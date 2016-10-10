Легенда «Дакара» из Японии

Раз в год миллионы поклонников следят за бурей, которую сотни подготовленных автомобилей создают в горах и пустынях планеты Земля. Мы поговорили с человеком, который выиграл «Дакар» дважды подряд. Хироши Масуока, заводской гонщик Mitsubishi и легенда ралли-марафона, рассказал «Советскому спорту» о том, как стать чемпионом.

Евгений ВАСИН

«С 8 ЛЕТ ЗА РУЛЕМ»

– Как вы пришли в автоспорт?

– За руль меня в восьмилетнем возрасте посадил отец. Меня всегда приводила в восторг последовательнос ть его движений при управлении автомобилем. То, как двигались его ноги, нажимая педали тормоза, газа и сцепления, то, как умело он управлял машиной. Однажды отец предложил мне попробовать. Я посмотрел, как он переключает передачи, работает ногами, запомнил, повторил и поехал. С тех пор я за рулем. Мне приходилось терпеть поражения и надеяться на победы. Я завоевывал призы и испытывал автомобили. Обучал водителей и инженеров. Принимал участие в создании новых авто. И с детских лет до сих пор, стоит мне сесть за руль, мое сердце начинает биться чаще. Иногда бывает страшно, но я ничего не могу с собой поделать: автомобили и Mitsubishi – это моя жизнь!

– Почему выбрали ралли-рейды?

– Моим первым автомобилем был Mitsubishi Jeep. Это простой и утилитарный внедорожник с открытой крышей, на котором я учился ездить, соревноваться и побеждать еще дома, в Японии. Он мог ехать по любой дороге – и никаких гоночных треков было не нужно. Да и какие там треки – грунтовки, горные серпантины, «песочницы» и просто тропинки между сел! Их можно было проходить на той скорости, что позволял автомобиль. Навыки управления, которыми я там обзавелся, и привели меня в ралли-рейды.

– Расскажите о вашем первом «Дакаре».

– Я начал участвовать в официальных соревнованиях в 18 лет. Еще до своего первого «Дакара» становился чемпионом Японии по ралли. Нарабатывал опыт, накатывал часы. А потом получил приглашение на свой первый ралли-марафон «Париж – Дакар» в 1989 году. Занял 29-е место в общем зачете. Для себя тогда считал это неплохим результатом – я был новичком в таком виде соревнований, а вокруг – одни профессионалы. В следующем ралли-рейде занял уже 10-е место, став победителем в своем классе.

Но, прежде чем поднять победный кубок, прошло еще 10 лет. Самым сложным стал 2001 год – победа от меня ушла в последний момент. Но я пережил этот этап, стал сильнее и в следующем году сумел победить. После первой победы мне удалось закрепить результат и выиграть «Дакар» во второй раз, чтобы показать всем: я не случайный гость на самом изнурительном ралли-марафоне на планете.

Хироши Масуока побеждал в Дакаре на внедорожнике Mitsubishi Pajero, автомобиле, который в разных исполнениях 7 раз приносил японцам кубок.

Легендарному японцу одному из немногих удалось победить в главном ралли-марафоне дважды подряд.

«Электричка» Mitsubishi, та самая, которая принимает участие в знаменитом «подъеме на гору» Пайкс Пик.

Масуока-сан уверен, что его дни в гоночном кокпите еще не закончены – команде предстоит большая работа по возвращению в гонки.

Хироши Масуока, инженер и заводской гонщик Mitsubishi.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РАЛЛИ

– Участвуете сейчас в ралли-рейдах?

– Да, я действующий заводской гонщик. Но, кроме того, еще и сотрудник инженерного отдела, который участвует в настройке и доводочных испытаниях новых машин.

– Хотелось бы вам вернуться в главный ралли-марафон планеты?

– Я мечтаю о том, что команда Mitsubishi вернется в этот ралли-рейд. Но время и технологии бегут вперед очень быстро, и возвращаться нужно на чем-то новом. Имею в виду, что на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания мы уже выиграли все, что только можно: 12 побед заводской команды Mitsubishi в гонке, семь последних из которых подряд. Теперь пришло время новых силовых установок – скоро великий марафон покорится электромобилю.

– Так какие планы у «Митсубиши» по возвращению в «Дакар»?

– Сейчас тестирую подготовленный к гонкам Outlander PHEV. Участвовал на нем совсем недавно в прогонах в Португалии. Мечтаю приехать в Россию и испытать возможности этого подключаемого гибрида в условиях русской зимы. Например, поучаствовать в бахе «Северный лес».

Если и возвращаться в «Дакар» – то с новым автомобилем. У нас есть опыт успешного участия в международных соревнованиях на асфальте. Интересно было бы вернуться с передовыми электрическими технологиями и в ралли-рейды.

– Расскажите подробней о своем гоночном прототипе.

– Здесь все просто. Это фактически серийный Mitsubishi Outlander PHEV. Мы лишь поставили его на серьезную гоночную резину, усилили подвеску, увеличили дорожный просвет, усовершенствовал и его тяговую батарею. Сейчас работаем над заменой стандартной трансмиссии на более подготовленную для адских условий больших гонок. Сейчас улетаю в Японию для испытаний новой коробки передач для этого автомобиля. Будем подбирать оптимальные соотношения передаточных чисел.

– Расскажите о проекте «Легенды «Дакара»

– Три года назад сотрудники Российского офиса Mitsubishi Motоrs обратились ко мне с интересным предложением, которое выглядело очень заманчивым. Путешествовать по всей России, проехать вашу великую страну с востока на запад, побывать и на севере, и на юге, встретиться с огромным количеством настоящих фанатов марки Mitsubishi. Мне обещали в каждом городе тест-драйв с клиентами на внедорожных трассах, максимально похожих на раллийные спецучастки. Разве я мог отказаться! За три года этого мероприятия я увидел не только песок, к которому привык в «Дакаре». Под колесами моих автомобилей были и трава, и глубокая грязь, и лесные дорожки, и проселки! И везде организаторы готовили что-то новое, увлекательное, ни разу не повторились и к моему счастью, и к радости наших многочисленных гостей. Помимо 17 пресс-конференци й мы провели большие клиентские мероприятия в 13 городах России. И только в этом году побывали в Архангельске, Липецке, Иркутске, Сургуте, встретились с фан-клубами и в столице.

Прототип, основой которого стала гигантская батарея, не слишком сильно отличается от автомобилей, сходящих с конвейера

АМЕРИКАНСКИЕ ГОРКИ

– У вас огромный опыт в ралли-рейдах. Где еще удалось себя испытать?

– Самые интересные соревнования в последние годы для меня – это, конечно же, подъем в гору Пайкс-пик в США. В последние три года мы участвовали в этих соревнованиях на электромобилях Mitsubishi I-MiEV Evolution. Пайкс-пик – гора, расположенная в центре американского штата Колорадо. Ее автомобильные экстремалы облюбовали для соревнований типа «подъем на холм» с 1916 года. Техника стартует с площадки, расположенной на высоте 2862 м над уровнем моря и, преодолев почти 20 км и 156 поворотов, финиширует на вершине, на высоте 4301 м. В гонке участвуют самые разные виды транспорта, разбитые на классы от мотоциклов до грузовиков. С 1981 года в гонке принимают участие электромобили. В 2014-м два гоночных болида MiEV Evolution III с четырьмя электромоторами на каждое колесо совокупной мощностью более 600 л.с. победили в классе электромобилей. Эта победа очень приятна для меня. Но ведь это не просто соревнования. Во время этих гонок я получаю много информации об электромобиле и передаю ее нашим инженерам. Совместными усилиями мы настраиваем подвеску и другие узлы прототипа, доводя до идеала. Рано или поздно подобные автомобили станут серийными, и они не должны разочаровать покупателя.

– Какие характеристики автомобиля особенно ценны для вас?

– Не могу выделить лишь один параметр в автомобиле. Важна слаженная работа всех узлов и агрегатов. Я очень ценю отличную управляемость, энергоемкую и выносливую подвеску. И, конечно же, нужно, чтобы это все доехало до финиша без проблем. Крайне важна общая надежность автомобиля. Так что в инженерных лабораториях Mitsubishi мы долгие годы работаем именно над сочетанием всех этих качеств, а не над каким-то одним. Современному человеку уже недостаточно просто надежного авто или просто комфортного – он хочет все и сразу. Это – наша цель.

– Какие изменения, произошедшие за последние годы во внедорожниках «Митсубиши», вы бы отметили как раллийный пилот?

– Автомобили Mitsubishi всегда хорошо ехали, причем по любому покрытию. А сейчас они стали еще и комфортабельными . Для меня новое поколение Mitsubishi Pajero Sport, которое я представлял на проекте «Легенды «Дакара», будто собственный ребенок. Я знаю его наизусть, каждый болтик. Ведь я принимал непосредственное участие в разработке этого нового внедорожника. Мы в Mitsubishi старались, чтобы подвеска стала гораздо комфортней и при этом он остался в меру жестким и не растерял своих внедорожных возможностей. Сейчас мне и моим коллегам есть чем гордиться.

– Когда мы снова увидим вас в больших гонках?

– Мне 56 лет, через три года пора будет уходить на пенсию. Надо успеть подготовить следующее поколение заводских гонщиков команды Mitsubishi. Мы много тренируемся, среди моих учеников есть очень достойные молодые ребята. В следующем году, возможно, в рамках мероприятия «Легенды «Дакара» мне удастся взять лучших из них вместе с собой в Россию. И уже молодая смена покажет, на что способны внедорожники Mitsubishi.

Но еще тренируюсь и готовлюсь к соревнованиям сам. В месяц я бываю дома с семьей не более четырех дней – остальное время провожу за рулем Mitsubishi в разных уголках планеты. Кому-то мой график может показаться невероятным, но я живу автомобилями с той самой минуты, когда отец в детстве впервые посадил за руль моего первого Mitsubishi. И уже 35 лет я неразлучен с автомобилями с тремя бриллиантами на радиаторной решетке, ни разу им не изменял. И, конечно, я мечтаю вновь сесть за руль гоночного Mitsubishi в «Дакаре». Но это зависит не только от меня, но и от решения руководства компании, и от слаженной работы сотен людей, которые готовят автомобили моего бренда к победам.

За рулем, как и много лет назад, Хироши Масуока.

Хироши Масуока - главный герой программы «Легенды Дакара». Уже третий год знаменитый гонщик демонстрирует свой талант в России. В этом году его автомобилем стал новый Mitsubishi Pajero Sport.

ДОСЬЕ

Хироши Масуока

Дебют во внедорожных гонках состоялся в возрасте 18 лет, в 1987 году Хироши Масуока принял участие в легендарном ралли «Дакар». После побед в 2002 и 2003 гг. он стал первым японским гонщиком, выигравшим «Дакар» дважды подряд. Масуока являлся одним из лучших гонщиков ралли «Дакар», пока не покинул гонку в 2009 году.

С 2012 года представляя команду MMC, а также являясь пилотом электромобиля Mitsubishi i-MiEV Evolution, на котором принимает участие в знаменитом «Пайкс-пик» (Pikes Peak International Hill Climb), проходящем в штате Колорадо. В 2014-м два гоночных болида MiEV Evolution III с четырьмя электромоторами на каждое колесо совокупной мощностью более 600 л.с. стали победителями в классе электромобилей. Хироши Масуока является штатным сотрудником в Mitsubishi Motors Corporation (MMC) в должности старшего эксперта в отделе стратегии продукции. Его уникальные навыки и знания успешно используются для разработки автомобилей и анализа компонентов. Он выполняет обязанности водителя-испытат еля, а также обучает водителей Mitsubishi.

Pikes Peak

Pikes Peak International Hill Climb – ежегодное соревнование по подъему на гору Пайкс-пик, проходящее в штате Колорадо. Впервые прошла в 1916 году Неофициальное название мероприятия – «Гонка в облаках». Гонщики преодолевают 20 километров, или 12,5 мили. Стартовая площадка находится на высоте 2862 м над уровнем моря, а финишная отсечка – на 4301 м над уровнем моря. Петляющий серпантин, который и представляет собой гонка «Пайкс-пик», состоит из 156 поворотов, а перепад высот между стартом и финишем – 1439 м. До 2011 года трасса состояла не только из асфальтовых участков, но и гравийных включений.

Сегодня в соревновании принимают участие более 150 спортсменов в 23 классах, из которых 10 – мотоциклы.

Mitsubishi Pajero Evo

Mitsubishi Pajero Evolution – это модификация легендарного «Паджеро», выпускаемая компанией Mitsubishi c 1997 по 1999 год. На волне побед в «Дакаре» решено было сделать уникальный автомобиль для гражданского использования, который внешне отличался от штатного трехдверного внедорожника. Под капотом находился 3,5-литровый двигатель MIVEC, который при 6500 оборотов выдавал 280 лошадиных сил. Подвеску полностью видоизменили, сделав колею автомобиля шире, а максимальная скорость составляла 180 км/ч.

В 1998 году Mitsubishi победил в «Дакаре» на своем новом внедорожнике Pajero Evolution.