Пока вы спали: Зидан посетил Мариинский театр, Пике заявил о завершении карьеры

«Советский Спорт» рассказывает своим читателям, какие яркие события произошли в ночь с воскресенья на понедельник.



Боязнь Дешама

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высоко оценил игру атакующих футболистов команды Голландии, отметив, что его игрокам сегодня будет непросто.

«Сборная Голландии – молодая команда, которая проходит процесс перестройки. Они умеют и любят атаковать, ведь у них для этого есть соответствующие футболисты. Их линия нападения может создать нам проблемы. Эта игра будет совсем не похожа на наш матч с Болгарией», – сказал Дешам.

Посмотрим, сможет ли полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес расстроить французского специалиста.

Несправедливая критика

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Жерар Пике после матча отборочного этапа ЧМ-2018 с командой Албании (2:0) сделал сенсационное заявление.

«Чемпионат мира в России будет моим последним турниром за национальную команду. Долго над этим думал и принял непростое решение».

Позже стало известно, что причиной такого решения послужила критика со стороны болельщиков. Игрок «Барселоны» вышел на поле в матче с Албанией в футболке с длинными рукавами, на краях которых не было цветов национального флага страны.

В Федерации футбола страны прокомментировали это следующим образом:

«Вопреки информации, размещенной во многих СМИ о том, что Пике умышленно удалил цвета национального флага, мы хотели бы уточнить, что цвета флага Испании размещаются только на футболках с коротким рукавом. Жерар вышел на игру в футболке с длинными рукавами. Несправедливая критика вынудила Пике заявить о завершении карьеры в сборной».

Путешествие из Мадрида в Петербург

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан в ходе своего визита в Санкт-Петербург посетил Мариинский театр.

Наставник «сливочных» воспользовался паузой в чемпионате Испании, связанной с проведением отборочных матчей ЧМ-2018 в России.

«Мариинский театр. Величественно!» – написал французский специалист на своей странице в Instagram, выложив фото со своей женой Вероникой Зидан.

Théâtre Mariinsky. Sublime !!! ZZ. Фото опубликовано zidane (@zidane) Окт 9 2016 в 12:16 PDT

Инсайд от Фридманна

Обозреватель Sportsnet Эллиотт Фридман высказался относительно будущего российского нападающего Никиты Кучерова.

«Насколько мне известно, его агент встречался минимум с одной командой по поводу возможного предложения своему клиенту. У меня нет уверенности на сто процентов, какой именно это клуб, поэтому не стану гадать.

Никита – потрясающий игрок, у него были высокие показатели в плей-офф, но кто-то на самом деле сделает такое предложение. Между «говорить» и «делать» есть большая разница», – сказал Фридман.

Октябрь без Рамоса

Защитник сборной Испании и мадридского «Реала» Серхио Рамос получил травму колена в матче отборочного этапа ЧМ-2018 с командой Албании (2:0).

Как сообщил наставник национальной команды Хулен Лопетеги, у игрока «сливочных» растяжение связок колена. СМИ утверждают, что 30-летний футболист выбыл на месяц.

«Кажется у него растяжение связок колена. Если это подтвердится, он пропустит два-три матча за «Реал», – сказал наставник сборной Испании.

Овечкин и Ко разобрались с «Айлендерс»

Хоккеисты «Вашингтона» в рамках предсезонного матча нанесли поражение «Айлендерс».

Встреча между командами завершилась со счетом 4:0 в пользу подопечных Барри Тротца.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин провел на льду 16 минут 42 секунды, нанес 4 броска по воротам соперника и набрал 2 (1+1) очка.

Другие игроки из России, которые являются партнерами Овечкина по клубу Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов баллов в этой встрече не набрали. Отметим, что в составе команды из Нью-Йорка 11 минут 29 секунд отыграл Николай Кулемин.

Ремейк Евро-2016

Как сообщает официальный сайт РФС, национальная команда U17 (игроки 1999 года рождения) заняла второе место на международном турнире во Франции, уступив хозяевам турнира по разнице мячей.

Напомним, 9 октября в последнем матче турнира россияне обыграли сборную Румынии (3:1). Ранее команда из РФ в рамках турнира с участием четырех юношеских сборных сыграла вничью с Францией (2:2) и победила сборную Уругвая (3:1).

По итогам этого турнира в активе российской сборной 7 баллов, как и у команды Франции.