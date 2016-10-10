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Кто что показал. ТТД игроков сборной России в матче с Коста-Рикой

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Кто что показал. ТТД игроков сборной России в матче с Коста-Рикой
Источник: Sovsport.ru

Sovsport.ru представляет статистический разбор матча Россия – Коста-Рика.

Два тайма

Сборная России незначительно превзошла Коста-Рику по основным показателям. Она больше играла первым номером – 52% владения мячом против 48%, 101 атака против 83, 490 (84%) передач против 424 (81%). В борьбе преимущество также осталось за нашими – 110 выигранных единоборств против 101. А вот по ударам – 9 (7) против 9 (6) и обводкам – 18 (72%) против 18 (67%) наблюдается паритет. В общем, игровые показатели у команд примерно равные, как примерно равной была и сама игра.

Вообще статистика, как это часто бывает, довольно противоречивая. С одной стороны, сборная играла высоко – 5 минут чистого игрового времени на последней трети поля. А с другой – ей явно не хватало остроты. Только каждая одиннадцатая атака завершалась ударом. Для сравнения у лидеров премьер-лиги – каждая шестая («Спартак») и восьмая («Зенит», ЦСКА). Всего 11 острых передач (точность – 55%). И лишь 18 попыток обводок, что отражает некую закрепощенность и неуверенность.

Игра протекала с перепадами. Слабый первый тайм и приличный второй. Лучший игровой отрезок – 45-60 минуты. За этот период было забито два мяча (формально второй гол Дзюба закатил на 61-й минуте), проведено 17 атак (больше было только в заключительном отрезке – 26), зафиксировано всего 22% брака (при среднематчевом показателе 25%), выиграно 58% единоборств (при среднематчевом показателе 52%). Очевидно, что после перерыва игра стала более качественной и осмысленной.

Клубы и сборная

Индивидуальные показатели игроков весьма скромные. Ключевая проблема на сегодняшний день в том, что в сборной игроки не могут себя раскрыть. Шатов, Зобнин, Смольников в клубе и сборной – разные футболисты. Разумеется, так происходит не потому, что наши звезды играют за сборную без желания. Просто в клубах и сборной созданы разные условия. Рядом с Шатовым в «Зените» – Жулиано и Витсель. Рядом с Зобниным в «Спартаке» – Фернандо и Промес. И так далее.

Поэтому интересно не просто привести статистику игроков, а сравнить ее с клубными показателями.

Смольников был малоактивен. Принял участие в 38 атаках. В одном из последних матчей «Зенита» было 47. Одна ключевая передача (в клубе – в среднем три за матч).

Кутепов вступил в 12 единоборств, выиграв 75%. Хотя в «Спартаке» делает это в среднем 19 раз (69%) за матч. Находился в тени Березуцкого? Ничего подобного. У Василия – 13 (77%). Авторитет у молодого спартаковца есть. Он начал 12 атак длинными передачами (второй показатель после Джанаева). Причем поражает не столько количество, сколько качество – точность 83%.

Газинский играл на ключевой позиции, через него шла вся игра. Лучший показатель по количеству передач – 69 (94%) и второй – по единоборствам – 27 (63%). В «Краснодаре» у Юрия цифры хуже – 49 (89%) и 15 (46%) соответственно. Но статистика не учитывает позиционные ошибки. В первом тайме Газинский с Зобниным провалились в опорной зоне. К слову, спартаковец в клубе играет на другой позиции, поэтому здесь сравнение будет некорректным.

Шатов сделал всего два острых паса (50%). В «Зените» делает примерно по семь (51%) таких передач в каждом матче. Это вообще лучший игрок премьер-лиги по этому показателю. Да, провел не полный матч. Но если скрупулезно высчитывать, все равно получится хуже, чем в клубе. Взгляните на графику передач. И это один из самых острых хавбеков чемпионата?

А вот Шатов в матче «Анжи» – «Зенит» (78 минут).

Конечно, можно сослаться на недавнюю травму. Или на то, что вся сборная в целом играла так себе и мало атаковала по левому флангу. Но дело в том, что Шатов почему-то всегда выпадает из игры сборной. Так было при Фабио Капелло, так было при Леониде Слуцкому, так происходит и сейчас. Почему? Во всем мире полно игроков, которые в своих сборных выглядят хуже, чем в клубах. Одно время к таким причисляли даже Месси. В принципе это нормально. Но ненормально, когда разница настолько существенная.

Едем дальше. Уже заканчиваем.

Ерохин на позиции центрального атакующего полузащитника сделал столько же острых передач, что и Шатов. Впрочем, в «Ростове» у него средний показатель – 1,3. И вообще не совсем понятно, почему Станислав Черчесов поставил именно его. Вызов Ерохина уральского периода лично я бы понял и поддержал. Нынешний же Ерохин пока не впечатляет.

На своем – клубном – уровне отыграли только Самедов и Дзюба. При этом первый выиграл всего 19% единоборств (что простительно, особенно после столкновения с Навасом), а второй за всю игру не совершил ни одной обводки (в «Зените» делает по три за матч), что немного странно для центрального-то нападающего.

Статистика игроков


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