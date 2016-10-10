«Эта команда может вылезать из сложных ситуаций». Евгений Ловчев о сборной

Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит первые итоги после матча сборной России.

ВЫВОД ПЕРВЫЙ

- Игра получилась веселой из-за большого количества голов. Но при этом игроки сборной действовали на уровне ниже среднего. Особенно в обороне. Смольников и Березуцкий так вообще игру провалили. Два другие игрока защиты Кутепов и Петров явных ошибок не допускали, но тоже действовали не лучшим образом. Значит, надо на каком-то варианте обороны главному тренеру останавливаться. Да, должен вернуться Кудряшов, Новосельцев. Но он за «Зенит» не играет регулярно – вот тут тоже проблема. Важно, чтобы защитники сборной уже сыгрывались. Времени на это не так много.

ВЫВОД ВТОРОЙ

- Меня восхитил Самедов. И за это я бы сказал бы спасибо Семину. Ведь это он заменил Самедова в недавнем матче со «Спартаком» в перерыве и тем самым потребовал от него другого отношения к делу. И в следующих матчах «Локомотива» Самедов рвал – и с «Арсеналом» особенно. Был заводилой. И тут, в сборной, он предстал таким же. Определенные вещи у него очень хорошо получаются, как то: передачи с фланга и стандарты. У нас в чемпионате с фланга отлично подают Калачев и Самедов. Больше никто.

ВЫВОД ТРЕТИЙ

- Мне очень понравился Ерохин. Не тушевался. Да и Полоз, вышедший на замену, – тоже. Дает о себе знать то, что они играют за «Ростов» в еврокубках. И с «Зенитом», и с ЦСКА в чемпионате на равных действуют. Внутреннее состояние у них хорошее, чувствуется уверенность в своих силах.

В то же время, возникли проблемы в опорной зоне. Газинский не накрыл бьющего – и сборная получила гол. Не было от центральных игроков ни разрушения, ни быстрой атаки.

ВЫВОД ЧЕТВЕРТЫЙ

- Судя по всему, хорошая работа была проведена тренером в перерыве. Выйти после пропущенного на 45-й минуте гола и перевернуть игру – это ценно. Слабая команда в таких ситуациях опускает руки, сильная – продолжает бороться. И сборная России вышла бороться, действовала с большим преимуществом. Да, когда счет сравняли, немного успокоилась.

Мы играли с хорошей командой. Коста-Рика показала, что может. Но на этом фоне я увидел, что что-то меняется в сборной России. Нет такого провального внутреннего состояния. Люди сражались и переломили ход игры.

Было бы лучше завершись она вничью 3:3. Но посыпать голову пеплом из-за поражения не стал бы. Черчесов еще просматривает игроков. Дальше будут играть более мастеровитые, кому он доверят. Вот, например, в этом матче большую его часть не было Жиркова. Посмотрят, кого можно справа использовать вместо Смольникова. Того же Фернандеса.

ВЫВОД ПЯТЫЙ

Матч соответствовал уровню игры, которой открывался стадион. Это и зрелищность, и драматургия. Да, много недоработок, ошибки. Но у этой команды есть силы вылезать из таких ситуаций. Сильные команды после таких матчей выходят более окрепшими, слабые становятся еще слабее. То, что сборная России переломила игру, говорит о том, что со всеми соперниками надо играть вот так – ярко.