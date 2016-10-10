Борис Майоров: Титова из «Спартака» убрали по делу. Но и Ярушкин – не вариант

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об отставке Германа Титова и кандидатах на пост главного тренера «Спартака».

ФИАСКО

- В последних 10 матчах «Спартак» сумел одержать всего две победы.

? В чем главная причина неудач московской команды.

Так неудачи и связаны в первую очередь с тренерской работой! Ну что у «Спартака» состав хуже, чем у «Куньлуня» или «Амура»? Ладно им уступили на выезде. Но перед этим было домашнее поражение от «Югры». Его чем оправдать?

Получается, что команда недостаточно хорошо готова к сезону. И речь не только о «физике», но и о сыгранности звеньев, тактических вариантах...

Вспомните, год назад у «Спартака» был такой же провал на самом старте чемпионата. Сейчас его вроде бы удалось избежать. Но на самом-то деле в конце сентября команда вновь рухнула. И пока не в силах подняться. Все повторяется.

Мы, ветераны, собираемся вместе на каждом домашнем поединке «Спартака». И внимательно наблюдаем за его выступлением. Общее мнение – у команды Титова игра не поставлена. Ее просто нет! Когда хоккеисты гоняют шайбу по бортам, добиться результата невозможно.

Вспомните, как на Кубке мира играли канадцы, шведы, молодые североамериканцы , да и наши тоже. Вбрасывание шайбы в зону соперника наугад, по борту – редчайший случай!

Выход из зоны, прохождение средней зоны – все через пас. Это же азбучные истины, которые напрочь отсутствуют в игре «Спартака».

ОТСТАВКА

! Главный тренер красно-белых Герман Титов в понедельник был отправлен в отставку.

? Не поторопилось ли руководство «Спартака» со столь жестким решением.

Еще раз повторю – дело не в текущем результате. А в том, что команда не умеет играть. Поэтому и очков нет! Вспомните, концовку прошлого сезона. Тогда «Спартак» тоже проигрывал всем подряд. Титова уже тогда можно было убирать. Но клуб не стал торопиться. Дал тренеру еще один шанс. Увы, игра команды не изменилась к лучшему.

Так что сейчас руководство «Спартака» поступило логично. И самому Титову нет никакого смысла оправдываться.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

! И.О. главного тренера команды временно назначен Алексей Ярушкин, ранее руководивший фарм-клубом «гладиаторов».

? Сможет ли этот специалист вывести «Спартак» из кризиса?

Ярушкин назначен только исполняющим обязанности. Это говорит о том, что его кандидатура тоже не слишком устраивает спартаковское руководство. Что можно сказать об этом специалисте? Ну поработал он в «Витязе» главным немного после Майка Крушельницки. Но это было уже давно.

Для специалистов Ярушкин – неизвестная персона. В принципе, «Спартак» сейчас сделал такой же ход, как и «Динамо» - поднял тренера из фарм-клуба в основную команду.

Но у бело-голубых была своя идея под таким смелым кадровым решением. Орешкин привел вместе с собой чуть ли не полкоманды из Балашихи. Тех, кого он знал. Эти игроки из кожи вон лезли, чтобы доверие на более высоком уровне оправдать. И потому «Динамо» в прошлом году показывало очень приличный хоккей. Сбалансированный , крепкий в обороне, мощный в атаке.

Сомневаюсь, что Ярушкину удастся дебютировать в КХЛ столь же удачно. Вот в его тренерский штаб вошел известный защитник Данила Марков. Это тоже самое, что и Вячеслав Козлов, работавший с Титовым. Понимаете, КХЛ – это все же очень серьезный уровень. И чтобы работать в ней тренером, специалист должен в прошлом хоть что-то иметь. Хоть какой-то опыт… А ни Марков, ни Козлов им, как тренеры, не обладают.

МИСТЕР «Х»

! Руководство клуба заявило, что уже ведет переговоры с более опытным специалистом.

? Кто из ныне свободных наставников мог бы сейчас возглавить «Спартак»?

«Спартаку» подошел бы Николай Соловьев. Но он уже нашел место в Нижнекамске. Да еще и нашего Сергея Шепелева в свой тренерский штаб прихватил.

Кандидатуру Назарова «Спартак», насколько мне известно отмел сразу. Крикунов - вариант, но я не слышал, чтоб его хотя бы обсуждали.

Корноухов? Это несерьезно. Если человек у себя в Омске не смог ужиться… То уж в Москве со «Спартаком» ему точно не сладить. Брагин? Пробовали уже. У него с «молодежкой» получается лучше, чем с клубом.

Я знаю, что сегодня в 10.30 утра состоялось заседание руководства клуба. Через час Титова убрали и временно назначили Ярушкина. Поначалу в его тренерском штабе был и Браташ. Но потом он тоже отпал. Все же человек занят в «Локомотив». Плюс он тренер нашей олимпийской сборной.

Так что найти наставника для «Спартака» - непростая задача. Надо поискать среди вторых в клубах КХЛ. Все же у нас в лиге 29 команд! Наверняка кто-то уже подрос. Красно-белым нужна фигура, которая способна сразу громко заявить о себе.