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Федор Канарейкин: «Динамо» и ЦСКА мы уже побили. «Спартак» на очереди

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Наставник "Авангарда" Федор Канарейкин
Наставник "Авангарда" Федор КанарейкинИсточник: Sovsport.ru

В эксклюзивном интервью «Советскому спорту» главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин говорил не только о своей команде.

В воскресенье «Авангард» одержал в Москве довольно знаковую победу. На протяжении трех предыдущих сезонов омичам ни разу не удавалось одолеть ЦСКА. В прошлом чемпионате КХЛ сибиряки и вовсе оказались бессильны – в двух матчах не смогли ни разу поразить армейские ворота.

Но с новым тренером Федором Канарейкиным, который возглавил «ястребов» аккурат перед началом чемпионата, эту традицию удалось нарушить. 2:1. Тяжелая и нервная, но все же победа в овертайме. После короткой официальной пресс-конференции я предложил тренеру пообщаться тет-а-тет. И не только об «Авангарде»…

«СПАРТАК» СЕЙЧАС ЗЛОЙ. БУДЕТ ТЯЖЕЛО

- Откровенно говоря, я и понятия не имел, что омичи обыграли ЦСКА в первые за четыре сезона, - признался Канарейкин. – Но пока нам удается давать бой московским командам. Одолели «Динамо», теперь вот ЦСКА. Хотя оба матча складывались тяжело. Это качественный игры, которые оставляют очень приятное впечатление. Теперь начнем готовиться к битве со «Спартаком».

- Какие в нем перспективы?

- Жду очень сложного поединка. Красно-белые неудачно сыграли во время выезда на Дальний восток. И наверняка теперь захотят реабилитироваться перед своими болельщиками в поединке с нами. Понимаю, что в домашних стенах это будет совсем другая команда.

- Не исключен вариант, что и тренер у «Спартака» в матче с «Авангардом» будет уже другой.

- Об это я не думаю. Понятно, что наша тренерская доля напрямую зависит от результата. Но мы смотрим в свою сторону. Для меня сейчас главное – удержать свою игру. Ту, что получилась в матче с ЦСКА. Очень понравилось, что мы в третьем периоде смогли добавить. Функционально выглядели очень хорошо.

- Есть ощущения, что ваша команда играет полосами. Три поражения, потом три победы…

- Тут еще и календарь так построен. Те три матча, которые мы проиграли… С «Магниткой» в первом матче была совершенно равная обоюдоострая игра. Мы там тоже победить могли. А во втором поединке мы дали отдохнуть основному вратарю. Я ввел в состав пятерых новых ребят. Проверил глубину состава на серьезном противнике. Эти два поражения сказались и на игре с «Салаватом». Хотя уфимцы тоже были хороши, чего уж там…

- Я как раз хотел спросить об этих двух спаренных матчах с «Металлургом». Играть подряд два дня с чемпионом, без отдыха… Странный календарь. Скажу больше, со стороны это выглядит диковато.

- Я не знаю, кто так верстал календарь. Кто-то сыграет четыре матча с «Югрой», а мы – с «Магниткой». Скоро отправимся к ним с ответным визитом. И тоже будем играть два дня подряд. Может, наши болельщики и не против этого, но… Это тяжело.

- Думаю, что и болельщикам ходить два дня кряду на матчи с одним и тем же соперником в середине регулярки не шибко интересно.

- Наверное. Если говорить о дерби внутри своего региона, то нам гораздо больше подошла бы как раз «Сибирь». Вот на эти матчи народ бы с удовольствием валил бы и в Омске, и в Новосибирске.

«НАША ЗАДАЧА – ФИНАЛ, А НЕ ПОБЕДА В РЕГУЛЯРКЕ»

- У вас нет претензий к лидерам? Вроде бы ваши форварды исправно набирают очки. Но только не в поединках с принципиальными соперниками по Восточной конференции – «Магниткой», «Ак Барсом», «Салаватом»…

- Согласен. Хотелось бы забивать больше во всех поединках. Но сейчас команда работает на результат. Будем стараться. Особенно надо улучшать игру в большинстве. Вот с ЦСКА мы имели несколько реальных моментов при розыгрыше лишнего. Но как я считаю, не слишком активно сыграли «под воротами». И довести эпизод до гола не смогли.

- Не жалеете, что ввязались в такую авантюру – приняли команду перед самым началом сезона. И с ходу – в бой!

- Наоборот, я благодарен судьбе, которая подарила мне еще один шанс и позволила вернуться в большой хоккей. С большой теплотой вспоминаю сложный период в своей жизни. И всех людей, кто меня поддержал во время болезни. Я хочу оставаться в хоккее как можно больше.

- Вы провели в «Авангарде» без малого два месяца. Наверняка уже осмотрелись. Что скажете о своей команде?

- Функционально мы держим ребят на хорошем уровне. У нас есть своя программа и по ней работаем. В этом плане все нормально. Жаль, что совсем нет времени поколдовать над тактическими схемами. В частности – над реализацией большинства, о котором я уже говорил. Не хватает спокойной тренировочной работы. Календарь слишком плотный. Вот вроде была пауза четыре дня недавно. Но перед этим – одиннадцать игр фактически через день. Тут команде надо было просто дать вздохнуть. Получается, что занимаемся только подводкой игроков к очередному сопернику. Больше времени ни на что нет.

- Для «Авангарда» важно быть первым на Востоке?

- Задачи выиграть регулярку у нас нет. Нам перед сезоном озвучили другую – пробиться в финал конференции. И вот к этой цели мы и будем стремиться. То есть, нам надо подойти к плей-офф, к совсем другим по накалу играм в максимально хорошей форме. И уже там показать все, на что мы способны. Соперники в лице Магнитки, Казани и Уфы у нас там очень серьезные.


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