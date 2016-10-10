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Первый гол Овечкина в новом сезоне. Что ж он так в сборной не забивал? (видео)

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Первый гол Овечкина в новом сезоне. Что ж он так в сборной не забивал? (видео)

Почему Александр Овечкин в «Вашингтоне» расстреливает всех вратарей с фирменной точки, а в сборной России это не получается никак?

«Вашингтон» выиграл выставочный матч у «Айлендерс» со счетом 4:0 – чем доказал, что является главным фаворитом сезона (напрашивается тут такая фраза, но что доказывать? Все и так понимают, что «Кэпиталз» может снова замахнуться на «Президент Трофи»).

Ночью на телефон прилетел протокол после второго периода. «Вашингтон» уже забил три гола. Шайбы Бураковски и Эллера были с видео, гол Овечкина в большинстве «3 на 5» на 36-й минуте – пока нет.

Гол. Овечкина. В большинстве.

Да что там смотреть? Закрой глаза – и представь, как это было. Человек стоит в левом кругу вбрасывания, ему приходит шайба под бросок. Дальше – плотный щелчок, на который не может среагировать ни один вратарь в мире. Главное для Саши – правильно попасть.

Завтра в «Советском спорте» выйдет интервью с известным журналистом Всеволодом Кукушкиным, и вот как он вспоминал о Владимире Петрове из легендарной тройки ЦСКА: «Петров – король упрямцев. А если попадал на любимую точку, то вратарю было бесполезно что-то делать. Страшенный бросок».

Очень похоже.

Утром я посмотрел видео – и не ошибся.

Именно так Овечкин и забил.

В прошлом сезоне Александр Великий забросил 50 шайб (да, это снова «Морис Ришар Трофи»). В большинстве – 19.

И даже не нужно смотреть видео, как это было.

Как Овечкин сможет побить рекорд Уэйна Гретцки по голам? Да вот именно так, когда 40% своих шайб будет забрасывать в большинстве. Это мощное оружие, даже если падает скорость, и на плечи наваливается возраст. Бретт Халл в 40 лет мог стоять на точке, курить сигару и прихлебывать из чашечки кофе, пока юный Павел Дацюк не доставлял ему шайбу на точку. А дальше следовал мощный щелчок, и время курить наступало уже для вратаря.

Бретт Халл – четвертый снайпер в истории НХЛ (741). Впереди только Яромир Ягр (749), Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

Не вижу причин, почему Овечкин (525) не может стать первым. Ему только 31 год, и он пока не собирается ни в КХЛ, ни вешать коньки на гвоздь.

Овечкин в большинстве – это дар Божий для тренера. Но сборная России на Кубке мира (при Олеге Знарке) не забила ни одного гола в большинстве вообще. За все матчи.

Но сборная России на Олимпиаде в Сочи (при Зинэтуле Билялетдинове) выжала из Овечкина только один гол – в первом матче со Словенией (5:2). Большинство было реализовано три раза – со словенцами (Ковальчук), в главном матче по рейтингу против США (Дацюк), и в четвертьфинале с финнами (Ковальчук), когда мы повели 1:0, но все перевернулось на 1:3.

По большинству мы стали седьмыми на том турнире (15,79%, 3/19), а лучше всех это делали шведы (33,33%, 7/21).

Не буду рассуждать, почему в сборной России не работает большинство с Овечкиным. Тут ворох нюансов: два медведя в одной берлоге (связка с Малкиным), большая площадка в Сочи (и другой угол обстрела), меняющиеся партнеры в звене, приличное количество звезд в команде, когда игровое время нужно дать всем…

Но вот потому и шутили канадские журналисты в Торонто, что если бы сборную России возглавил Барри Тротц, мы бы взяли Кубок мира. Потому что у Тротца (а ранее – у Оутса, Будро) получается выстроить большинство через Овечкина.

А у наших тренеров – нет.

P.S. Кстати, хорошие новости. Владелец «Вашингтона» Тэд Леонсис подтвердил, что отпустит Овечкина на Олимпиаду в Корею, даже если НХЛ не отправит туда своих игроков: «Я еще 10 лет назад сказал это родителям Овечкина, и повторю теперь: если Алекс говорит, что для него очень важно играть за свою страну, я его в этом поддержу. Даже если нас оштрафуют, я поддержу капитана «Кэпиталз». Потому что для меня самое главное мнение – то, которое высказывает сам игрок».

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