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«На призовые хотел купить клавиатуру». Как Effect выиграл «Кибербитву»

Андрей Ефимов, Виталий Фомин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«На призовые хотел купить клавиатуру». Как Effect выиграл «Кибербитву»

8 октября в одной из башен международного делового центра «Москва-Сити» прошел финал «КиберБитвы» по Dota 2 с участием любительских команд.

Призовой фонд шоу-турнира составил 550 000 рублей. Отличительная особенность турнира – каждую из 4 команд, вышедших в финал, курировала связка из известного видеоблогера YouTube и экспертов по игре в Dota 2 (комментаторы и аналитики студии RuHub).

Еще до начала финала своим мнением о соревновании поделился бывший профессиональный игрок в DotA Allstars и Dota 2 Ярослав «NS» Кузнецов:

- Это очень интересный турнир, открывающий возможность почувствовать себя профессионалом любому человеку в стране. Это шанс для молодых ребят подняться с низов, почувствовать себя участником чего-то большого. И это круто, придает мотивацию. Возможно, кто-то из этих ребят через пару лет сможет выиграть турнир посерьезней. И даже пробьется на The International.

Кураторы команд-участников были определены досрочно, что же касается финалистов, то им пришлось доказывать свое превосходство в предварительных поединках. Последний был определен 23 сентября. Победителем стала команда Effect, одержавшая победу над пятеркой из MSK_SLAYERS со счетом 2:0. Итоговая же четверка финалистов-участников и наставников финальной «КиберБитвы» выглядела следующим образом:

· Юрий Хованский и Иван «Faker» Дёмкин, команда «Not a player»;
· Даниил «MetaGame» Грузинов и Андрей «Dread» Голубев, команда HÔNAN;
· Юрий «Frost» и Ярослав «NS» Кузнецов, команда Plastelin;
· Антон Логвинов и Виталий «v1lat» Волочай, команда Effect.

Погода показала свой характер: субботнее утро, порывы ветра бросали зябкую осеннюю изморозь в лицо, столицу затянуло плотным туманом. Едва поднявшись над землей, он полностью окутал 58-й этаж башни «Империя», превращая обыденный серый скучный пейзаж в декорации к фентезийному фильму. Участников кибербитвы, собравшихся на финальный этап соревнования с целью определить сильнейшего и забрать награду в четверть миллиона рублей, скрыла плотная завеса, ограждая от реальности и погружая команды и зрителей в призрачный игровой мир. Что ж, теперь их ничто не отвлекало от главного сражения и возможности вдоволь насладиться обстановкой, созданной организаторами турнира.

Волей жребия первыми в бой вступил Effect Антона Логвинова и «Not a player» Юрия Хованского. Следом включились Plastelin и HÔNAN. Выиграв оба финальных поединка, Effect первым из участников пробился в Гранд-финал.

Сразу после выхода в финальную серию Антон Логвинов признался:

- Очень крутое зрелище! Я не люблю соревновательные игры вообще, как класс. Наблюдать за игрой лично для меня гораздо интереснее, чем заучивать миллион комбинаций и знать героев, прекрасно понимая, что в перспективе, я никогда не буду таким, как эти ребята.

За один раунд Dota испытываешь столько эмоций, сколько получаешь за несколько футбольных матчей. Я ничего не имею против остальных видов спорта, но то, что у киберспорта офигенное будущее - это ясно.

Дабы исключить случайности, организаторы дали всем проигравшим еще один шанс на попадание в финальную серию. Вторую путевку в Гранд-финал между собой разыграли проигравшие в первых матчах, а также уступивший во втором поединке Plastelin. Однако чуда не произошло, и в решающем матче коллектив Юрия «Frostа» и Ярослава «NS» Кузнецова снова переиграл команду HÔNAN.

Финальная серия из трех матчей до двух побед так же закончилась вполне предсказуемо – Effect, как и в первом матче, оказался на голову сильнее Plastelinа. Лишь во втором поединке финальной серии подопечные Логвинова, слегка ослабив контроль, дали небольшой шанс сопернику. Однако тот им так и не воспользовался. Итог: Effect взял верх во всех пяти своих поединках и заслуженно выиграл главный приз в 250 тысяч рублей.

- Мы вышли более собранными, чем наши соперники. Полторы недели в Москве - достаточно для того, чтобы подготовиться к турниру, - прокомментировал победу один из игроков команды Effect, а затем пошутил. – На призовые деньги хотел клавиатуру купить, но мне ее подарили. Так что планы рухнули.

* Dota 2 (Defence of the Ancients 2) – одна из наиболее популярных игр в Steam (сервис цифрового распространения компьютерных игр и программ), положительно охарактеризованная критиками за игровой процесс и качество производства. Основной недостаток - сложность обучения. В ходе игры профессиональные команды со всего мира соревнуются в рамках различных лиг на турнирах.

Призовые фонды премиум-класса по Dota 2 могут составлять до нескольких миллионов долларов. Крупные профессиональные турниры транслируются на видеостриминговых сервисах, набирая свыше миллиона зрителей.

Самый крупный турнир - The International. Ежегодно он проводится компанией Valve на стадионе KeyArena at Seattle Center. В 2016 его призовой фонд составил свыше 20,7 млн долларов, став крупнейшим в истории киберспорта на момент проведения. Чемпионом стала команда из Китая Wings Gaming.

В игре участвуют две команды (The Radiant и The Dire) по пять человек, у каждой из которых есть собственная база на карте. Каждый из игроков управляет одним героем с уникальным набором навыков и владеющим различными стилями игры. Цель — уничтожить главное здание на вражеской базе.


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