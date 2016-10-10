Владимир Крикунов: Возглавить «Спартак»? Я готов! Желание и силы есть
Экс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов – о возможности возглавить «Спартак» и проблемах красно-белых.
В понедельник руководство красно-белых приняло решение расстаться с главным тренером команды Германом Титовым. И заявило, что в настоящий момент ведет переговоры с одним из претендентов на этот пост.
Не является ли им опытный Владимир Крикунов?
Чтобы выяснить это, обозреватель «Советского спорта» позвонил известному специалисту…
- Нет, мне из «Спартака» не звонили, - ответил Крикунов. – Так они же вроде уже Ярушкина главным назначили?
- Алексей Жамнов звявил, что Ярушкин пока только исполняет обязанности наставника команды. А «Спартак» ведет переговоры с более опытным специалистом.
- Вот оно как… Но со мной пока точно никто не договаривался.
- А если бы Жамнов обратился с предложением к вам? Чтобы вы ответили?
- Что я готов к работе. В любой момент. Скучаю по тренерской доле. Желание есть. Здоровье тоже позволяет.
- Что скажете со стороны о проблемах «Спартака»?
- Скажу честно, я был уверен, что Герман будет продолжать работать. У него ведь неплохо получалось. Временами «Спартак» играл хорошо.
- В этом и главная проблема «Спартака». Он хорошо себя показывает в поединках с топ-соперниками. Но раздает очки направо и налево менее сильным.
- Есть такое. И как ни странно, это вполне объяснимая вещь. Мастерства-то особого у игроков «Спартака» нет. Чуть недонастроился и… сразу приехал!
- Сейчас лучший бомбардир красно-белых – американец Райан Стоа, который в прошлом сезоне играл у вас в «Нефтехимике».
- Это специфический игрок. И вот как раз Титов его очень хорошо использовал. Мы с ним даже разговаривали на эту тему. Дело в том, что Стоа в обороне играет очень слабо. В организации атаки он тоже не ахти. Игру не ведет, как положено центральному. Ведь центрфорвард – это связующее звено между обороной и атакой. Он должен быть и защитником, и нападающим. Для меня в этом плане идеал - Паша Дацюк. А Райан - острый и опасный форвард в завершающей стадии атаки. Вы посмотрите, как он большинство своих голов забивает. В основном, подставит клюшку на пятачке, или добьет отскочившую от вратаря шайбу. Борис Михайлов в миниатюре. Бросков у него мало, все под воротами.
Мне Титов говорит: мы ему давали свободу, а сзади игрок за ним в обороне «подчищал». А если этого не делать, то он один гол забьет, а два пропустит. В атаке Стоа хорош, но под ним надо всегда или пару супернадежных защитников выпускать. Или ставить в звено игрока, который его провалы страховать будет.
- Состав-то у «Спартака», конечно, далеко не звездный…
- Так он и должен быть рабочим. У ЦСКА разве лучше? Ну есть там мастера – Да Коста, Муршак, а остальные гоняют в основном. Но у армейцев скамейка длинная. Одни устали, Квартальнов других поставит.
- У «Спартака» такой возможности нет.
- Правильно. А когда мастерства не хватает, команды начинают подсаживаться в третьих-четверты
- Тут вы правы…
- Ну еще бы я был не прав! Столько лет уже в хоккее. Чем сейчас занимаюсь? Живу у себя в Раменском. Собирался в Ригу, но что-то все откладываю. Уже третий день.
- Может и не стоит торопиться? Вдруг звонок из «Спартака»З?
- Прилететь не долго. Еще раз повторю – к работе я готов.
P.S. Одновременно с Крикуновым факт своих переговоров со «Спартаком» опроверг и Андрей Назаров. В интервью Russia-Hockey.ru тренер дал понять, что его больше интересуют команды уровня «Йокерита» и «Локомотива», на матче между которыми он недавно побывал в Хельсинки.