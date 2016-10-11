Авиакатастрофа в Мюнхене, финал на «Уэмбли» и «Золотой мяч»

Сегодня исполняется 79 лет великому английскому футболисту Сэру Роберту (Бобби) Чарльтону.

«Некоторые люди говорят мне, что мы, профессиональные футболисты — рабы. Ну, если это рабство, тогда дайте мне пожизненное заключение». Бобби Чарльтон

ЧЕТЫРЕ ДЯДИ И ДВА ПЛЕМЯНИКА

Четыре дяди Бобби Чарльтона были футболистами: Джек Милбурн («Лидс» и «Брэдфорд»), Джордж Милбурн («Лидс» и «Честерфилд»), Джимми Милбурн («Лидс» и «Брэдфорд») и Стэн Милбурн («Честерфилд» и «Лестер»). Но больше всего хотела, чтобы сын стал футболистом мама Бобби - Сисси Милбурн. Тем более что юному Роберту было с кого брать пример: на старшего брата Джекки положил глаз «Лидс Юнайтед» и он ради карьеры футбольного проффи оставил карьеру полицейского. История умалчивает, но без дядей, игравших за «Лидс», здесь вряд ли обошлось.

И Бобби наверняка было предначертано пойти по стопам старшего брата и дядей, но вмешался случай. 9 февраля 1953 года во время матча школьников Восточного Нортумберленда главный скаут «Манчестер Юнайтед» Джо Армстронг заметил игрока команды Бедлингтонской средней школы 15-летнего Бобби Чарльтона. Он попал на карандаш скаутам еще нескольких клубов, но выбрал «Юнайтед». В октябре 1954 года Бобби заключил свой первый профессиональный футбольный контракт. В руки к легендарному Мэтту Басби, который еще в конце 40-х начал строить новый «Манчестер», попал настоящий бриллиант. Он быстро понял, что не ошибся с

Бобби - тот регулярно забивал за молодежный и резервный составы «Юнайтед», но дебютировал в основе только в октябре 1956 года. Интересно, что это же время Бобби призвали на военную службу. Басби поспособствовал, чтобы юный талант служил в Шрусбери – городке, расположенном в транспортной доступности от Манчестера. Это обстоятельство позволило Бобби играть по выходным за «Юнайтед».

«ЮНАЙТЕД»

В своем первом сезоне-1956/57 Чарльтон сыграл в 14 матчах. «Манчестер Юнайтед» выиграл чемпионат и дошел до финала Кубка Англии, где уступил «Астон Вилле». У «Юнайтед» поулчил перелом челюсти вратарь, а замены тогда не разрешались.

В следующем сезоне Бобби стало твердым игроком основы, а «Юнайтед» первым английским клубом, достигшим полуфинала Кубка европейских чемпионов. В четвертьфинале «Юнайтед» противостояла югославская «Црвена Звезда». Дома англичане победили со счетом 2:1. В ответном матче 5 февраля в Белграде Чарльтон сделал «дубль» и «Юнайтед» повел со счётом 3:0, но хозяевам удалось завершить матч вничью — 3:3.

КАТАСТРОФА В МЮНХЕНЕ

На следующее утро 6 февраля 1958 года английская команда отправилась домой рейсом BE609 британской авиакомпании British European Airways из аэропорта Земуна (пригород Белграда) и приземлился в Мюнхене для дозаправки.

В Мюнхене началась метель, к моменту окончания дозаправки взлетная полоса покрылась льдом. После двух неудачных попыток взлета пассажиры покинули самолет, в котором затем была устранена «небольшая техническая поломка».

В здании аэровокзала пассажиры провели десять минут, а затем их попросили вновь подняться на борт. Некоторые начали нервничать. Чарльтон и Деннис Вайоллет поменялись местами с Томми Тейлором и Дэвидом Пеггом, которые посчитали, что в хвосте самолета им будет безопаснее.

При попытке взлета самолет пробил ограждение в конце взлетно-посадочн ой полосы, крыло пробило стоящий вблизи дом. От удара крыло и часть хвоста самолета отвалились и врезались в дерево и деревянный барак.

Чарльтона, пристегнутого к сиденью, выбросило из салона. Когда голкипер «Юнайтед» Гарри Грегг (которому каким-то образом удалось выбраться из самолета невредимым, после чего он в одиночку начал спасать выживших) обнаружил его, он подумал, что Чарльтон скончался. Он ухватил Чарльтона и Вайоллета за пояса и оттащил подальше от самолета, опасаясь взрыва. Затем Грегг вернулся к самолету, чтобы помочь другим. В это время Чарльтон и Вайоллет выбрались из своих сидений.

Чарльтон, получивший ранения головы и серьезный травматический шок, неделю пролежал в больнице. Семеро его одноклубников скончались во время крушения, включая Тейлора и Пегга, с которыми он и Вайоллет поменялся местами. Всего катастрофа унесла 23 жизни из 44-х пассажиров, находившихся на борту. Сначала причиной аварии называли обледенение крыльев самолета, но дальнейшее расследование показало, что гололед на взлетно-посадочн ой полосе практически не оставлял шансов для безопасного взлета.

Чарльтон первым из выживших выписался из мюнхенской больницы. «В больнице я посмотрел в зеркало и стал задавать себе вопрос: «Как, черт возьми, можно пройти через все это, отделавшись только ударом по голове и небольшим порезом?», - говорил Чарльтон.

Он вернулся в Манчестер 14 февраля, через восемь дней после крушения. Во время восстановительно го периода он играл с местной молодежью.

Обескровленный «Юнайтед» ожидаемо вылетел из Кубка европейских чемпионов, уступив в полуфинальных матчах «Милану» с общим счётом 5:2. Однако клубу удалось добраться до финала Кубка Англии, где он проиграл «Болтону» 0:2.

СБОРНАЯ

Бобби Чарльтон впервые был вызван в сборную Англии на игру чемпионата Британии против сборной Шотландии весной 1958 года. Англия выиграла со счётом 4:0. Бобби забил гол ударом слета после паса левого вингера Тома Финни. В своем втором матче за сборную он сделал дубль в ворота сборной Португалии (матч на «Уэмбли» завершился со счетом 2:1). Чарльтон попал в заявку сборной на чемпионат мира 1958 года в Швеции, но ни разу там не вышел на поле, что вызвало недоумение у ряда критиков.

Чарльтон постепенно стал лидером «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, забивая много и красиво. В 1959 году он сделал хет-трик в матче против сборной США, который Англия выиграла 8:1; второй хет-трик за сборную был в 1961 году в игре с Мексикой (8:0).

Бобби сыграл во всех отборочных матчах к чемпионату мира 1962 года против сборной Люксембурга и Португалии и был включен в состав комнады на ЧМ. В матче группового этапа Чарльтон забил Аргентине (Англия выиграла 3:1), этот гол стал 25-м, забитым им за Англию в 38 играх. В четвертьфинале Англия проиграла будущим чемпионам, сборной Бразилии.

ЧЕМПИОН МИРА

Сборная Англии 1966 года Источник: Associated Press

Домашний чемпиона мира 1966 года – особый в карьере Чарльтона. Сборную возглавил Альф Рамсей, получивший право единолично определять игроков, вызываемых в сборную (до этого решения принимались комитетом). Рамсей избавился от ряда возрастных футболистов, он решил строить команду

вокруг Чарльтона. Перед началом чемпионата мира все ждали от Бобби Чарльтона стабильной игры на привычном для него высоком уровне и подтверждения его репутации одного из лучших футболистов в мировом футболе. И эти ожидания он полностью оправдал.

На этом чемпионате Бобби немного отошел назад с позиции центрфорварда и играл фактически в полузащите, дирижировал командой, но при этом и сам забивал. Два его гола в полуфинале португальцам вывели сборную Англии в финал. Всего он забил три мяча. Победа над ФРГ 4:2 (в дополнительное время) и титул чемпионов мира — высшее достижение английской сборной. Заслуженным итогом 1966 года стало присуждение Чарльтону «Золотого мяча» лучшего футболиста Европы.

КУБОК ЧЕМПИОНОВ

В 1968 году, через 10 лет после трагедии в Мюнхене, «Манчестер Юнайтед» стал первой английской командой, достигшей финала Кубка европейских чемпионов. «Юнайтед» обыграл «Бенфику» на «Уэмбли» в дополнительное время со счетом 4:1, а Чарльтон забил два гола. Таким образом, Бобби Чарльтон стал первым англичанином, поднявшим над головой Кубок чемпионов.

Летом 1968-го Англия в полуфинале чемпионат Европы в Италии проиграла сборной Югославии (Бобби не сыграл из-за травмы). В матче за третье место сборная Англии выиграла у сборной СССР - 2:0.

В 1969 году Чарльтон был награжден Орденом Британской Империи за заслуги перед футболом. 21 апреля 1970 года Бобби сыграл свой 100-й матч за сборную Англии во встрече с Северной Ирландией, по поводу чего Альф Рамсей сделал его капитаном. В этом матче Чарльтон забил свой 48-й гол за сборную. 49-й и последний гол он забил месяц спустя во встрече со сборной Колумбии, завершившейся победой англичан со счетом 4:0.

ЧЕМПИОНАТ МИРА-1970 И ЗАВЕРШЕНИЕ КАРЬЕРЫ

А затем был чемпионат мира в Мексике. До сих пор Бобби Чарльтон остается единственным футболистом сборной Англии, принимавшим участие в четырех чемпионатах мира.

Англия начала чемпионат мира с двух побед и одного памятного поражения от сборной Бразилии – 0:1. Матч по уровню показанного футбола признан одним из лучших в истории. Четвертьфинал Англия – ФРГ получился фееричным. Чарльтон контролировал центр поля и пресекал забеги Беккенбауэра из глубины, Англия повела со счетом 2:0. Но Беккенбауэр все же забил. Рамсей заменил уставшего Чарльтона на Колина Белла. Сборная ФРГ сумела отыграться — ударом головой счет сравнял Уве Зелер, а затем Герд Мюллер забил третий, победный мяч.

Англия вылетела из турнира, а 32-летний Бобби Чарльтон решил завершить карьеру за сборную, сыграв за нее 106 раз и забив 49 голов. По возвращении домой из Мексики он сообщил Альфу Рамсею о своем решении. Его брат Джек, который старше Бобби на 2 года, но сыгравший на 71 матч меньше, сделал то же самое.

В начале 1970-х «Манчестер Юнайтед» переживал не лучшие времена. У Чарльтона не сложились отношения с другими звездами «Юнайтед», Джорджем Бестом и Денисом Лоу. «Любой, кто видел, что Джордж Бест мог делать на футбольном поле, желал быть способным делать то же самое. Он внес огромный вклад в игру и обогатил жизни всех, кто видел его в деле», - спустя годы сказал о Бесте Чарльтон.

Последним матчем Чарльтона за «Юнайтед» стала игра против «Челси» на «Стэмфорд Бридж» в 1973-м. Перед матчем телекамеры BBC поймали момент как председатель совета директоров «Челси» передает Чарльтону подарочный портсигар.

РЕКОРДЫ ЧАРЛЬТОНА

106 матчей сыграл за сборную Англии Чарльтон, завершивший карьеру в сборной после ЧМ-1970. К тому времени это был рекорд. Позднее он был побит Бобби Муром, а затем Питером Шилтоном.

49 голов забил Чарльтон за сборную Англии. Рекорд продержался более 47 лет (1968—2015). В сентябре 2015 года его побил другой форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни.

249 голов – столько Чарльтон забил за «Юнайтед». Этот показатель до сих пор остается клубным рекордом.

758 матчей в составе «Юнайтед» провел Бобби Чарльтон, завершивший карьеру в этом клубе в 1973 году. Его рекорд в финале Лиги чемпионов в Москве 21 мая 2008 года побил Райан Гиггз.

В 1984 году сэр Роберт стал членом совета директоров «Манчестер Юнайтед», оставаясь на этом посту до сих пор.

В 1994 году Бобби Чарльтон был посвящен в рыцари.

ДОСТИЖЕНИЯ

Манчестер Юнайтед

* Чемпион Первого дивизиона Футбольной лиги Англии (3): 1956/57, 1964/65, 1966/67

* Обладатель Кубка Англии (1): 1963

* Обладатель Кубка европейских чемпионов (1): 1968

* Обладатель Суперкубка Англии (4): 1956, 1957, 1965, 1967

* Итого: 9 трофеев

Сборная Англии

* Чемпион мира: 1966

* Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1968

* Победитель Домашнего чемпионата Британии (10): 1958*, 1959*, 1960*, 1961, 1964*, 1965, 1966, 1968, 1969, 1970* (* — совместно с оппонентами)

* Итого: 12 трофеев

Личные достижения

* Обладатель «Золотого мяча»: 1966

* Футболист года по версии Ассоциации футбольных журналистов: 1966

* Включён в Зал славы английского футбола: 2002

* Включён в список «ФИФА 100»: 2002

* Обладатель награды BBC Sports за заслуги перед футболом: 2008

* Обладатель президентской награды УЕФА за заслуги перед футболом: 2009

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