Андрей Миронов: Да, я теперь капитан. И что надо в обморок падать?
Защитник «Динамо» Андрей Миронов – о том, как он стал вожаком бело-голубых в 22 года.
В поединке с «Медвешчаком» динамовцев вывел на лед новый капитан – 22 летний защитник Андрей Миронов. До этого в этом сезоне вожаками бело-голубых успели побывать Алексей Терещенко, Константин Горовиков и Юсси Хиетанен.
Поединок с хорватами закончился крупной победой москвичей – 5:1. И после его окончания новый капитан «Динамо» дал интервью «Советскому спорту».
- Огромное спасибо за доверие и тренерскому штабу и руководству «Динамо», и ребятам, - рассказывает Миронов о своих ощущениях в ранге вожака бело-голубых. – Но раз уж мне это звание доверили, надо держать марку. Хотя у нас в команде все капитаны.
- В детстве об этом не мечтали?
- Не буду ничего говорить о мечтах. Сейчас у нас есть не мечта, а конкретная задача – выиграть Кубок Гагарина. Вот о чем думать надо. Это единственная цель, над которой мы работаем ежедневно.
- Как вы узнали, что станете капитаном?
- Да прямо перед матчем. Приехали на игру и все. Как, что, почему… Пусть это останется внутри команды.
- Не захотелось присесть, когда объявили, что вы теперь капитан «Динамо»?
- Наоборот, приятно. В обморок что ли от этого падать? Свитер с нашивкой «С» в раздевалке уже был. Да все в порядке, не переживайте.
- Вам ведь уже случалось быть вожаком.
- Был капитаном в детской школе, в юношеских командах… И вот сейчас в олимпийской сборной, когда нас собирали в начале сезона.
- А на ЧМ-2015 не вы случайно сборной России верховодили? – Решил проверить чувство юмора Андрея.
- Нет, к сожалению, - рассмеялся он в ответ.
- Ваш первый матч в роли капитана закончился победой. Что сами о нем скажете?
- Что не смотря на крупный счет у нас тоже были ошибки. Недочеты есть всегда. Поэтому всех болельщиков с победой. А мы ночь отдохнем и начнем разбирать этот матч. Есть, что исправлять.
- С таким соперником, как «Медвешчак» потасовки неизбежны? Уж очень их много было в этом матче.
- Они задираются. Ну а мы тоже уступать в этом никому не будем. Вот и даем отпор. Зато игра эмоциональная. Нормальный получился матч.
- В конце второго периода против вас применили силовой прием…
- Я после этого завелся немного. Но судьи сопернику за него ничего не дали. Значит, и я промолчу. Просто игровой момент. Но я после него завелся.
Сергей Орешкин – о капитанстве Миронова
Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин объяснил почему доверил звание капитана молодому защитнику
- А почему бы и не Андрею быть вожаком в моей команде, - сказал Орешкин. – Да, ему всего 22 года, но я из-за этого не считаю его неопытным. Он давно в «Динамо». С самого детства. И своей работой доказывает, что достоин звания капитана. Оценить его дебют в этой роли? Я им доволен.
Матч
Динамо - Медвешчак - 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Голы:
Карсумс (Карпов), 6:52 (1:0). Кузнецов (Хиетанен, Кокарев), 19:25 (2:0 - бол.). Кокуёв (Цветков), 20:41 (3:0). Паре (Глумак, Парлетт), 33:08 (3:1). Миронов (Кокарев, Игумнов), 38:21 (4:1). Тарасов (Фёдоров), 48:26 (5:1).
Место и дата
10 октября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция