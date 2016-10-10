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Еще один ветеран Pride завершил карьеру. Дэн Хендерсон провел последний бой

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Дэн Хендерсон и Майкл Биспинг
Дэн Хендерсон и Майкл БиспингИсточник: Reuters

В воскресенье 46-летний боец ММА Дэн Хендерсон провел свой последний поединок в профессиональной карьере. Экс-чемпион Pride и StikeForce получил шанс сразиться за титул чемпиона UFC против Майкла Биспинга, которого в свое время ярко побеждал. Реванш Хендерсон проиграл единогласным решением судей и завершил свою карьеру с рекордом 32-15. «Советский спорт» приводит хронологию выступлений Хендерсона в смешанных единоборствах.

1992-1996

В 22-летнем возрасте Дэн участвовал на Олимпийских Играх по греко-римской борьбе, однако не смог ничего выиграть. Спустя четыре года он вновь отобрался на Игры в Атланте, но вновь безрезультатно. 26-летний Хендерсон решил попробовать свои силы в смешанных единоборствах.

1997

15 января 1997 года Хендерсон за одну ночь провел первые два поединка в карьере, которые завершились его победами. На открытом турнире в Бразилии он техническим нокаутом победил Крезо де Соузу и Эрика Смита. Обе схватки завершились уже в первом раунде. Бразилец был нокаутирован на отметке 5:25, а американец сдался после гильотины спустя 30 секунд после стартового гонга.

1998

Через год Хендо подписал контракт с промоушеном UFC, который тогда был в тени у грозного Pride. Дэн вновь провел два боя в рамках одного турнира (UFC 17). Обе победы дались очень тяжело. Аллан Гоес и Карлос Ньютон составили конкуренцию начинающему миксфайтеру. Два боя по 15 минут и победа Хендерсона решением судей в каждом из противостояний.

1999

В 1999 году Хендерсон выступал в рамках японской организации Rings и добился двух побед: над Бакури Гогитидзе (сабмишен в первом раунде) и Хиромитсу Кахенарой (единогласное решение).

2000

Хендерсон в 2000 году провел четыре поединка, в трех одержал победы (Жилберт Йевель, Антонио Родриго Ногейра и Ренато Собрал). А вот 23 декабря на турнире Pride Хендерсон проиграл популярному в то время бразильцу Вандерлею Силве решением судей. Это поражение стало первым для Дэна в профессиональной карьере. До этого Хендо одержал девять побед кряду и считался одним из сильнейших американцев в ММА.

2001

Этот год сложился удачно для Дэна. Были повержены Ренцо Грейси, Акира Шоджи и Мурило Руа. Все бои состоялись в рамках Pride.

2002

Хендерсон провел два поединка и оба проиграл. Сначала в апреле он раздельным решением судей уступил Пмкардо Ароне, а в декабре сабмишеном проиграл Антонио Родриго Ногейре.

2003

Хендерсон победил Шунго Ояму и Мурило Бустаманте в рамках Pride.

2004

В октябре Хендерсон одержал яркую победу над Казухиро Накамурой, нокаутировав его спустя 75 секунд после начала схватки. 31 декабря на традиционном новогоднем шоу Дэн победил Юки Кондо раздельным решением судей.

2005

В этом году Хендерсон провел четыре поединка и стал чемпионом Pride в полусреднем весе, победив Мурило Бустаманте. До этого Дх проиграл Антонио Родриго Ногейре и одержал две победы над Акихиро Гоно и Руйо Чонаном.

2006

Хендерсон начал год победой над Казуо Мисаки, однако через несколько месяцев в бою-реванше он проиграл ему же. 21 октября Хендерсон на турнире Pride 32 единогласным решением судей победил Витора Белфорта.

2007

В феврале Хендо нокаутировал Вандерлея Силву в Pride. Это был его последний поединок в японском промоушене. Затем Дэн подписал контракт с UFC и уступил Квинтону Джексону решением судей.

2008

Бой против Андерона Силвы показал, что Хендерсон находится не в лучших кондициях. Бразильцу удалось победить сабмишеном на турнире UFC 82. В следующем поединке Дэн смог победить Русимара Пальяреса и сохранил контракт с UFC.

2009

Хендерсон выступил тренером на шоу The Ultimate Fighter. Его соперником стал Майкл Биспинг. Дэн смог победить его в рамках юбилейного ивента UFC 100 нокаутом во втором раунде. Это случилось 11 июля. А в начале года Хендерсон раздельным решением судей победил Рича Франклина.

2010

Хендерсон подписал контракт с организацией StikeForce и провел всего два поединка за 2010 год. Ренато Собрал был нокаутирован в первом же раунде за две минуты, а вот Джейк Шилдс оказался готов к противостоянию с Хендерсоном. Шилдс победил по очкам.

2011

Этот год Хендерсон будет помнить всегда. Он провел три поединка и во всех одержал победы. Сначала был нокаутирован Рафаэль Кавальканте, Хендерсонстал чемпионом организации в в полутяжелом весе. Затем был бит Федор Емельяненко. После боя с Последним императором Хендерсон возвращается в UFC, где побеждает Маурисио Руа.

2012

Не проводит поединков.

2013

Самый неудачный год в карьере Хендо. Дэн проиграл Лиото Мачиде (раздельным решением судей), Рашаду Эвансу (раздельным решением судей) и Виору Белфору (нокаутом в первом раунде).

2014

На турнире UFC Fight Night 38 Хендерсон вновь побеждает Маурисио Руа. На этот раз бой продлился всего 91 секунду. Затем Дэн уступил Даниэлю Кормье сабмишеном в третьем раунде.

2015

Ветеран ММА Хендерсон бьется как молодой лев, проводит три поединка в 2015 году. Два боя были проиграны: Гегарду Мусаси (технический нокаут в первом раунде) и Витору Белфорту (нокаутом в первом раунде). Один бой Хендерсон выиграл, был повержен Тим Бутш (нокаутом в первом раунде).

2016

Хендерсон победил Гектора Ломбарда нокаутом во втором раунде и получил шанс сразиться за титул чемпиона UFC против Майкла Биспинга.

8 октября Дэн проигрывает сопернику единогласным решением судей и заканчивает карьеру в ММА.

Дэн Хендерсон в ММА
47 поединков (32 победы, 15 поражений)
16 раз побеждал нокаутами, два раза - сабмишенами, 14 - решением судей.
Три раза проигрывал нокаутами, четыре - сабмишенами и восемь - судейским решением.
В 2005/2006 годах по многим рейтингам являлся лучшим средневесом мира. Завершил карьеру, находясь на 11-строчке мирового рейтинга.

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