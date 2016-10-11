Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Футбол  Россия (U-21)- : -Финляндия (U-21)
Хоккей  Спартак- : -Авангард
Футбол  Германия- : -Северная Ирландия
Хоккей  ЦСКА- : -Йокерит
Футбол  Польша- : -Армения
Футбол  Словения- : -Англия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Шалимов: Не надо прятаться за стиль

Евгений Дзичковский
Евгений Дзичковский
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Игорь Шалимов
Игорь ШалимовИсточник: Sovsport.ru

Главный тренер «Краснодара» рассказал специальному корреспонденту «Советского спорта» о футбольных стереотипах, нежелании встречаться с Моуринью и вертикальном футболе.

«СПАРТАК» ПЕРЕКРЫЛ НАМ ВЫХОД»

- Часто ли вам в бытность помощником Олега Кононова хотелось что-то поменять в игре «Краснодара»?
- Некорректный вопрос. Получается, я знал, как надо, а ко мне не прислушивались. Но это не так. У каждого человека есть мнение по тому или иному вопросу. Решения принимает главный, иногда этому предшествует профессиональная дискуссия. В тренерском штабе «Краснодара» была нормальная рабочая обстановка. Никаких возмущений за спиной, никаких противоречий.

- Как вы относитесь к пресловутой вертикализации игры, которую, говорят, не слишком любит владелец команды?
- Отвечу, если вы мне объясните, о чем речь.

- Длинные передачи в штрафную, уход от комбинационности, короткого розыгрыша.
- На мой взгляд, вертикализация – это игра вперед. Есть диагонали, есть продольные передачи в линию атаки. При этом надо понимать цель. Для любой команды она – забить, когда мяч у нас, не пропустить – когда у них. Понятно, выходить из обороны надежнее средними и короткими передачами. Лупить бездумно по трибунам или долбить мяч в район своего нападающего, авось подберет, – плохо. И мы так никогда не играем, хотя некоторые команды это практикуют. Но что делать, если тебе не дают разыграть мяч? Яркий пример – игра со «Спартаком». Они нас особо не прессинговали – просто пресекали у нашей штрафной все попытки выйти в атаку короткими и средними передачами.

- Как быть?
- Любая команда с определенным подбором игроков всегда старается играть низом: это правильно, ты все держишь под контролем. Но если тебя накрывают и ты теряешь мяч на своей половине, тут же получаешь быструю атаку, а то и гол, – надо думать, что делать. И какой бы у тебя ни был стиль, вынужден использовать длинные пасы. В той игре мы сделали в два раза больше длинных передач, чем «Спартак». Хотя при Массимо Каррере такой вид передач не запрещен.

- О чем это говорит?
- О том, что не надо прятаться за какой-то стиль, которого, быть может, уже и нет давно. Какой у нас стиль был со «Спартаком» и с «Локомотивом»? Я тогда тоже был в тренерском штабе, и не очень корректно сейчас такое говорить, но это правда. Соперник прижимает – катишь вратарю или долбишь вперед, выхода другого нет. Не наш стиль, да. Но в футболе есть понятие – переход на чужую половину поля. И делать это приходится по-разному. Не получается низом, как в идеале, – действуй верхом. Надо тренировать все варианты.

Игорь Шалимов: Наши судьи поделили поле на части

«ТРИ ЛУЧШЕ ВОСЬМИДЕСЯТИ»

- Какой вам ближе?
- Сейчас стараемся переходить центр поля быстро. Завершать или не завершать – это уже группа атаки на месте разбираются. Задача максимум – быстро все разыграть и забить. Не получается? Переходим в позиционную атаку. Причем с сильными командами легче: они играют в открытый футбол, с ними можно в этом состязаться. А слабые не раскрываются, держат всегда по пять человек сзади, редко идут вперед, – их если ловить, то только в такие моменты. Сейчас вот нарассказываю вам, и соперники будут слишком много про нас знать.

- Думаю, они и так знают ваш стиль.
- Стиль – хорошо, но зачем нужны 80 передач, если можно сделать три, отобрав мяч, и забить? Зачем все тормозить, скатываться в позиционную атаку, без конца пасовать друг другу и не иметь ни одного момента?

- Разве не мелкого и среднего паса требует от вас генеральная линия, спускаемая сверху?
- Требует. Но нельзя играть низом во всех ситуациях. В прошлом сезоне мы из пяти выездных голов от ЦСКА три пропустили, потеряв мяч на своей половине поля. Кому это надо?

- Что делать?
- Тренировать разные модели выхода в атаку до автоматизма. Учиться выходить за счет даже не длинных, а средних передач. Одна такая передача на 30 метров способна отрезать группу из шести соперников. Кроме того, мы никогда не уйдем в глухую защиту, забив мяч. Не начнем тупо долбить по трибунам. Президент клуба скажет: «Вы что?». И я скажу команде то же самое. Но слово «стиль», честно говоря, мне вообще не нравится.

- Зато оно нравится президенту клуба.
- На мой взгляд, догма обедняет развитие. Уметь играть низом и верхом лучше, чем только низом или только верхом.

- Главное, чтобы нравилось зрителю: по-моему, в клубных верхах культивируется такая идея.
- А зрителю нравится, когда мы теряем мяч на своей половине и пропускаем? Я хочу, чтобы мы уверенно выходили из своей зоны. Да, низом. С разворачиванием позиционной атаки. Но когда нам этого не позволяют, я хочу, чтобы мы умели делать все. И без дурацкого навала или тупого выноса. Вот наш стиль.

«ПРЕЖДЕ ЧЕМ КОНТРОЛИРОВАТЬ, НАДО ОТОБРАТЬ»

- Фабио Капелло в 1997 году сделал «Реал» чемпионом, но был уволен за отсутствие стиля. Это говорит о том, что для тренерской карьеры имеет значение не только результат.
- Не знаю, какой был у «Реала» стиль. Вот у «Барселоны» – знаю, а у «Реала» какой?

- По мнению болельщиков и тогдашнего президента клуба Лоренсо Санса – не слишком зрелищный. При том, что и во второй приход Капелло в «Реал» случилась его отставка после чемпионства.
- Думаю, Капелло – тяжелый человек, который, выиграв чемпионат, поругался с Сансом. Вот и вся причина.

- Шалимов-тренер пытается привить своей команде футбол Шалимова-игрока?
- У бывшего футболиста в тренерстве есть преимущество: он знает нюансы, видимые не только со скамейки, но и с поля. Он там был, прочувствовал все на себе. Но есть и обратная сторона: порой бывший футболист судит игроков по себе, не может понять, почему у них не получается что-то, некогда ему доступное. И начинает участвовать в двухсторонках, учить личным примером. Считаю, это не дело: тренер должен наблюдать и подсказывать, а не сравнивать себя с футболистами или резвиться на тренировках.

- Валерий Карпин, не будучи в свое время выдающимся технарем, сказал, когда пришел в «Спартак»: «Хочу, чтобы мы играли, как «Барселона». Каких взглядов в этом вопросе придерживается техничный в прошлом футболист Шалимов?
- Все видят, какое количество передач делают каталонцы за матч и сколько времени владеют мячом. Но откуда берутся их 80 процентов владения, задумываются не все. А ведь это идет не только от техники и выдающегося контроля мяча – «Барса» моментально возвращает себе мяч при потерях. У нас, потеряв, либо бегут назад, либо фолят, а она – возвращает. Сразу, через три секунды! Игра идет на опережение, на перехват, – на тренировках это отработано до автоматизма. Если хотите играть, как «Барселона», сначала такого отбора добейтесь, а потом уже говорите о контроле мяча.

Футболисты «Краснодара»
Футболисты «Краснодара»Источник: Photo.sovsport.ru

«КРАСНОДАР» – ТОП-КЛУБ»

- Какую часть матча готов прессинговать «Краснодар»?
- Я говорил не про прессинг, а про отбор при потере мяча. Прессинг – давление на чужой половине поля, когда мячом владеет соперник. Отбор при потере – это когда лучше одному-двум сделать рывок на восемь метров вперед, чем вся команда побежит 60 метров назад. Но на доске такое не покажешь – нужно отрабатывать. И мы отрабатываем, хотя времени мало. Все большие команды так действуют: пытаются сразу вернуть мяч, потеряв его. Важно только накрывать не абстрактную зону, а работать строго по игроку. В обводку он не пойдет – велик риск потери и ответной атаки. Значит, ему надо слать мяч вперед длинной передачей. А там уже наши защитники обязаны сделать так, чтобы им завладеть. Если же пытаться держать мяч голой техникой, без попыток его вернуть, будешь пропускать по три от таких команд, как «Ростов».

- Есть две клубных кадровых идеи: либо состав подбирают под концепцию, либо строят игру от состава. «Краснодар» – железно первый вариант?
- Конечно. Сюда приглашают футболистов, видящих поле и умеющих играть низом.

- Перед назначением вы наверняка встречались с президентом клуба. Он обозначил что-то, что можно было бы назвать главной целью?
- Сверхзадачи ставят мировые гранды с мощной историей. Мы – молодая команда, идущая от игры к игре. Выиграть, восстановиться, правильно потренироваться, снова выиграть. И неуклонно улучшать игру. Вот наши цели.

- Недавно задал Олегу Кононову вопрос, которые его почему-то рассердил: шьет он свои стильные костюмы или покупает? Вы вот одеваетесь у портного или в магазинах?
- Костюм у меня один, уже не помню, когда его надевал. Но новая должность требует не спортивной одежды, а цивильной. Мне ближе casual – так и одеваюсь. В магазинах, конечно, – к портному не хожу.

- Со стороны кажется, что футболисты в «Краснодаре» немножко заласканы. Они – главный актив, их холят и лелеют. Так ли это? Создает ли это проблемы?
- По инфраструктуре «Краснодар» – настоящий топ-клуб, каких и в Европе мало. У команды достойный бюджет, у игроков достойные зарплаты. Выезды, гостиницы – все на топ-уровне. Бывает, игроков подобное слегка расслабляет. Тут многое зависит от тренерского штаба. Вопрос дисциплины – важнейший, благодать вне поля не должна привести к расслабленности на поле. И я не вижу в команде никого, демотивированного хорошими условиями.

«О ЧЕМ МНЕ ГОВОРИТЬ С МОУРИНЬО?»

- Вы начинали карьеру тренера в «Уралане», который вылетел из высшего дивизиона. Не думаете, что та неудача сослужила недобрую службу в плане закрепления вас в обойме востребованных тренеров?
- Не очень хочется вспоминать «Уралан», 13 лет прошло. Но на тот момент я вообще не был готов к самостоятельной работе.

- В плане житейской мудрости?
- В том числе. Я не был подготовлен, как и многие нынешние тренеры, только что получившие лицензию. Наделал ошибок. Шансов остаться не было, мы вылетели закономерно, признаю.

- Почему после «Уралана» пять лет не тренировали? Не звали? Не хотелось?
- Не звали. Жил своей жизнью.

- После первого матча сборной на Евро вы поддержали Леонида Слуцкого, выступив в роли эксперта. Не пожалели после второй и третьей игры?
- Все было не так. Я понял, чего хотел тренер, но не сказал, что с этим согласен. Я бы так не играл. Хотя идеи Слуцкого разглядел и отметил, что игроки их выполнили. А сборную мы вообще-то должны поддерживать всегда.

- У вас нет потребности постажироваться в европейских топ-клубах?
- Пообщаться можно, но просто приехать и записать тренировки – какой смысл? Ты же не понимаешь, что за цель тот тренер преследует, чего он хочет от игроков в том или ином упражнении. Сидишь, смотришь, записываешь: «Держание мяча восемь на восемь с нейтральным». А нюансы ускользают.

- Некоторые мечтают с Моуриньо час-другой поговорить о сакральном.
- Я не мечтаю. Если бы знал его – другое дело. С Уливьери мог бы, с Земаном, – они меня тренировали. А просто так с незнакомым человеком – зачем?

- Что вы поменяли в первую очередь, возглавив «Краснодар»?
- Кое-что в плане дисциплины вне поля, интенсивность тренировок. Стараюсь предельно четко объяснять игрокам, что они должны делать в игре. При этом мне не хотелось бы, чтобы это выглядело, как отрицание идей Кононова, к которому отношусь с уважением. Любой тренер что-то меняет, возглавив команду, иначе просто быть не может.

- Защитников за руку водите, объясняя маневр?
- Это демонстрируется на фишках и шлифуется в двухсторонках. Записываем на видео тренировки, потом разбираем с игроками.

- У вас есть агент?
- Нет.

- То есть три года контракта – итог ваших личных переговоров с клубом?
- Клуб предложил – я согласился. С радостью.

Сергей Галицкий: Стадион – для детей и внуков, вложения не окупятся никогда

«УМЕТЬ ИГРАТЬ ВАЖНЕЙ ФУНДАМЕНТА»

- Побаиваетесь межсезонья?
- Почему я должен его бояться?

- Считается, что рука тренера проявляется по-настоящему только после долгой зимней паузы.
- Тренерская рука, спартаковский футбол... Много есть стереотипов, которых давно никто не видит, только слышат. Знаю, как готовить команду. Есть тренер по физподготовке, медицинский штаб, программа. Основное – чтобы команда умела играть в футбол.

- А «физика»? Закладка базы?
- Если человек не умеет играть, фундаменты не помогут. Одни вырабатывают сумасшедший объем нагрузок – занимают третье место. На следующий сезон делают то же самое, один в один, – девятые. И при чем тут фундамент? Карпин с Мостовым говорили: мы в «Сельте» вообще не перегружались, кроссики побегали, продышались, дальше только игровые занятия. И попадали в Лигу чемпионов. А нагрузили бы их под завязку – оказались бы, кто знает, двадцатыми.

- Усиливаться «Краснодару» надо?
- Считаю, мы укомплектованы для решения серьезных задач. Главное, чтобы травмированные выздоровели.

- То есть список потенциальных новичков вы на стол президенту не клали?
- В солидных клубах делается иначе: называется проблемная позиция, селекционная служба подбирает кандидатов, которые потом обсуждаются. В «Краснодаре» таких позиций сейчас нет.

- Когда вернутся в строй травмированные?
- Мамаев уже приступил к работе, недели через три должен быть готов к основе. Измайлов работает в общей группе, Вандерсон занимается с реабилитологами. По Перейре вопрос открыт, ему восстанавливаться дольше всех.

- К Краснодару привыкли?
- Очень хороший город, теплый климат, в плане быта все замечательно. Скоро приедет семья, дочка пойдет в садик. На море пока не выбирался – времени нет. Много работы, много футбола. Прогуляешься, бывало, в выходной – весь досуг.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мутко сравнил арену «Краснодара» с Большим театромМинистр спорта Виталий Мутко поделился впечатлением от новой арены «Краснодара», на которой в воскресенье сборная России проиграла Коста-Рике (3:4) в товарищеском матче.Сергей Галицкий: Болельщики получили удовольствие от игры сборной РоссииПрезидент «Краснодара» Сергей Галицкий оценил матч сборной России в Краснодаре. Россияне уступили в контрольной игре сборной Коста-Рики (3:4).Виталий Мутко: Стадион «Краснодра» - один из лучших не только в России, но и в ЕвропеМинистр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко поделился впечатлениями после посещения нового стадиона «Краснодара».Виталий Мутко: Стадиону в Краснодаре не хватит вместимости для ЧМ-2018Министр спорта России Виталий Мутко рассказал о том, почему Краснодар не примет чемпионат мира 2018 года.Виталий Мутко: Было бы неплохо провести на стадионе «Краснодара» один из финалов еврокубковМинистр спорта Российской Федерации и президент РФС Виталий Мутко о возможности проведения на новом стадионе «Краснодара» финала еврокубка.Станислав Крицюк: Не прощу себе, если не попробую играть в топ-лигахГолкипер сборной России и «Краснодара» Станислав Крицюк рассказал о своих целях. Он отметил, что хочет играть в ведущих чемпионатах Европы.Он же памятник! Евгений Дзичковский – о новой арене в КраснодареОн же памятник! Евгений Дзичковский – о новой арене в КраснодареВпечатления спецкора «Советского спорта» от посещения нового стадиона ФК «Краснодар».Новый стадион «Краснодара»: 15 шагов с Сергеем Галицким (Фоторепортаж)Новый стадион «Краснодара»: 15 шагов с Сергеем Галицким (Фоторепортаж)Президент «Краснодара» провел первую официальную экскурсию для представителей СМИ, на которой присутствовал и наш фотограф.Сборная России протестировала новый стадион в КраснодареВ субботу команды Коста-Рики и России провели на арене ФК «Краснодар» плановые предматчевые мероприятия.Сергей Галицкий: Стадион – для детей и внуков, вложения не окупятся никогдаСергей Галицкий: Стадион – для детей и внуков, вложения не окупятся никогдаВладелец «Краснодара» рассказал журналистам обо всем, что их интересовало в связи с открытием великолепной арены.Сергей Галицкий: На новом стадионе будем продавать семечки без кожурыВладелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что на новом стадионе клуба можно будет купить семечки.Сергей Галицкий: Новый стадион «Краснодар» никогда не окупитсяВладелец «Краснодара» Сергей Галицкий заявил, что новый стадион клуба никогда не окупится.Станислав Крицюк: Когда ты играешь за сборную России, все болельщики своиВратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Крицюк поделился ожиданиями от игры на новом стадионе краснодарской команды в товарищеском матче со сборной Коста-Рики.Игорь Шалимов: Наши судьи поделили поле на частиИгорь Шалимов: Наши судьи поделили поле на частиВ пятницу только что назначенный главным тренером «Краснодара» Игорь Шалимов ответил на вопросы корреспондента «Советского спорта».Федор Смолов: Приглашал ребят на матч с Ганой, они отказались, сказав, что лучше порешают дома задачкиНападающий «Краснодара» и сборной России Фёдор Смолов поздравил сборную школьников по физике из РФ с победой на международной Олимпиаде, которая прошла в этом году в Швейцарии.Георгий Черданцев: Кокорин будет вызван в сборную, когда начнет играть, как СмоловКорреспондент «Советского Спорта» пообщался с комментатором телеканала «Матч ТВ» Георгием Черданцевым перед товарищеским матчем Россия - Коста-Рика, который состоится 9 октября на домашней арене «Краснодара».«Интереснее посмотреть на стадион «Краснодара», чем матч сборной России»«Интереснее посмотреть на стадион «Краснодара», чем матч сборной России»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев обсудил предстоящий матч сборной России с командой Коста-Рики.Игорь Шалимов официально стал главным тренером «Краснодара»Игорь Шалимов официально стал главным тренером «Краснодара»Сегодня, 6 октября, Игорь Шалимов официально стал главным тренером футбольного клуба «Краснодар», сообщает пресс-служба «быков».Федор Смолов признан лучшим игроком «Краснодара» в сентябреНападающий сборной России Федор Смолов признан лучшим футболистом «Краснодара» в сентябре, сообщает официальный сайт «быков».Футбол без семечек – что баня без веничка. Колонка Николая РогановаФутбол без семечек – что баня без веничка. Колонка Николая РогановаВ Краснодаре замахнулись на святое – запретили грызть на футболе семечки.

Краснодар
Краснодаркалендарьстатистика
Игорь Шалимов
Игорь Шалимоввсе новости

Cпецпредложение