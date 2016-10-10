Лучший в категории Цзю. Не стало легенды бокса Аарона Прайора

Аарон Прайор был хорошо знаком с Мохаммедом Али. Обоих не стало в 2016 году Источник: Associated Press

9 октября скончался один из ярчайших боксеров 20 века – американец Аарон Прайор по прозвищу «Ястреб». Ему было 60 лет.

Причиной смерти знаменитого бойца стал сердечный приступ.

В 1996 году Прайор был принят в Международный зал боксерской славы первым же голосованием, а три года спустя агентство Associated Press признало «Ястреба» лучшим суперлегковесом 20 века (до 63,5 кг – категория Константина Цзю).

Любительская карьера Аарона была яркой и успешной. Он одержал 204 победы при 16 поражениях, уверенно одолев в числе прочих будущую легенду профессионального ринга Томаса Хернса.

Однако главных вершин как легковес-любитель Прайор не достиг: в частности, он не сумел отобраться на Олимпиаду 1976 году в Монреале.

«What time is it? The HAWK Time!»



Стиль «Ястреба» как нельзя лучше подходил именно для профессионального бокса.

- Он работал очень нестандартно. Удары Прайора вылетали под всеми мыслимыми углами и с поразительной скоростью. Он был по-настоящему великим бойцом, и единственное, о чем можно сожалеть: что он не провел еще больше великих боев, - рассказал боксерский писатель Эд Шуйлер-младший.

Агрессивный и взрывной боксер из Цинциннати произвел фурор, выиграв нокаутом 26 поединков подряд в 1977 – 1983 годах. 10 из них были чемпионскими. Прайор в каждом бою обрушивал на соперника град ударов и, не ведая усталости, продолжал сумасшедший прессинг до тех пор, пока оппонент или его угол не выбрасывал белый флаг.

«Ястреб» на ринге просто не знал такого понятия, как шаг назад. Его манера и темперамент напоминали то, что демонстрировал десятилетием раньше филадельфийский тяжеловес Джо Фрезер, ставший первым человеком, сумевшим остановить Мохаммеда Али.

Особое место в карьере Аарона занимают два боя с никарагуанцем Алексисом Аргуэлло. Их первая встреча, состоявшаяся 12 ноября 1982 года в Майами, по праву считается самым ярким и зрелищным поединком декады.

Как и Прайор, Аргуэлло перемалывал своих противников за счет ломовой физической подготовки и великолепно поставленного удара. В их очных противостояниях коса дважды находила на камень, и все же аргументы «Ястреба» оба раза оказались весомее. Аарон не позволил Алексису стать первым в истории чемпионом мира в четырех весовых категориях.

Впрочем, не обошлось и без ложки дегтя. В концовке 13-го раунда Аргуэлло нанес сопернику мощнейший удар навстречу. Прайор был явно потрясен, но гонг спас американца от крупных неприятностей. В перерыве скандально известный тренер «Ястреба» Панама Льюис крикнул катмену: «Дай мне другую бутылку! Ту, которую смешивал я».

Что именно оказалось «живой водой» для чемпиона – так и осталось загадкой. Но Прайор восстановился поразительно быстро, перешел в контрнаступление, и в 14-м раунде уже Алексис оказался в состоянии грогги. Рефери остановил поединок, и Аргуэлло смог прийти в себя только через несколько минут.

Первый бой с Прайором завершился для Аргуэлло тяжелым нокаутом



Не менее драматичным получился и матч-реванш, состоявшийся год спустя. К этому бою Прайора готовил уже не Панама Льюис, а тогда еще молодой, начинающий специалист Эмануэль Стюард (будущий наставник Леннокса Льюиса и Владимира Кличко). Аарон снова победил, оба бойца по окончании поединка объявили об уходе с ринга, но, к счастью, впоследствии передумали.

Невезучий



«Ястреб» из штата Огайо успел сделать на ринге очень многое. Но столь же интересно – сколько еще он мог бы сделать.

В 1981 году Прайору предложили 750 000 долларов за бой с великим и ужасным панамцем Роберто Дюраном, который находился на вершине славы после своих исторических баталий с «Шугаром» Рэем Леонардом. Однако Аарон в этот момент решал бюрократические вопросы со своим менеджером, а когда они были урегулированы – момент был упущен.

В 1982 году на мази была встреча «Ястреба» с самим Леонардом. Рэю предстояло защитить титул в поединке с Роджером Стаффордом. Прайор на своей машине отправился в Баффало на этот бой и услышал по радио сообщение: «Шугару» диагностировано отслоение сетчатки левого глаза. Аарон заглушил двигатель и издал протяжный, звериный вопль отчаяния. Полгода спустя Леонард впервые объявит об уходе с большого ринга.

В 1984 году должен был состояться бой Прайора с Рэем Манчини по прозвищу «Бум-Бум» - чемпионом мира в легком весе по версии WBA. Но и здесь проклятие дало о себе знать. Манчини сенсационно проиграл нокаутом Ливингстону Брамблу.

- В тот день Аарон Прайор действительно плакал. Я видел его слезы, - признался многолетний глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.

На игле



Другой трагедией «Ястреба» была его многолетняя наркозависимость. Как и у нынешнего короля тяжеловесов Тайсона Фьюри, страстью Прайора был кокаин.

- У меня была тяжелая жизненная ситуация. И люди, которые находились рядом, не протянули мне руку помощи. Вместо этого они дали мне наркотики, - вспоминал боксер.

В декабре 1985 года Международная боксерская федерация (IBF) лишила Прайора чемпионского пояса на основании положительного допинг-теста. Аарон вернется на ринг только два года спустя и потерпит единственное в своей карьере поражение – от вполне заурядного Бобби Джо Янга. «Hawk Time», в ожидании которого еще совсем недавно трепетали все любители бокса, постепенно уходило в прошлое.

«Ястреб» в отставке и его трофеи



Но даже тяжелейший бой с пороком Прайор смог завершить в свою пользу. К 1993 году Аарон завершил курс лечения от зависимости. С тех пор и до самой смерти он ни разу не притронулся к наркотикам.