Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Металлург6 : 0Автомобилист
Хоккей  Локомотив1 : 2Слован
Футбол  Голландия- : -Франция
Хоккей  СКА5 : 1Динамо Минск
Хоккей  Динамо Москва4 : 1Медвешчак
Футбол  Швеция- : -Болгария
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алексей Жамнов: У «Спартака» не было стабильности

Владислав Домрачев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Алексей Жамнов
Алексей ЖамновИсточник: Sovsport.ru

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал увольнение главного тренера команды Германа Титова.

- Когда созрело решение расстаться с Титовым?
- Не скажу, что спонтанно, за один день. Окончательно пришел в выводу, что надо что-то менять после последних четырех игр на Дальнем Востоке.

- Однако за четыре поражения подряд тренеров далеко не всегда увольняют. Одна команда, к примеру, проиграла девять раз подряд, а теперь вышла из пике и побеждает…
- В каждом случае нужен свой подход. Не будем всех стричь под одну гребенку. Я, а также наше руководство и спонсоры считают, что команда должна играть лучше и быть выше в турнирной таблице. Если же брать отдельные матчи, то не должно быть так: сегодня победа, а за ней три провала.

- Титов убежден, что ситуацию можно было бы выправить. Но команду накрыли травмы, не отличался стабильностью шведский вратарь…
- Травмы накрыли не только «Спартак», но и другие команды. Так что не надо сваливать на это неудачи. Но даже с учетом этой причины «Спартак» должен играть стабильнее. Были матчи, которые команда не должна была проигрывать. Например, дома «Югре» и «Куньлуню». Поэтому мы сделали то, что должны были сделать.

- Вы ведь не видели этих матчей, находясь со сборной в Торонто на Кубке мира.
- Ну и что? Мне присылали в Торонто подробные отчеты. С тем же Каменским (вице-президентом клуба. – Прим ред.) постоянно находился на связи. Да и наше руководство посещало матчи.

- Титов в интервью «Советскому спорту» посетовал, что ему отказали в усилении команды, когда он просил приобрести двух нападающих.
- Титов прекрасно знал наши возможности и бюджет - что мы можем себе позволить, а что нет. Я бы сам с удовольсивем подписал не только двух игроков. Спонсоры дают нам определенные деньги, и мы не строим иллюзий на счет того, чтобы выйти за эти финансовые рамки.

Исходя из этого бюджета собрали боеспособную команду, которая должна играть лучше.

- Почему остановились на кандидатуре Алексея Ярушкина?
- Знаю его по работе в «Витязе», где он был главным тренером. Там у него не пошло, видно, не хватило опыта. Вторую половину прошлого сезона Ярушкин провел в тренерском штабе СКА, а это богатая практика, школа. Думаю, пора ему выходить на новый уровень. Даем ему шанс.

- Говорите, в Чехове у Ярушкина не получилось. Мне же врезалась в память победа его «Витязя» в Мытищах, после которой «Атлант» возглавил Милош Ржига и довел его до финала плей-офф.
- Хотелось бы пожелать Ярушкину побольше таких побед. Ему в помощники пригласили Маркова. Парень он духовитый, с характером, говорит правду в глаза. К тому же воспитанник «Спартака», что немаловажно. Сделал себе имя в НХЛ, хотя не все верили в его возможности. Играл за сборную на Олимпиаде.

Остаются в клубе Игнатьев и шведский тренер вратарей. Ведем переговоры еще с одним специалистом. Возможно, предложим ему пост главного тренера или его ассистента. Но это дело не одно-двух дней. Пока штаб будет работать в таком составе. Задачу пробиться в плей-офф с нас никто не снимал.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Первоначально в новый штаб «Спартака» должен был войти БраташДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о переменах на тренерском мостике «Спартака».Борис Майоров: Титова из «Спартака» убрали по делу. Но и Ярушкин – не вариантБорис Майоров: Титова из «Спартака» убрали по делу. Но и Ярушкин – не вариантДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – об отставке Германа Титова и кандидатах на пост главного тренера «Спартака».Герман Титов: Считаю, что мы двигались впередГерман Титов: Считаю, что мы двигались впередСразу после отставки уже бывший главный тренер «Спартака» прокомментировал свое увольнение.Алексей Ярушкин: Всегда хочется стать главным тренеромИсполняющий обязанности главного тренера ХК «Спартак» Алексей Ярушкин прокомментировал свое назначение на пост наставника красно-белых.Владимир Крикунов: Возглавить «Спартак»? Я готов! Желание и силы естьВладимир Крикунов: Возглавить «Спартак»? Я готов! Желание и силы естьЭкс-главный тренер сборной России Владимир Крикунов – о возможности возглавить «Спартак» и проблемах красно-белых.Федор Канарейкин: «Спартак» в матче с нами будет уже совсем другой командойГлавный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин высказался о предстоящем поединке со «Спартаком».Алексей Жамнов: Мы приняли решение разорвать контракт с ТитовымСегодня утром главный тренер «Спартака» Герман Титов подал в отставку. Исполнять обязанности наставника красно-белых будет Алексей Ярушкин.Алексей Жамнов: Мы не увидели прогресса в игре «Спартака»Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал изменения в тренерском штабе команды.«Спартак» объявил об отставке Титова«Спартак» на своем официальном сайте подтвердил отставку главного тренера Германа Титова.«Спартак» уволил Германа ТитоваМосковский «Спартак» уволил главного тренера Германа Титова.Федор Канарейкин: «Динамо» и ЦСКА мы уже побили. «Спартак» на очередиФедор Канарейкин: «Динамо» и ЦСКА мы уже побили. «Спартак» на очередиВ эксклюзивном интервью «Советскому спорту» главный тренер «Авангарда» говорил не только о своей команде.Титова в «Спартаке» сменит Назаров?Титова в «Спартаке» сменит Назаров?«Советский спорт» предлагает пять вариантов на должность главного тренера «Спартака», которая, возможно, уже на днях окажется вакантной.Алексей Жамнов: Поговорю с игроками и тренерами «Спартака». После чего приму решениеГенеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможной отставке главного тренера красно-белых Германа Титова.Александр Андриевский: Большое спасибо хоккеистам за домашнюю сериюГлавный тренер «Адмирала» Александр Андриевский после победы над «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ похвалил подопечных за результаты, показанные во всей домашней серии.Герман Титов: «Спартак» не справился со спецбригадой большинства «Адмирала»Главный тренер «Спартака» Герман Титов после поражения от «Адмирала» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ посетовал на слабую игру подопечных в меньшинстве.«Мы попали в яму». «Спартаку» пора ставить главным тренером Зигмунда Фрейда«Мы попали в яму». «Спартаку» пора ставить главным тренером Зигмунда ФрейдаОбозреватель «Советского спорта» – о неудачной полосе московского «Спартака» в КХЛ.«Спартак» проиграл «Адмиралу» во ВладивостокеХоккеисты «Адмирала» нанесли поражение московскому «Спартаку» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:3).«Кульлунь» уже третий на Востоке!«Кульлунь» уже третий на Востоке!Китайский клуб одерживает вторую победу над «Спартаком» в октябре и по потерянным очкам становится одним из лидеров Восточной конференции.Дубль Ярвинена помог ХК «Куньлунь» переиграть «Спартак»Хоккеисты китайского ХК «Куньлунь» на домашнем льду переиграли московский «Спартак» со счетом 4:2.«Советский спорт» стал информационным партнером хоккейного клуба «Спартак» (Москва).

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Алексей Ярушкин
Алексей Ярушкинвсе новости
Герман Титов
Герман Титоввсе новости
Алексей Жамнов
Алексей Жамноввсе новости

Cпецпредложение