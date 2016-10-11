Рифат Жемалетдинов: Почему у меня должна была закружиться голова?

Рифат Жемалетдинов в молодежной сборной России Источник: РФС

Во вторник молодежная сборная России проведет последнюю игру в отборе на Евро-2017. Правда, шансов на выход в финальную часть у команды давно нет. Перед матчем корреспондент «Советского спорта» поговорил с нападающим сборной и «Рубина» Рифатом Жемалетдиновым.

«ГЛАВНЫЙ МИНУС – МЕСТО В ТАБЛИЦЕ»

- Последний матч «молодежка» проиграла Германии 3:4. Популярный в последние дни счет…

- Испытал горечь поражения. Хорошо играли, могли победить...

- Сане, надежда взрослой сборной Германии и игрок «Манчестер Сити» показал космический уровень?

- Нет, но он хорош. В порядке и Джонатан Та из «Байера», капитан их «молодежки» Арнольд, Гнабри из «Арсенала». Хорошая сборная, многие играют в топ-клубах. Но мы им ни в чем не уступаем.

- Может, и опережаем в чем-то?

- В этой игре, возможно, в настрое. Турнирной интриги не было, но мы хотели дать бой.

- Как вам матч главной сборной против Коста-Рики?

- Ребята – молодцы. Особенно понравился Самедов. Думаю, он лучший игрок матча. Коста-Рику не стоит ее недооценивать. Там сильные игроки – Руис, Навас…

- Кто для вас ориентир на позиции флангового нападающего?

- Самедов, Шатов.

- Сборная России при Черчесове старается играть в вертикальный футбол. Какой больше подходит вам?

- Как раз вертикальный. При большом количестве поперечных передач вероятность потери мяча и обреза выше.

- Вы говорили о желании сыграть на ЧМ-2018. Это цель или мечта?

- Цель на ближайшие два года. Планку нужно ставить высоко.

- Позади почти треть чемпионата. Какие плюсы и минусы отметите?

- Опыт. Как влился в новую команду, как работать с иностранным тренером. У Грасии разнообразные тренировки, даже разминки интересные. А главный минус – позиция в «Рубина» в таблице.

- А небольшое количество игровой практики? У вас всего 88 минут в девяти турах.

- В первой части сезона выходил почти в каждой игре. Надеюсь, дальше будет больше. Никогда не бывает легко. Переходя в «Рубин», понимал, что доверие и шанс нужно будет зарабатывать. Поэтому не считаю, что сделал шаг назад.

- Грасия объясняет, почему вы не в старте?

- Не спрашивал об этом. Но контакт есть. Грасия говорил, что я на правильном пути и, если продолжу работать, все получится. Конкуренцию надо выигрывать.

- О футболе «Рубина» вы высказались так: «Стараемся много играть в пас, а при потере мяча сразу вступаем в прессинг». Что пока не получается?

- Наверное, не получается сразу отобрать мяч. Но это нормально. Команда новая, взаимопонимания пока не хватает. Уверен, со времен будет все отлично.

- Сонг – самый сильный футболист, с которым приходилось играть?

- Он, конечно, удивил обращением с мячом, как быстро он принимает решения и здорово работает корпусом, но в «Рубине» все игроки хорошие.

«МАКСИМУМА УСИЛИЙ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ»

- Почему не остались в «Локо»? В концовке того сезона ведь стабильно играли.

- Играл только из-за того, что игроки на моей позиции травмировались. Вот мне и дали шанс. А как было бы на следующий сезон, никто не знает. Да и какой смысл сейчас об этом думать?

- Еще вы рассказывали о прецедентах, когда руководство «Локо» обещаний не выполняло...

- Да, это тоже повлияло на переход.

- Недавно экс-спортивный директор «Локо» Кирилл Котов сказал: «Приложили максимум усилий, чтобы оставить Жемалетдинова, но он выбрал путь легких денег». Почувствовали этот максимум?

- Нет. Взять хотя бы то, что они сделали мне предложение уже после «Рубина».

- Сами как считаете, какой путь выбрали?

- Путь, на котором у меня было больше шансов играть.

- За полгода вы проделали путь от дубля до надежды взрослого «Локомотива». Голова не закружилась?

- Нет. А почему она должна была закружиться? Родители меня воспитывали так, что если чего-то достиг, останавливаться нельзя. Поэтому, попав в основу, старался играть, как раньше.

- Сейчас на вас навесили ярлык молодого игрока, погнавшегося за деньгами. Тот же Котов рассказывал, что вы, мол, подходили и жаловались: «У меня даже машины нет».

- Эта фраза изменена и выдернута из контекста. Разговор был, что у меня только папа работает, сестра поступает в университет, что в будущем мне нужна квартира, машина. Котов же из всего разговора выдернул только эту фразу про машину. Но акцент был не на ней, а на том, что мне пора задумываться о будущем, о том, как помогать своим близким.

- Сейчас у вас есть машина?

- Нет.

- Самая дорогая вещь, которую вы покупали?

- Ничего сверхъестественного и роскошного – телефон, ноутбук. Зарплатой сам распоряжаюсь, но советуюсь с папой. Он в банке работает.