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Клюшечками бяг-бяг-бяг-бяг… Как Андрей Миронов привел «Динамо» к победе

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
Хоккеисты "Динамо"
Хоккеисты "Динамо"Источник: Sovsport.ru

В понедельник бело-голубых впервые вывел на лед 22-летний капитан Андрей Миронов. С юным вожаком москвичи разгромили «Медвешчак» - 5:1.

Действительно с капитанами в «Динамо» в нынешнем сезоне какая-то чехарда. Сперва вожаком бело-голубых был опытный Терещенко. После того, как Алексей получил травму звание капитана перешло к финну Юсси Хиетанену. Но и у него надолго не задержалось. Был вожаком команды и Константин Горовиков….

И вот сегодня впервые в истории клуба капитаном стал 22-летний защитник Андрей Миронов. Игрок, не смотря на молодость довольно известный, серебряный призер ЧМ-2015. Но парадокс в том, что начало сезона Андрей пропустил из-за травмы. В понедельник он проводил только свой пятый матч в сезоне. Хотя до этого уже и успел отличиться, заработав 2 (1+1) очка.

И все же в составе команды Сергея Орешкина есть куда более опытные игроки. К примеру, Денис Кокарев или Алексей Цветков.

Возможно, дело в том, что все они нападающие. А к форвардам у тренерского штаба бело-голубых есть претензии – забивают мало. Лучший бомбардир «Динамо» на сегодняшний день – еще один защитник, американец Мэт Робинсон – 12 (3+9) очков. Мэт настолько стабильно штампует голы, что за два с хвостиком сезона в «Динамо» уже готов войти в один из самых престижных рейтингов бело-голубых – «Клуб Валерия Васильева» для защитников-бомбардиров. Чтобы туда попасть надо забросить за «Динамо» 30 шайб. У Мэта перед матчем с «Медвешчаком» было на счету 29. 14 голов он забил в прошлом сезоне, 12 в позапрошлом.

Кстати, не думайте, что попасть в клуб Васильева так уж просто. В последний раз это удалось известному динамовскому защитнику Сергею Вышедкевичу в марте 2005. С тех пор прошло уже больше 11 лет…

А, может, эксперименты с капитанами связаны с тем, что «Динамо» в последнее время играет нестабильно. Может, к примеру, взять верх в поединках с «Локомотивом» и «Йокеритом», но при этом уступить «Северстали». А в прошлом поединке, с минчанами, распечатать ворота соперника вообще не удалось…

Вот и решили поменять капитана «на фарт». Чтоб команда заиграла весело и задорно, как в песнях другого Андрея Миронова, известного актера и певца.

Как он там пел?

«Клюшечками бяг-бяг-бяг-бяг… А за ними шайбочка пры-прыг-прыг-прыг… Я ее в «девяточку» бац-бац-бац-бац… Гол-гол-гол-гол… Да и шмыг-шмыг-шмыг-шмыг».

Не помню точно, но что-то в этом роде.

Если так, то расчет полностью оправдался. Счет москвичи открыли уже на седьмой минуте встречи. А затем буквально разорвали оборону хорватов, реабилитируясь за прошлый нерезультативный матч. Пять голов. Такое вот «Обыкновенное чудо» на радость московским болельщикам.

Одна из шайб – на счету Миронова. Вратаря хорватов Андрей пробил мощным броском от синей линии. Выходит, выбор верный.

С почином, капитан!

Матч

Динамо - Медвешчак - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)

Голы:

Карсумс (Карпов), 6:52 (1:0). Кузнецов (Хиетанен, Кокарев), 19:25 (2:0). Кокарев (Цветков), 20:41 (3:0). Паре (Глумак, Парлетт), 33:08 (3:1). Миронов (Кокарев, Игумнов), 38:21 (4:1). Тарасов (Фёдоров), 48:26 (5:1).

Место и дата

10 октября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция


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