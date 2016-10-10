Пока вы спали: Зидан посетил Мариинский театр, Пике заявил о завершении карьеры
«Советский
Спорт» рассказывает своим читателям, какие яркие события произошли в ночь с
воскресенья на понедельник.
Боязнь Дешама
Главный тренер сборной
Франции Дидье Дешам высоко оценил
игру атакующих футболистов команды Голландии, отметив, что его игрокам сегодня будет непросто.
«Сборная Голландии – молодая команда, которая проходит процесс перестройки. Они умеют и любят атаковать, ведь у них для этого есть соответствующие футболисты. Их линия нападения может создать нам проблемы. Эта игра будет совсем не похожа на наш матч с Болгарией», – сказал Дешам.
Посмотрим, сможет
ли полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес расстроить французского
специалиста.
Несправедливая критика
Защитник «Барселоны»
и сборной Испании Жерар Пике после матча отборочного этапа ЧМ-2018 с командой
Албании (2:0) сделал сенсационное заявление.
«Чемпионат мира в России будет моим последним турниром
за национальную команду. Долго над этим думал и принял непростое решение».
Позже стало известно, что причиной такого решения
послужила критика со стороны болельщиков. Игрок «Барселоны» вышел на поле в
матче с Албанией в футболке с длинными рукавами, на краях которых не было
цветов национального флага страны.
В Федерации
футбола страны прокомментировали это следующим образом:
«Вопреки информации, размещенной во многих СМИ о том,
что Пике умышленно удалил цвета национального флага, мы хотели бы уточнить, что
цвета флага Испании размещаются только на футболках с коротким рукавом. Жерар
вышел на игру в футболке с длинными рукавами. Несправедливая критика вынудила
Пике заявить о завершении карьеры в сборной».
Путешествие из Мадрида в Петербург
Главный тренер мадридского «Реала»
Зинедин Зидан в ходе своего визита в Санкт-Петербург посетил Мариинский театр.
Наставник
«сливочных» воспользовался паузой в чемпионате Испании, связанной с проведением
отборочных матчей ЧМ-2018 в России.
«Мариинский театр. Величественно!» – написал французский специалист на своей странице в Instagram, выложив фото со своей женой Вероникой Зидан.
Инсайд от Фридманна
Обозреватель Sportsnet Эллиотт
Фридман высказался относительно будущего российского
нападающего Никиты Кучерова.
«Насколько мне известно, его агент встречался минимум с
одной командой по поводу возможного предложения своему клиенту. У меня нет
уверенности на сто процентов, какой именно это клуб, поэтому не стану гадать.
Никита – потрясающий игрок, у него были высокие
показатели в плей-офф, но кто-то на самом деле сделает такое предложение. Между
«говорить» и «делать» есть большая разница», – сказал Фридман.
Октябрь без Рамоса
Защитник сборной Испании и мадридского «Реала»
Серхио Рамос получил травму колена в матче отборочного этапа ЧМ-2018 с командой
Албании (2:0).
Как сообщил наставник национальной команды Хулен
Лопетеги, у игрока «сливочных» растяжение связок
колена. СМИ утверждают, что 30-летний футболист выбыл на месяц.
«Кажется у него растяжение связок колена. Если это подтвердится, он пропустит два-три матча за «Реал», – сказал наставник сборной Испании.
Овечкин и Ко разобрались с «Айлендерс»
Хоккеисты «Вашингтона» в рамках предсезонного матча нанесли поражение «Айлендерс».
Встреча между командами завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Барри Тротца.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 16 минут 42 секунды, нанес 4 броска по воротам соперника и набрал 2 (1+1) очка.
Другие игроки из России, которые являются партнерами Овечкина по клубу Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов баллов в этой встрече не набрали. Отметим, что в составе команды из Нью-Йорка 11 минут 29 секунд отыграл Николай Кулемин.
Ремейк Евро-2016
Как сообщает официальный сайт РФС, национальная команда U17 (игроки 1999 года рождения) заняла второе место на международном турнире во Франции, уступив хозяевам турнира по разнице мячей.
Напомним, 9 октября в последнем матче турнира россияне обыграли сборную Румынии (3:1). Ранее команда из РФ в рамках турнира с участием четырех юношеских сборных сыграла вничью с Францией (2:2) и победила сборную Уругвая (3:1).
По итогам этого турнира в активе российской сборной 7 баллов, как и у команды Франции.