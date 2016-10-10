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«Слишком болен, чтобы лететь». Риксена не пустили в самолет из-за болезни

Андрей Васильев
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии
Фернандо Риксен три года сражается со смертельной болезнью, но по-прежнему может самостоятельно летать на самолетах
Фернандо Риксен три года сражается со смертельной болезнью, но по-прежнему может самостоятельно летать на самолетахИсточник: The Sun

С Фернандо Риксеном, за которого мы переживаем уже почти три года из-за его смертельного недуга  болезни Лу Герига, приключилась неприятная, очень щекотливая история.

Риксен собирался лететь из Валенсии, где сейчас живет, в Амстердам, однако голландская авиакомпания KLM отказала ему в посадке на рейс. Причина в том, что из-за серьезной болезни Фернандо был бы не в состоянии справиться с чрезвычайной ситуацией на борту. Говорят, сотрудники перевозчика так и выразились: он слишком болен, чтобы лететь.

– Они говорили Риксену, что он не сможет справиться даже с ремнем безопасности – но Фернандо сказал мне, что он был вполне способен с этим справиться, – рассказал друг экс-футболиста и соавтор его книги Винсент де Врис. – Фернандо за последний месяц летал сам три раза, и никаких проблем не возникало. Он очень зол из-за этой ситуации.

Представитель KLM, к которому обращались, например, английские журналисты, отказался комментировать этот инцидент, ограничившись общей фразой о том, что приоритет для компании – безопасность пассажиров.

В последнее время Риксен часто пользуется инвалидной коляской, на ней он и пытался попасть на борт самолета. «Если бы Фернандо нужна была постоянная помощь, он бы брал с собой кого-то в сопровождение, но этого не требуется», - говорят друзья бывшего футболиста. 

Лететь Риксен собирался через Амстердам на благотворительный ужин в Глазго. Там его ждали бывшие партнеры по «Глазго Рейнджерс» Барри Фергюсон, Марко Негри и другие.

Фернандо Риксен: Моя цель? Дожить до конца года

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