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Два наших клуба в «Финале четырех»? это возможно!

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
ЦСКА - УНИКС
ЦСКА - УНИКСИсточник: Sovsport.ru

В среду стартует новый розыгрыш главного клубного турнира континента. Наш эксперт Владимир Гомельский анализирует составы двух российских клубов, которые примут участие в этом сезоне Евролиги. И которые готовы бороться за попадание в «Финал четырех».

ЦСКА

СОСТАВ

Сложно сказать, усилились армейцы в это межсезонье, или нет. Приход Семена Антонова и Джеффа Эйрса – безусловно, укрепило переднюю линии команды. Однако с травмой начал сезон Кайл Хайнс, по-прежнему не тренируется с командой Джоэл Фрилэнд. Проблемы есть, но они решаемые. А насколько решаемы - зависит от тренера. Состав у армейцев опытный, разносторонний, сильный. Но приходится ждать, когда Хайнс наберет форму. Когда более-менее физически придет в порядок Андрей Воронцевич. Когда на площадке будет центровой из разряда тех, кого мы привыкли называть доминирующими – то есть, Фрилэнд. И когда полностью восстановится после феноменальной нагрузки, полученной в сборной Сербии этим летом, Милош Теодосич.

Добавился еще один важный новичок – Джеймс Огастин. Баскетболист, обладающий высоким игровым интеллектом. Единственное замечание – по своей природной, основной позиции американец все-таки не центровой, а четвертый номер. И здесь у него будет высокая конкуренция в ЦСКА, где есть так же Виктор Хряпа, Антонов, Воронцевич… Огастина взяли потому, что в «Химках» он продемонстрировал свою способность по необходимости закрывать сразу две позиции – и тяжелого форварда, и центрового. Сейчас армейцы используют его на пятом номере от бедности – но хорошо, когда такой универсал в составе есть! Может, Джеймс пока забивает меньше, чем мог бы – значит, партнеры не так часто ищут его в позиционном нападении. Однако активность американца на подборах впечатляет – в трех предсезонных играх ЦСКА, которые я видел, он был лучшим в этом компоненте вообще, в четырех – лучшим по подборам на чужом щите. И это очень важный показатель.

Задняя линия армейцев по уровню сравнима с «Реалом», если не сильнее. Де Коло – лучший атакующий защитник в Европе, и при этом может играть на первом номере. Теодосич, когда он дисциплинирован – однозначно лучший разыгрывающий. А ведь есть еще Джексон, Фридзон, Хиггинс, братья Кулагины… Так что здесь все надежно. Что касается Нандо, который в прошлом сезоне стал MVP и в Лиге ВТБ, и в регулярном чемпионате Евролиги, и в «Финале четырех», то чутье мне подсказывает - он еще может прибавить. Де Коло - игрок думающий, интеллигентный. Ясно, что поздней осенью или в декабре он попадет в функциональную яму, но его интеллект позволяет ему помогать команде даже когда Нандо не так быстр, как обычно. Заметил, что француз пополнил свой технический арсенал. У него, наконец, появился уверенный и быстрый бросок с места. Кроме того, он может прибавить в скидке, особенно когда рядом есть партнеры, не испытывающие проблем с ловлей мяча. А дадут ли Де Коло снова все эти индивидуальные награды… Сколько я с ним разговаривал, понял главное – Нандо хочет развить командный успех. Не личный, а именно командный. Его мотивация в этом, а не в хрустальных кубках MVP. ЧтоЮ безусловно, приятно.

ТРЕНЕР

Я все время хвалю Итудиса и, по-моему, хвалю не безосновательно за его разнообразие в нападении - как в быстром, так и позиционном. От Димитриса в этом сезоне жду дальнейшего развития его концепции. Если вспомнить историю ЦСКА с момента прихода Душана Ивковича, то с клубом успели поработать многие тренеры. После серба был Этторе Мессина, затем – Евгений Пашутин, Душко Вуйошевич, Йонас Казлаускас, снова Мессина… От всех своих предшественников Итудис отличается тем, что не может не радовать болельщика – кропотливой работой над атакой. Ивкович построил «стену Ивковича». Этторе развил ее в великую «Мессинскую стену» - не путать с городом Мессина. И Пашутин, и Казлаускас тоже уделяли обороне главное внимание. А здесь появился тренер, который думает в первую очередь о нападении… Да, может быть, подстраховка от пятого игрока у армейцев сейчас получается хуже, чем при Мессине в его первый заход. Но ведь такой атаки у красно-синих не было никогда! А мы-то, простые болельщики и зрители, приходим смотреть на результативный баскетбол! Приятно, конечно, когда ЦСКА побеждает 55:52. Но гораздо приятнее и интереснее, когда армейцы выигрывают 101:99!

ЛИКБЕЗ

Начиная с сезона 2016-2017 в Евролиге участвует 16 команд, а не 24, как в предыдущие годы. Первый групповой этап и ТОП-16 отменены. Все клубы в период с 13 октября по 7 апреля проведут единый регулярный чемпионат, по разу сыграв друг с другом дома и на выезде (каждая команда проведет 30 матчей). Восемь лучших команд выходит в плей-офф. Четвертьфинальные серии до 3-х побед пройдут 18 апреля – 2 мая, победители примут участие в «Финале четырех», который состоится 19-21 мая в Стамбуле (Турция).

УНИКС

СОСТАВ

У казанцев, думаю, необходимо решить проблему перекоса - дисбаланса в позиционном нападении с периметра и из-под кольца. Сейчас сложно судить о чем-то. Костас Каймакоглу, который силен в атаках из «краски» и на границе трехсекундной зоны, а также Латевиус Уильямс пока не в порядке – на площадке в нынешнем сезоне их видно было. Артем Параховский стабильно забивает после пик-н-роллов и подборов на чужом щите, но сказать, что у него есть стабильный средний бросок, который помог бы растянуть защиту соперника, увы, не получается. Зато с периметром все хорошо. Посмотрите, как Кит Лэнгфорд атакует – самый результативный игрок прошлого сезона Единой лиги ВТБ! Как здорово поочередно дирижируют Антон Понкрашов и, особенно, Хоаким Колом – при том, что сами оба с приличными бросками. У меня есть свои пожелания – хотелось бы, чтобы более уверенно входил в игру такой опытный форвард, как Вадим Панин. Чтобы не каждая вторая передача была адресована Лэнгфорду. Защитников, которые могут держать Кита на получении мяча, конечно, мало, но они все-таки есть. Значит, у УНИКСа должны быть варианты в виде второй и третьей опции в атаке. Но, думаю, Пашутин это прекрасно понимает и работает над этим.

ТРЕНЕР

Пашутин – опытный тренер, и тренер классный. Оперативное управление командой в его исполнении не вызывает никаких вопросов. Другое дело, что в прошлом сезоне у УНИКСа было несколько игр, когда я чувствовал, что у некоторых баскетболистов возникли проблемы с мотивацией. Это ведь тоже часть работы тренера. К самому Пашутину такой претензии быть не может – он кремень, лидер, у него есть и характер, и харизма. Но к каждому из 15-16 человек, которые участвуют в тренировках команды, надо подобрать ключи, чтобы их правильно настроить, замотивировать, добиться от них максимальной отдачи, если этого потребует ситуация в матче! Впрочем, это умение приходит после каждого сезона. Ведь тренер учится всю жизнь. Лучше, конечно, учиться на чужих ошибках, но чаще приходится, все же, на своих.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

В 1-м туре регулярного чемпионата Евролиги состоятся следующие матчи с участием российских команд.

13 октября

20.00 (мск) - Галатасарай (Турция) – ЦСКА (Россия).

Прямая трансляция – на «Матч ТВ».

14 октября

19.00 (мск) - УНИКС (Россия) – Барселона (Испания).

РЕЗЮМЕ

Смена формата Евролиги меня радует. Количество проходных матчей уменьшилось даже не вдвое, а в 2,5 раза. Усилились команды-лидеры. Регулярный сезон продолжительностью 30 недель, плюс 2 недели на зимний перерыв, теперь обещает нам в каждом туре не 2-3 интересных матча, а 4-5. Понятно, что все мы в первую очередь будем переживать за ЦСКА и УНИКС, но разве можно отказать себе в удовольствие посмотреть встречу «Фенербахче» - «Барселона», «Реал» - «Панатинаикос», «Олимпиакос» - «Лабораль Кутча»? И таких матчей будет минимум половина! Решение Евролиги пойти на непопулярную среди клубов меру по сокращению числа участников – это был мужественный шаг, который заметно улучшит качество продукта, предлагаемого зрителям. В конечном счете это привело к усилению всех команд, участвующих в турнире - и за счет сильнейших игроков, которые хотя выступать именно в Евролиге, и за счет приглашения новых легионеров.

С моей точки зрения, сейчас в Евролиге есть три лидера - «Реал», ЦСКА и «Фенербахче». Не думаю, что кто-то сумеет вытеснить их из числа участников «Финала четырех». Учитывая, что решающая стадия пройдет в Стамбуле, «Фенер», конечно, получит серьезное преимущество домашней площадки. Кто станет четвертым? Круг претендентов широк. В их числе – УНИКС, «Маккаби», оба греческих клуба, «Лабораль Кутча», «Барселона». Два наших клуба в «Финале четырех»? Это возможно! Вот если кто-то из оставшихся команд хотя бы попадет в плей-офф, я буду удивлен.

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