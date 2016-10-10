«Эта команда может вылезать из сложных ситуаций». Евгений Ловчев о сборной
Обозреватель «Советского спорта» Евгений Ловчев подводит первые итоги после матча сборной России.
ВЫВОД ПЕРВЫЙ
- Игра получилась веселой из-за большого количества голов. Но при этом игроки сборной действовали на уровне ниже среднего. Особенно в обороне. Смольников и Березуцкий так вообще игру провалили. Два другие игрока защиты Кутепов и Петров явных ошибок не допускали, но тоже действовали не лучшим образом. Значит, надо на каком-то варианте обороны главному тренеру останавливаться. Да, должен вернуться Кудряшов, Новосельцев. Но он за «Зенит» не играет регулярно – вот тут тоже проблема. Важно, чтобы защитники сборной уже сыгрывались. Времени на это не так много.
ВЫВОД ВТОРОЙ
- Меня восхитил Самедов. И за это я бы сказал бы спасибо Семину. Ведь это он заменил Самедова в недавнем матче со «Спартаком» в перерыве и тем самым потребовал от него другого отношения к делу. И в следующих матчах «Локомотива» Самедов рвал – и с «Арсеналом» особенно. Был заводилой. И тут, в сборной, он предстал таким же. Определенные вещи у него очень хорошо получаются, как то: передачи с фланга и стандарты. У нас в чемпионате с фланга отлично подают Калачев и Самедов. Больше никто.
Первый успех Черчесова. Михаил Борзыкин – о поражении сборной России
ВЫВОД ТРЕТИЙ
- Мне очень понравился Ерохин. Не тушевался. Да и Полоз, вышедший на замену, – тоже. Дает о себе знать то, что они играют за «Ростов» в еврокубках. И с «Зенитом», и с ЦСКА в чемпионате на равных действуют. Внутреннее состояние у них хорошее, чувствуется уверенность в своих силах.
В то же время, возникли проблемы в опорной зоне. Газинский не накрыл бьющего – и сборная получила гол. Не было от центральных игроков ни разрушения, ни быстрой атаки.
ВЫВОД ЧЕТВЕРТЫЙ
- Судя по всему, хорошая работа была проведена тренером в перерыве. Выйти после пропущенного на 45-й минуте гола и перевернуть игру – это ценно. Слабая команда в таких ситуациях опускает руки, сильная – продолжает бороться. И сборная России вышла бороться, действовала с большим преимуществом. Да, когда счет сравняли, немного успокоилась.
Мы играли с хорошей командой. Коста-Рика показала, что может. Но на этом фоне я увидел, что что-то меняется в сборной России. Нет такого провального внутреннего состояния. Люди сражались и переломили ход игры.
Артем Дзюба: Самедов сказал, что не видит меня
Было бы лучше завершись она вничью 3:3. Но посыпать голову пеплом из-за поражения не стал бы. Черчесов еще просматривает игроков. Дальше будут играть более мастеровитые, кому он доверят. Вот, например, в этом матче большую его часть не было Жиркова. Посмотрят, кого можно справа использовать вместо Смольникова. Того же Фернандеса.
ВЫВОД ПЯТЫЙ
Матч соответствовал уровню игры, которой открывался стадион. Это и зрелищность, и драматургия. Да, много недоработок, ошибки. Но у этой команды есть силы вылезать из таких ситуаций. Сильные команды после таких матчей выходят более окрепшими, слабые становятся еще слабее. То, что сборная России переломила игру, говорит о том, что со всеми соперниками надо играть вот так – ярко.
Матч
Россия - Коста-Рика - 3:4 (1:3)
Голы
Азофейфа 23 (0:1). Руис Б. 29 (0:2). Самедов 31 (1:2). Березуцкий 45 (1:3 - автогол). Дзюба 48 (2:3). Дзюба 61 (3:3). Кэмпбелл 90 (3:4 - пен.).
Состав
Россия: Джанаев, Смольников, Петров, Березуцкий, Кутепов, Газинский, Самедов (Оздоев, 88), Ерохин (Жирков, 82), Зобнин, Шатов (Полоз, 56), Дзюба (Канунников, 89)
Коста-Рика: Навас, Сальватьерра, Матаррита (Овьедо, 74), Гонсалес, Кальво, Акоста (Уастон, 69), Венегас, Борхес (Гузман, 78), Азофейфа (Техеда, 65), Уренья (Уоллес, 69), Руис Б. (Кэмпбелл, 70)
Предупреждения:
Смольников, 85 - Венегас, 45; Кэмпбелл, 77
Судья:
Равшан Ирматов (Узбекистан)
Место и дата
09 октября 16:00, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция