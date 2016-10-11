Александр Лебзяк: Буду претендовать на пост главного тренера

Экс-главный тренер сборной России по боксу Александр Лебзяк – о предстоящих выборах президента федерации.

- Выборы президента федерации пройдут 14 октября, - говорит Александр Лебзяк. – На данный момент четыре кандидата: Евгений Алексеевич Муров, Эдуард Ришатович Хусаинов, Сергей Михайлович Данилов и Алексей Михайлович Котляр.

- Кто такой Евгений Алексеевич Муров, все знают – председатель высшего наблюдательного совета федерации. Можете вкратце охарактеризовать остальных кандидатов?

- Эдуард Ришатович Хусаинов - известный в мире бокса человек, сам бывший боксер, уже возглавлял федерацию. Сергей Михайлович Данилов - президент федерации Московской области. Кто такой Котляр, я не знаю. Видимо, его выдвинула региональная федерация.

- Действующий президент Борис Иванюженков будет выдвигаться?

- Думаю, не будет.

- Как полагаете, у кого самые высокие шансы на победу? Многие считают, что у Мурова.

- Ну, посмотрим. Там же надо заниматься плотно, много ездить. На сегодняшний день у нас не очень хорошая ситуация.

- Если конференция изберет новый исполком, вы будете выдвигать свою кандидатуру на пост главного тренера?

- Есть такие мысли. Но надо смотреть, кто станет президентом. Главного тренера ведь не на конференции выбирают. Новый исполком очертит круг кандидатов и будет решать, кого назначить.

- А как технологически проходит выдвижение на пост главного тренера сборной?

- Подается заявка на имя президента федерации. Но если президентом станет Евгений Алексеевич Муров, думаю, у него уже есть круг кандидатов на пост главного тренера.

- Вы в этот круг входите?

- Нет, меня там нет. Я в этом уверен.

- Но в конференции вы в качестве делегата будете участвовать?

- Либо я буду делегатом, либо президент федерации бокса Москвы Юрий Николаевич Ансимов.