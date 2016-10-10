Алексей Жамнов: У «Спартака» не было стабильности

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал увольнение главного тренера команды Германа Титова.

- Когда созрело решение расстаться с Титовым?

- Не скажу, что спонтанно, за один день. Окончательно пришел в выводу, что надо что-то менять после последних четырех игр на Дальнем Востоке.

- Однако за четыре поражения подряд тренеров далеко не всегда увольняют. Одна команда, к примеру, проиграла девять раз подряд, а теперь вышла из пике и побеждает…

- В каждом случае нужен свой подход. Не будем всех стричь под одну гребенку. Я, а также наше руководство и спонсоры считают, что команда должна играть лучше и быть выше в турнирной таблице. Если же брать отдельные матчи, то не должно быть так: сегодня победа, а за ней три провала.

- Титов убежден, что ситуацию можно было бы выправить. Но команду накрыли травмы, не отличался стабильностью шведский вратарь…

- Травмы накрыли не только «Спартак», но и другие команды. Так что не надо сваливать на это неудачи. Но даже с учетом этой причины «Спартак» должен играть стабильнее. Были матчи, которые команда не должна была проигрывать. Например, дома «Югре» и «Куньлуню». Поэтому мы сделали то, что должны были сделать.

- Вы ведь не видели этих матчей, находясь со сборной в Торонто на Кубке мира.

- Ну и что? Мне присылали в Торонто подробные отчеты. С тем же Каменским (вице-президентом клуба. – Прим ред.) постоянно находился на связи. Да и наше руководство посещало матчи.

- Титов в интервью «Советскому спорту» посетовал, что ему отказали в усилении команды, когда он просил приобрести двух нападающих.

- Титов прекрасно знал наши возможности и бюджет - что мы можем себе позволить, а что нет. Я бы сам с удовольсивем подписал не только двух игроков. Спонсоры дают нам определенные деньги, и мы не строим иллюзий на счет того, чтобы выйти за эти финансовые рамки.

Исходя из этого бюджета собрали боеспособную команду, которая должна играть лучше.

- Почему остановились на кандидатуре Алексея Ярушкина?

- Знаю его по работе в «Витязе», где он был главным тренером. Там у него не пошло, видно, не хватило опыта. Вторую половину прошлого сезона Ярушкин провел в тренерском штабе СКА, а это богатая практика, школа. Думаю, пора ему выходить на новый уровень. Даем ему шанс.

- Говорите, в Чехове у Ярушкина не получилось. Мне же врезалась в память победа его «Витязя» в Мытищах, после которой «Атлант» возглавил Милош Ржига и довел его до финала плей-офф.

- Хотелось бы пожелать Ярушкину побольше таких побед. Ему в помощники пригласили Маркова. Парень он духовитый, с характером, говорит правду в глаза. К тому же воспитанник «Спартака», что немаловажно. Сделал себе имя в НХЛ, хотя не все верили в его возможности. Играл за сборную на Олимпиаде.

Остаются в клубе Игнатьев и шведский тренер вратарей. Ведем переговоры еще с одним специалистом. Возможно, предложим ему пост главного тренера или его ассистента. Но это дело не одно-двух дней. Пока штаб будет работать в таком составе. Задачу пробиться в плей-офф с нас никто не снимал.