольно часто возвращают мяч назад вратарю.
После первой игры я задал Черчесову вопрос: почему так происходит? Это же
всегда невыигрышно, раньше на стадионах зрители свистели после ненужных передач
вратарю. В матче с Коста-Рикой из-за этого мы первый гол пропустили. Зачем
Смольников отдает Джанаеву? Ищи варианты впереди! Станислав Саламович ответил:
к сожалению, в клубах этого не требуют.
Но это ведь болезнь российских футболистов! Мы и на Евро
видели такое: Щенников постоянно отдавал только назад и поперек. Поймите, все
равно же вратарь будет сильно выбивать ногой в борьбу, только соперники уже
разберут каждый своего, все свои окажутся закрыты – и шанс создать что-то
опасное значительно уменьшится. Этот стереотип нужно ломать, разбивать. И
Черчесов проблему видит, собирается ее решать.
Капитан команды Березуцкий несколько раз отдал вратарю – он разве
сам не может пробить вперед? Это хоть в какой-то степени смотрелось бы
неожиданно для соперника.
Сейчас нам в сборной России нужны игроки с новым футбольным
мышлением. Кто и как играл за сборную раньше – в прошлом, это архаика. Те же
Полоз и Ерохин – ребята креативные, постоянно ищущие. Даже удивительно, что так
выделяются именно футболисты на первый взгляд закрытой команды «Ростов».
Кстати, в «Ростове» назад вратарю не отдают, в «Спартаке» не
отдают. В «Зените» Мирча Луческу как раз с этим борется. А вот в ЦСКА так и
играют.
Футболистам нужно меняться и при этом не смотреть ни на
какие свои клубные титулы. У сборной России-то титулов нет! А у Черчесова есть
право модернизировать игру, как он посчитает нужным и делать ставку как раз на
креативщиков.
В целом матч с Коста-Рикой был важной контрольной работой для сборной России – и хотя по результату наша команда ее не сдала, мастерства не хватило. Но старательность и характер наши игроки проявили.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция