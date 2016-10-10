Cборная больше не банда. Колонка Василия Уткина

Сборная России не просто ищет свою игру, оптимальный состав и тренировочный режим. Именно сейчас одновременно с этими задачами сборная России перестала существовать в своем прежнем виде как общность, или как коллектив, или, если хотите, как банда.

БЕЗ КОМАНДЫ

Ее покинули одновременно многолетний капитан (хоть и играл он не каждый матч) Широков, центральный защитник Игнашевич, а на матче с Коста-Рикой не было и еще одного ветерана, Акинфеева.

Станислав Черчесов подчеркивает при каждом случае, и это совсем не новость, что сборная в первую очередь – команда. В самом широком смысле этого слова. Черчесов отказывается давать любые оценки, кроме коллективных. Правда, не может не веселить, что в последний раз, на пресс-конференции после Коста-Рики, он сделал это, отвечая (а верней, отказавшись ответить) на вопрос об игре вратаря. А мне сложно предположить, что должен сделать вратарь, чтобы его действия ну совсем никак не выделялись из общекомандных.

Но, тем не менее, Черчесов, как и практически все его предшественники, так говорит.

А команды-то нет, и есть серьезные сомнения в том, что она сложится быстро. И что вообще сложится.

Дело в том, что среди нынешних игроков национальной команды практически никто не является лидером в своем клубе. Яркие игроки, безусловно, есть. А лидеров – нет. В отсутствие Акинфеева это бросается в глаза. В отсутствие Игнашевича уже не так важно, что в строю Березуцкий – Василий совсем не идеальный игрок и сила его всегда была в том, что он часть, важная и незаменимая, но часть многолетне сыгранной оборонительной линии.

Посмотрите, какой яркий матч провел Самедов! Он совпал с крайне неудачной, возможно, самой неудачной и, что особенно печально, еще и страшно невезучей игрой за сборную Василия Березуцкого. Но каждому понятно, что если Самедов не сыграет блестящий матч в следующий раз, то либо сыграет кто-нибудь другой, либо все равно Александра в этом никто не упрекнет. А может быть, даже и не вспомнит. А Березуцкий важен любым. И страшно подумать, что будет без него.

Собственно, ровно поэтому хороший игрок Самедов то появляется в сборной, то выпадает из нее. А Василий сыграл за нее сто первый матч.

БЕЗ ПОЗВОНОЧНИКА

Евгений Ловчев, мой коллега, уже вспоминает Игнашевича и размышляет о его возвращении. От возвращения в строй самого Евгения Ловчева это отличается только тем, что теоретически все еще возможно. Но то теория. А практика, она двояка: сейчас еще можно об этом поговорить и даже сделать, но все равно это временная мера.

Мы хвалим Дзюбу и Самедова, они заслужили свои аплодисменты на сто процентов. Но невозможно сделать команду из этих игроков, как невозможно считать обедом кулек конфет, а спектаклем – чрезвычайно артистичное и мастерское «кушать подано» полтора часа подряд. Это ролевые, как сказали бы в театре – характерные исполнители. И отвечают они за эпизоды.

Практически все футболисты сборной России сегодня – герои по определению эпизодические.

О Джанаеве я ничего не скажу, кто я такой, если мало того, что тренер сборной – так еще и вратарь бывший, молчит. Смольников; вы обратили внимание, например, что на Евро Смольников в составе был, а Самедов сидел? Точно так же как в первой игре обновленной команды, с турками, наоборот – играл уже Самедов, один на всю бровку? Это потому, что их главные качества пересекаются и вдвоем в одном матче они, в общем-то, не нужны. Не запрещены, но и не необходимы.

Полузащиты у сборной России пока что нет. Никакие бойцовские качества не могут изменить этой оценки. Полузащита – это позвоночник, и мерцательно, время от времени, функционировать она не может. Кто-то сказал (и понеслось), что пропущенные сборной России голы – следствие индивидуальных ошибок. Это полная ерунда. Конечно, кто-то ошибается, и у него есть имя и игровой номер – но происходили эти ошибки, да взять самую явную – с первым голом, лишь потому, что довольно простой прессинг сборной Коста-Рики привел к панике. А еще великий английский тренер Исаак Ньютон открыл третий закон тактики, который гласит, что коллективному действию может воспрепятствовать только коллективное взаимодействие. Вторил ему в своих воспоминаниях другой выдающийся стратег, француз Блез Паскаль: если очень сильно и равномерно надавить, где-нибудь обязательно прорвется. Как-то так говорили эти выдающиеся футбольные мыслители.

БЕЗ ЛИДЕРОВ

В комплекте игроков сборной России сегодня нет футболистов, которые могут быть стержневыми как на поле, так и в коллективе. Их в принципе нет в чемпионате России. А были в последние годы только в ЦСКА.

И подсознательно что болельщики, что мы, журналисты, от Ловчева до микрофонного оператора в микст-зоне, мечтаем именно о таких игроках, вспоминая и Широкова, благо дело было недавно, и Аршавина, который все еще играет... И с каждой новой подборкой его голов в чемпионате Казахстана в интернете нет-нет да и скажет кто-нибудь: а вдруг?

Вспоминаем Семака, про которого восемь лет назад и думать уже забыли, а он влился в сборную Гуса Хиддинка в последний момент и сразу же вожаком, потому что никем другим быть просто не умеет.

Других замечательных футболистов, задачи которых на поле были несколько локальнее, не вспоминают. Потому что они есть и сейчас.

Игроки на матч соберутся в нужном количестве. Стараться они обязательно будут. И голы забьют, и о пропущенных сожалеть будут до слез искренне. Не будет претензий по самоотдаче на прекрасных стадионах с воспитанными болельщиками.

Но не осталось лидеров. Настоящих, незаменимых.

