Рифат Жемалетдинов: Почему у меня должна была закружиться голова?
Во вторник молодежная сборная России проведет последнюю игру в отборе на Евро-2017. Правда, шансов на выход в финальную часть у команды давно нет. Перед матчем корреспондент «Советского спорта» поговорил с нападающим сборной и «Рубина» Рифатом Жемалетдиновым.
«ГЛАВНЫЙ МИНУС – МЕСТО В ТАБЛИЦЕ»
- Последний матч
«молодежка» проиграла Германии 3:4.
Популярный в последние дни счет…
- Испытал горечь поражения. Хорошо играли, могли победить...
- Сане, надежда взрослой
сборной Германии и игрок «Манчестер
Сити» показал космический уровень?
- Нет, но он хорош. В порядке и Джонатан Та из «Байера», капитан их «молодежки» Арнольд, Гнабри из «Арсенала». Хорошая сборная, многие играют в топ-клубах. Но мы им ни в чем не уступаем.
- Может, и опережаем
в чем-то?
- В этой игре, возможно, в настрое. Турнирной интриги не было, но мы хотели дать бой.
- Как вам матч главной
сборной против Коста-Рики?
- Ребята – молодцы. Особенно понравился Самедов. Думаю, он лучший игрок матча. Коста-Рику не стоит ее недооценивать. Там сильные игроки – Руис, Навас…
- Кто для вас ориентир
на позиции флангового нападающего?
- Самедов, Шатов.
- Сборная России при
Черчесове старается играть в вертикальный
футбол. Какой больше подходит вам?
- Как раз вертикальный. При большом количестве поперечных передач вероятность потери мяча и обреза выше.
- Вы говорили о желании
сыграть на ЧМ-2018. Это цель или мечта?
- Цель на ближайшие два года. Планку нужно ставить высоко.
- Позади почти треть
чемпионата. Какие плюсы и минусы отметите?
- Опыт. Как влился в новую команду, как работать с иностранным тренером. У Грасии разнообразные тренировки, даже разминки интересные. А главный минус – позиция в «Рубина» в таблице.
- А небольшое количество
игровой практики? У вас всего 88 минут в
девяти турах.
- В первой части сезона выходил почти в каждой игре. Надеюсь, дальше будет больше. Никогда не бывает легко. Переходя в «Рубин», понимал, что доверие и шанс нужно будет зарабатывать. Поэтому не считаю, что сделал шаг назад.
- Грасия объясняет,
почему вы не в старте?
- Не спрашивал об этом. Но контакт есть. Грасия говорил, что я на правильном пути и, если продолжу работать, все получится. Конкуренцию надо выигрывать.
- О футболе «Рубина»
вы высказались так: «Стараемся много
играть в пас, а при потере мяча сразу
вступаем в прессинг». Что пока не
получается?
- Наверное, не получается сразу отобрать мяч. Но это нормально. Команда новая, взаимопонимания пока не хватает. Уверен, со времен будет все отлично.
- Сонг – самый сильный
футболист, с которым приходилось играть?
- Он, конечно, удивил обращением с мячом, как быстро он принимает решения и здорово работает корпусом, но в «Рубине» все игроки хорошие.
«МАКСИМУМА УСИЛИЙ НЕ ПОЧУВСТВОВАЛ»
- Почему не остались
в «Локо»? В концовке того сезона ведь
стабильно играли.
- Играл только из-за того, что игроки на моей позиции травмировались. Вот мне и дали шанс. А как было бы на следующий сезон, никто не знает. Да и какой смысл сейчас об этом думать?
- Еще вы рассказывали
о прецедентах, когда руководство «Локо»
обещаний не выполняло...
- Да, это тоже повлияло на переход.
- Недавно экс-спортивный
директор «Локо» Кирилл Котов сказал:
«Приложили максимум усилий, чтобы
оставить Жемалетдинова, но он выбрал
путь легких денег». Почувствовали этот
максимум?
- Нет. Взять хотя бы то, что они сделали мне предложение уже после «Рубина».
- Сами как считаете,
какой путь выбрали?
- Путь, на котором у меня было больше шансов играть.
- За полгода вы проделали путь от дубля до надежды взрослого «Локомотива». Голова не закружилась?
- Нет. А почему она должна была закружиться? Родители меня воспитывали так, что если чего-то достиг, останавливаться нельзя. Поэтому, попав в основу, старался играть, как раньше.
- Сейчас на вас навесили ярлык молодого игрока, погнавшегося за деньгами. Тот же Котов рассказывал, что вы, мол, подходили и жаловались: «У меня даже машины нет».
- Эта фраза изменена и выдернута из контекста. Разговор был, что у меня только папа работает, сестра поступает в университет, что в будущем мне нужна квартира, машина. Котов же из всего разговора выдернул только эту фразу про машину. Но акцент был не на ней, а на том, что мне пора задумываться о будущем, о том, как помогать своим близким.
- Сейчас у вас есть
машина?
- Нет.
- Самая дорогая вещь,
которую вы покупали?
- Ничего сверхъестественного и роскошного – телефон, ноутбук. Зарплатой сам распоряжаюсь, но советуюсь с папой. Он в банке работает.