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Герман Титов: Считаю, что мы двигались вперед

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Герман Титов
Герман ТитовИсточник: Sovsport.ru

Сразу после отставки уже бывший главный тренер «Спартака» прокомментировал свое увольнение.

- Отставку предчувствовали?
- Чувствовал, что тучи сгущались. Мы ведь не в вакууме живем. Разговоры ходили. Последние результаты не радовали. Однако на то были объективные причины.

- Какие?
- Во-первых, травмы ведущих игроков. У нас сломались лидеры – капитан команды Макс Потапов, Дима Калинин. Костя Глазачев провел всего два матча, а это голеадор. Плюс эта нелепая дисквалификация Лукаша Радила, из-за которой он пропустил две игры на Дальнем Востоке. Во-вторых, наш основной вратарь, оставшись без поддержки, устал.

- Нежели к Маркусу Свенссону есть претензии?
- Последние матчи он провел не так, как мы от него ждали. Летом Маркус получил травму и не прошел с командой предсезонку. Стал играть только на Кубке мэра, перед самым стартом чемпионата. Первые матчи, пока оставался свежим, ему удались, он провел их на эмоциях. А потом, как я уже сказал, накопилась усталость. Заменить же Свенссона было некем. Наш второй вратарь Никита Беспалов сломался в первой же своей игре.

- К слову, качество игры команды вас устраивало?
- Я проанализировал ситуацию и пришел к выводу: мы провалили только три матча из 17-ти – в Подольске (2:5), в Ярославле (3:6) слабо сыграли и в Москве с «Югрой» (2:3). Команду подкосило поражение в Лужниках от «Динамо» (2:3 бул.), где мы вели 2:0 и не удержали победу, пропустив вторую шайбу за несколько секунд до сирены.

- Вас тогда подвел нападающий, бросивший по пустым динамовским воротам из-за красной линии, что считается вопиющим нарушением игровой дисциплины. Хотел забить, сделать дубль, но промахнулся и привез вбрасывание в свою зону.
- Согласен. Не знаю, почему Виктор Бобров так поступил. Но игрок он надежный, я в него верил, выпускал в меньшинстве и в самые ответственные моменты, на последних секундах. Да что теперь говорить…

- Серия поражений команды началась с домашнего матча против «Куньлуня»…
- Удивительно, мы 46 раз попали в створ ворот соперника и ни разу не забили. Мистика какая-то!

- После этой неудачи многие недоумевали – зачем вы пустили телевизионщиков с канала КХЛ на предматчевую установку.
- Это предрассудки. Все мы работаем на общее дело, на хоккей, на раскрутку этой игры.

- Почему так сложилась серия на Востоке, где вы проиграли четыре матча подряд?
- Летали не на чартере, а рейсовым самолетом, три из четырех ночей провели в воздухе. Накопилась усталость. Потеря концентрации привела к ненужным удалениям. В Шанхае перед третьим периодом вели 2:1, но упустили преимущество. Во Владивостоке играли хорошо, создавали много моментов, а счет 3:6. Наш вратарь стал пропускать те шайбы, которые отражал в начале сезона.

- Считаете, что ситуация была поправима?
- Конечно. Впереди было 43 матча. Команда прогрессировала, играла гораздо лучше, чем в прошлом сезоне. Мы двигались вперед. Однако руководство приняло такое вот решение.

Поймите, глубину состава «Спартака» не сравнить с питерской. Если у нас два-три игрока выпадают из лодки, она идет ко дну.

- После Кубка мэра вы хотели усилить атаку двумя нападающими. В их числе бывший капитан «Спартака» Максим Рыбин, который ныне штампует шайбы в «Ладе».
- Мне сказали, что бюджет на трансферы исчерпан, денег нет. У нас же забивает в основном только первое звено Райана Стоа. Третье и четвертое со своими задачами справляются. Нужно было создать еще одну «линию», способную поддержать лидеров. Увы, не удалось.

- В кулуарах говорили, что в тренерском штабе «Спартака» не было единства, тренера Виктора Игнатьева, заменившего Владимира Тюрикова, пригласили без вашего согласия.
- Нет, это неправда. Игнатьева я не приглашал, но знаю его давно, вместе играли за «Питтсбург». Не в этом корень наших бед. Разве можно построить серьезную команду с нуля за один год? Мы двигались в правильном направлении, просто не хватило времени.

- С игроками успели попрощаться?
- Да. Сказал ребятам «спасибо».

- Ваши планы на будущее?
- Отдыхать не собираюсь. Не устал. Проанализирую ситуацию, переговорю с агентом. К работе готов.


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